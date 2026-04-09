Cacerolazos en pleno día durante las protestas de este miércoles en La Habana

Reportan despliegue policial para detener las manifestaciones en Guantánamo y hasta las campanas de la iglesia repican contra los apagones

La Habana/Las protestas por los largos apagones haciendo sonar calderos ya no suceden solo de noche. Este miércoles, los cacerolazos volvieron a tener lugar en varios barrios de la capital, con la diferencia de que algunos de ellos fueron a plena luz del día.

Una vecina de Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre, relata en Facebook con simpatía: “A cinco cuadras de aquí, sobre las 3:00 p.m., a raíz del concierto número 1 en Si bemol para caldero y cucharón protagonizado por los vecinos de ese entorno, vino la policía y enseguida ¡se hizo la luz!”. Como ha sucedido en otras ocasiones, las autoridades han respondido a los cacerolazos con el restablecimiento del servicio eléctrico, siempre de manera temporal.

“¿Apareció el combustible solo para ese pedacito de barrio?”, se pregunta la misma mujer, que expresa irónicamente: “A este paso, cinco cubanos con cazuelas bien podrían abrir el estrecho de Ormuz”.

Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos haciendo sonar cacerolas durante el día en ese barrio, pero también en Centro Habana y otros, donde los apagones han alcanzado hasta las 30 horas de duración.

Queremos comida, queremos luz, queremos agua

Otros testimonios recogidos por Martí Noticias, acreditan los cacerolazos que, en efecto, podían escucharse en distintos barrios de Diez de Octubre en horas de la tarde, acompañados de consignas como: “Queremos comida, queremos luz, queremos agua”. El mismo medio recoge las declaraciones de un residente: “Llevamos día y medio sin electricidad. Es una locura, no se puede dormir”.

Durante la noche también se reportaron manifestaciones similares en otras zonas de la capital. En el barrio de Bahía, videos difundidos muestran que, además de las cazuelas, repicaban las campanas de la iglesia como forma de protesta por más de 24 horas de apagón.

En el barrio de Zamora, en el municipio de Marianao, tras tres días consecutivos de apagones de más de 12 horas, los vecinos también hicieron sonar sus cazuelas. Según el testimonio publicado, el servicio eléctrico fue restablecido casi 20 minutos después del inicio de la protesta.

Se desplegaron fuerzas represivas, incluidos camiones con boinas negras, policías vestidos de civil y alrededor de cinco patrullas

El martes por la noche también se registraron cacerolazos en Guantánamo, en los barrios Caribe y Norte. La intensidad de la protesta provocó la presencia de autoridades policiales, lo que la organización legal independiente Cubalex advirtió como un “riesgo de represión, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, tras las detenciones reportadas en el contexto de manifestaciones que se repiten a diario desde el pasado 6 de marzo.

“Se desplegaron fuerzas represivas, incluidos camiones con boinas negras, policías vestidos de civil y alrededor de cinco patrullas”, reporta Cubalex en su publicación, acompañada de videos que documentan la manifestación y la presencia policial.

Según el reporte de Martí Noticias, las autoridades restablecieron la electricidad para apaciguar la protesta. Pero el servicio sólo estuvo funcionando una hora. Luego continuó el apagón, acompañado de un corte de internet que se sostuvo hasta la mañana del día siguiente.

El cacerolazo en Guantánamo tuvo lugar a unas cinco cuadras de la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC). Hasta allí acudieron el primer secretario del PCC en la provincia y autoridades del Ministerio del Interior. Este despliegue responde al temor de que las protestas adquieran una connotación política.

Aunque no se reportaron detenciones durante estas últimas protestas, se ha advertido que los arrestos suelen producirse días después

Las manifestaciones, originadas por la escasez de servicios básicos, han comenzado a adquirir ese carácter político al señalar en sus consignas a la administración estatal como responsable de la crisis. En varias de ellas se han escuchado gritos como “¡Libertad!”, “¡Abajo el comunismo!” e insultos contra el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

Aunque no se reportaron detenciones durante estas últimas protestas, se ha advertido que los arrestos suelen producirse días después, como ocurrió tras las manifestaciones del 13 de marzo en Morón, con más de 16 detenidos posteriormente, incluidos menores de edad, como el caso del adolescente Jonathan David Muir.

La falta de electricidad impide bombear agua, conservar alimentos y dormir en el calor de esta primavera en la Isla. Los mosquitos y el clima agravan el malestar, haciendo cada día más difícil llevar una vida cotidiana básica en medio de la crisis energética.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha visto severamente afectado recientemente por la avería de este lunes de la termoeléctrica Antonio Guiteras –la mayor central generadora del país–, y la falla que provocó la desconexión de la unidad 1 de la planta Ché Guevara, en Villa Clara, ya restablecida para este momento.

El SEN sigue sin cubrir la demanda básica debido al desgaste acumulado de sus plantas y la falta de mantenimiento

El informe de hoy de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reporta que la unidad 2 de la termoeléctrica Felton está fuera de línea por avería, mientras que por mantenimiento permanecen fuera de servicio la unidad 5 de Mariel, las unidades 5 y 6 de Renté y la 5 de Nuevitas. Esto genera un déficit previsto de 1.775 MW en el horario pico de hoy, frente a una demanda nacional de 3.020 MW.

A pesar de la reciente llegada a la Isla del petrolero Anatoly Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo ruso, el SEN sigue sin cubrir la demanda básica debido al desgaste acumulado de sus plantas y la falta de mantenimiento. La escasez de combustible, agravada por las sanciones y aranceles impuestas a Cuba por EE UU, deteriora aún más la crisis energética del país.