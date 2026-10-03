Cuba, cuarto país con más solicitudes de acciones urgentes por desapariciones forzadas ante la ONU

Madrid/Cuba acumula 217 solicitudes de acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas desde 2012 hasta el 31 de agosto de 2026. Se trata de la cuarta cifra más alta entre los países incluidos en el informe del organismo publicado el 30 de septiembre. Solo México, con 877; Irak, con 670, y Colombia, con 255, están por delante.

En los primeros ocho meses de este año, la Isla registró 17 solicitudes, la segunda mayor cantidad después de México, que sumó 73. Ecuador aparece a continuación, con 11. El documento, titulado Informe sobre las solicitudes de acción urgente presentadas en virtud del artículo 30 de la Convención, contabiliza en total acciones correspondientes a 36 países, 11 de ellos de América Latina y el Caribe.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas permite, en el referido artículo 30, solicitar al Comité una acción urgente para buscar y localizar a una persona desaparecida.

Entre los 17 casos de 2026 se incluyen los cinco ocupantes de la lancha procedente de Florida interceptada el pasado febrero, acusados después de terrorismo

El Comité no identifica por nombre a los 17 cubanos, pero describe cuatro grupos de casos. Cinco son los ocupantes de la lancha procedente de Florida interceptada el pasado febrero, acusados después de terrorismo. “Aunque las autoridades informaron de que habían sobrevivido a la interceptación, presuntamente no proporcionaron a sus familiares información precisa sobre su paradero y estado físico tras la privación de libertad”, indica el documento.

El caso había sido llevado ante el Comité por Cubalex, que presentó las solicitudes en favor de Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y José Manuel Rodríguez Castelló.

Otros 11 casos se remontan a junio. Uno corresponde a un hombre que acudió a una estación policial de La Habana tras recibir una citación y fue trasladado después en un vehículo policial. Esa descripción coincide con la detención del rapero Andrés Matos Alcántara, Mc K-Libre. Cubalex presentó ante el Comité tanto la solicitud por su caso como las diez acciones urgentes correspondientes a los detenidos durante los operativos posteriores al incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, en Maffo, Santiago de Cuba; cuatro de ellos eran menores.

El último caso cubano descrito por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en su informe es el de una persona que cumplía condena desde 2021 y fue trasladada en julio desde la prisión de Guanajay a un lugar desconocido poco antes de la fecha prevista para terminar su pena. La persona es fácilmente reconocible: Luis Manuel Otero Alcántara, sacado de esa cárcel el 7 de julio y que permaneció en paradero desconocido antes de ser deportado a Miami el 18 de julio. Cubalex también había presentado ante el Comité la solicitud de acción urgente por su caso.

Cuba todavía no ha "proporcionado información alguna sobre las medidas adoptadas para buscar y localizar" a 11 personas en cuyo nombre se registraron acciones urgentes

Según el informe, finalmente el Estado cubano proporcionó “información que aclaraba el paradero de las personas concernidas” en los casos de los cinco ocupantes de la lancha interceptada en febrero y de la persona trasladada desde la prisión de Guanajay, por lo que el Comité estaba considerando cerrar esas acciones urgentes. Sin embargo, el Comité lamenta que el gobierno de la Isla “todavía no haya proporcionado información alguna sobre las medidas adoptadas para buscar y localizar a las otras 11 personas en cuyo nombre se registraron acciones urgentes”, añade el documento.

El organismo señala, además, que “una gran mayoría de los casos en los que la persona desaparecida fue localizada con vida se refiere a desapariciones ocurridas en el contexto de protestas en Colombia y Cuba”, donde los detenidos fueron privados de libertad mientras sus familiares no recibían información sobre su suerte o paradero.

El Comité dedica también un apartado a las llamadas desapariciones forzadas de corta duración y señala que durante el período examinado registró alegaciones sobre dos casos, uno relacionado con Cuba y otro con México. El organismo recuerda que “no existe un elemento de duración en la definición de desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos humanos”.