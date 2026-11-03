Solo tres de los 14 municipios de Holguín han reparado todas sus escuelas tras el huracán Melissa

En las escuelas de Holguín, muchos maestros han sido reubicados

Más de un año después, numerosos centros educativos siguen inhabilitados y las clases deben trasladarse a locales alternativos

La Habana/Solo tres de los 14 municipios de Holguín han podido concluir los trabajos de rehabilitación de todos sus centros educativos, después de más de un año del paso del huracán Melissa por Cuba. De acuerdo con una nota publicada este martes por la Agencia Cubana de Noticias, Rafael Freyre, Cacocum y Frank País ya rehabilitaron todas las instituciones escolares en sus territorios, “donde el curso escolar 2026-2027 se desarrolla con normalidad”.

De acuerdo con Reynaldo Pupo Caballero, jefe de grupo de inversiones de la Dirección General de Educación en la provincia, “las acciones continúan en las instituciones con daños de mayor complejidad, según los recursos disponibles, aunque algunas permanecen inhabilitadas”.

Según el propio funcionario, la mayoría de las obras que han sido “restauradas” incluyeron obras menores, como filtraciones y desprendimientos de cubiertas, y, en menor medida, derrumbes parciales o totales de techos.

Ante el cierre de la mayoría de los planteles, “se reorganiza el proceso docente en locales con mejores condiciones, ubicados dentro o cerca de las comunidades”, explicó el funcionario.

El meteoro dejó afectaciones principalmente en los planteles de los municipios de Holguín, Urbano Noris, Banes, Mayarí y Sagua de Tánamo

Según el reporte, el meteoro dejó afectaciones principalmente en los planteles de los municipios de Holguín, Urbano Noris, Banes, Mayarí y Sagua de Tánamo. Este último presenta el panorama “de mayor gravedad”, con 10 derrumbes totales de techos en escuelas enclavadas en zonas de difícil acceso, mientras en Cacocum se registra otro colapso de cubierta.

Ante la falta de capital para ejecutar obras de mayor calado y con más celeridad, Pupo Caballero señaló que la recuperación “avanza con el respaldo de organismos solidarios, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ha aportado más de 1.800 tejas de zinc y rollos de manta impermeabilizadora, recursos que benefician a más de 70 locales”.

De acuerdo con las evaluaciones del Gobierno cubano, el impacto de Melissa no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Hasta enero pasado, solamente 15.000 viviendas dañadas por el ciclón habían sido reparadas. Aunque se presenta como un avance, la cifra muestra la lentitud del proceso. Todavía decenas de miles de familias esperan una solución definitiva meses después del desastre.

Todavía decenas de miles de familias esperan una solución definitiva meses después del desastre

El Gobierno ha admitido que muchas familias no han podido reconstruir sus techos con rapidez por problemas económicos o de movilidad, pues la crisis energética ha frenado los trabajos. Al mismo tiempo, denuncia desvíos de recursos hacia el mercado informal, lo que ha llevado a controles policiales y llamados a reforzar la supervisión popular.

“Los apagones prolongados están sometiendo a una fuerte presión a servicios esenciales como la atención materna, neonatal y de cuidados intensivos, así como la diálisis y la radioterapia”, advirtió la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja el jueves pasado.

Entre las consecuencias mencionadas figuran los retrasos en intervenciones quirúrgicas, diagnósticos y campañas de vacunación, además de las pérdidas agrícolas y las dificultades de transporte, que agravan la inseguridad alimentaria y obligan a numerosas familias a recurrir al carbón y la leña para cocinar.

Figuran los retrasos en intervenciones quirúrgicas, diagnósticos y campañas de vacunación, además de las pérdidas agrícolas

Ante ese panorama, la ayuda internacional ha sido esencial. Estados Unidos, a través de la organización católica Cáritas, ha enviado al país ayuda humanitaria en al menos cuatro tandas, que han incluido miles de kits de higiene y alimentos.

A la par, han sido entregadas más de 16.000 lámparas recargables como parte de los recursos movilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para apoyar a las familias afectadas.

El Pnud refirió que estos bienes fueron adquiridos con aportes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU, a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, así como de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, y de la Organización de Estados Africanos, Caribeños y del Pacífico.