Avianca dejará de volar a Cuba en agosto por falta de viajeros

La Habana/La aerolínea colombiana Avianca abandonará su ruta entre Bogotá y La Habana a partir del próximo 31 de agosto, en la antesala de la temporada alta del turismo en la Isla. Los medios especializados han aludido a la baja ocupación de los vuelos como causa de la suspensión de la ruta, que dejaría a Wingo como la única compañía que ofrece viajes directos entre ambas ciudades a partir de septiembre.

Poco más de ocho meses es lo que ha durado la ruta, retomada por Avianca el pasado diciembre –con una frecuencia diaria y 2.500 asientos semanales– tras abandonarla en 2020. No obstante, los medios especializados en aviación ya habían vaticinado una posible desaparición de la ruta, que hará su último vuelo de El Dorado a la terminal 3 del José Martí el 30 de agosto a las 12:35.

El pasado abril, Reportur aseguraba que la demanda de vuelos entre Colombia y la Isla se había desplomado y que, según un experto consultado, las aerolíneas que realizan el trayecto estaban volando “con menos del 70%” de capacidad. Los números, subrayó entonces el portal, no son rentables para la panameña Copa y las colombianas Wingo y Avianca, pero entonces ninguna había dado señales de querer suspender su ruta.

Para que las aerolíneas obtengan beneficios la ocupación de los vuelos debe superar el 80%, "con buena tarifa media, por lo menos de 300 dólares"

Para que las aerolíneas obtengan beneficios, explicaba el experto, la ocupación de los vuelos debe superar el 80%, “con buena tarifa media, por lo menos de 300 dólares”. Según expuso, a inicios de año la Isla había experimentado cierta recuperación hotelera –principalmente gracias a que las compañías extranjeras importan sus propios recursos y alimentos–, pero eso no se tradujo en un aumento de pasajeros, al menos no desde Colombia. “La demanda no se ha recuperado”, zanjaba.

La conexión también ha perdido potenciales viajeros con el cierre de la frontera sur de Estados Unidos y la prohibición a cubanos de llegar hasta Colombia sin visado. Y desde 2023 están vigentes las sanciones de Estados Unidos a todas las aerolíneas y funcionarios involucrados en el tráfico de migrantes desde la Isla a Nicaragua. Por las restricciones, varias compañías ya han debido suspender los vuelos entre los destinos y algunas incluso ya han sido penalizadas por Washington.

Pese a la crisis del turismo y la cancelación de varias rutas en los últimos meses, algunas aerolíneas siguen apostando por Cuba. Este julio, la canadiense WestJet anunció que, dentro de sus itinerarios de invierno para 2025-2026 planea incluir un nuevo vuelo a La Habana desde Toronto, con dos frecuencias semanales, y que se mantendrá desde el 18 de diciembre próximo hasta el 23 de abril del año que viene.

En un comunicado oficial, la Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) celebró el anuncio, que valoró como otra forma de fortalecer las relaciones con Canadá.

WestJet también aumentará la frecuencia de algunas de las conexiones que ya mantiene con la Isla. Es el caso de la ruta de Toronto a Varadero, que aumentará a 11 frecuencias semanales a partir de este lunes; de Montreal a Cayo Coco (Ciego de Ávila) pasarán a ser siete frecuencias; y de Montreal a Santa Clara serán cinco.

Aunque Canadá sigue siendo la gallina de los huevos de oro para Cuba en cuanto al turismo, la cantidad de viajeros que llegan a la Isla desde ese país sigue la misma tendencia a la baja que sufre el sector. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Infomación (Onei), de enero a mayo de 2025 llegaron a la Isla 387.404 canadienses, casi un 30% menos que en el mismo periodo de 2024.