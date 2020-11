Las autoridades cubanas detectan fallos en su protocolo para el control sanitario de viajeros

El protocolo sanitario establecido en La Habana a partir de la apertura del Aeropuerto Internacional José Martí para evitar los contagios de covid-19 presenta deficiencias, reconocen las autoridades locales.



De ellas hizo un recuento el Consejo de Defensa Provincial (CDP) este jueves en su reunión diaria. Así, detectaron, por ejemplo, que hay pruebas PCR cuyos resultados se informan después de 48 horas, en lugar de al día siguiente, como prevé el protocolo, o viajeros que están físicamente, pero no aparecen en la lista entregada al municipio y al médico de la familia.

Además, dice el presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, hay gente que no cumple con el aislamiento establecido o a la que no se le ha podido practicar la prueba reglamentaria al quinto día –algo solo obligatorio para ciudadanos cubanos y no para turistas extranjeros– porque se movieron "hacia otras provincias". Torres Iríbar dice que hay "un sinnúmero de violaciones más", a las que califica de "chapucerías inaceptables".

El presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar dice que hay "un sinnúmero de violaciones más", a las que califica de "chapucerías inaceptables"

El Consejo destacó que de los 33 controles de focos activos de casos confirmados, en 11 municipios, todos están relacionados con viajeros. El jueves cerró con cuatro confirmados en la provincia de la capital, cubanos procedentes de Estados Unidos, y este viernes, se detectaron 10, todos importados menos dos. Para toda la Isla, el Ministerio de Salud reportó 35 nuevos positivos, de los cuales siete son extranjeros.

A la cabeza en número de contagios desde el principio de la pandemia, La Habana fue la última provincia en entrar en lo que el Gobierno denominó "nueva normalidad", y no reabrió su aeropuerto hasta el pasado 15 de noviembre.



El comunicado de las autoridades coincide con el violento desalojo de la sede del Movimiento San Isidro con el argumento de evitar la "propagación de epidemia" tras la incorporación de Carlos Manuel Álvarez al grupo que protestaba por el encarcelamiento del rapero Denis Solís. El escritor y periodista se unió a los activistas el martes directamente desde el aeropuerto, donde llegó en en un vuelo desde Nueva York con cambio de avión en Miami.

Horas antes de la entrada a la fuerza de los agentes, que detuvieron durante varias horas a los activistas llegaron al inmueble dos hombres y una mujer vestidos con traje protector, guantes y espejuelos que dijeron ser parte del personal sanitario vinculado a la supervisión de casos sospechosos de covid-19.

Los funcionarios insistieron en que el periodista los acompañara con la justificación de que debía repetirse la prueba PCR que le fue practicada a su llegada, pero Álvarez se negó diciendo que no confiaba en ellos y que sabía que estaban recibiendo órdenes de la Seguridad del Estado.

Este viernes, el Ministerio de Salud Pública ha situado en 35 los casos diagnosticados en todo el país, de los cuales 28 son cubanos y siete extranjeros. Precisamente en La Habana, de los 10 positivos detectados en las últimas 24 horas, ocho tienen fuente de infección en el exterior.

También hay cinco rusos detectados en Ciego de Ávila, frente a un caso local; una norteamericana en Villa Clara y un holandés en Holguín.

________________________