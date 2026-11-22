Las estaciones que transmitían por vía satelital dejaron de enviar datos tras una "desconexión y reprogramación" que las autoridades no han explicado

Madrid/El Servicio Sismológico Nacional de Cuba atraviesa una "situación crítica" en el monitoreo de la actividad sísmica, según advirtió su jefe, Enrique Diego Arango Arias, en publicaciones en redes sociales este fin de semana.

Arango atribuyó el problema "fundamentalmente" a la falta de electricidad en las torres y centros de Etecsa –el monopolio estatal de las telecomunicaciones– por los que llega la señal de cada estación a la Estación Central, en Santiago de Cuba, pero añadió que desde hace varios días la situación se ha agravado por una "desconexión y reprogramación" de las antenas satelitales VSAT en todo el país, operación de la cual las autoridades no han dado explicaciones oficiales.

Esto afecta a las estaciones que transmiten por esa vía: Río Carpintero, en Santiago de Cuba; El Yarey, en Granma; Camarioca, en Matanzas; y Cascorro, en Camagüey. Como resultado, explicó Arango, la única estación disponible en la región oriental para el seguimiento de la sismicidad es la ubicada en la Base Naval de Guantánamo, enclave que el Gobierno cubano considera territorio ocupado ilegalmente por EE UU.

La interrupción significa que los datos no llegan a los sismómetros en tiempo real a la central, lo que limita la localización de los eventos y el cálculo de su magnitud.

“La causa no es la ausencia de sismos, es la falta de conectividad de la red de estaciones”

Arango ya había señalado el 17 de noviembre que el escaso número de sismos reportados ese día no se debía a la ausencia de actividad: “La causa no es la ausencia de sismos, es la falta de conectividad de la red de estaciones”. Entonces precisó que solo dos estaciones, la de Corralillo, en Villa Clara, y la de Pinar del Río, comunicaban con Santiago de Cuba y que ninguna de la región oriental transmitía en tiempo real.

Dos días después indicó que en el oriente solo El Yarey lo hacía, de forma intermitente, y al día siguiente que únicamente transmitía la de Pinar del Río. En esos mismos días lamentó robos en instalaciones del servicio en Holguín y dijo haber recogido allí "todo lo que quedaba" del Cenais. La zona oriental, en particular la costa sur de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, concentra la mayor actividad sísmica del país.

Las VSAT son terminales satelitales que Etecsa utiliza como servicio a entidades en lugares de difícil acceso, y son para uso estatal, por lo que no deben confundirse con Starlink, la constelación de SpaceX cuyo uso no está autorizado en la Isla. Hasta ahora no consta una explicación oficial de Etecsa sobre la desconexión de las antenas ni un plazo para restablecer la transmisión.

El episodio coincide con un endurecimiento del control sobre equipos de telecomunicaciones no autorizados, que ya ha reportado este diario.

Etecsa, el único operador de telecomunicaciones de Cuba, mantiene el monopolio de la telefonía e internet en la Isla y está bajo el control del conglomerado militar Gaesa

El 6 de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones reiteró la prohibición de los amplificadores de señal móvil y advirtió de multas y decomisos, mientras un directivo territorial de Control en Cienfuegos, Pablo Morales Concepción, pidió que la vigilancia sea "comunitaria". Las restricciones se han acompañado de decomisos desde abril de 2025 y de condenas de cuatro y cinco años de cárcel a vendedores de antenas.

El 9 de noviembre, la Cancillería notificó a embajadas y organismos internacionales acreditados en La Habana que tampoco pueden importar ni usar terminales Starlink. La explicación del Gobierno es que estos dispositivos usan cifrado e infraestructura extranjera sin posibilidad de auditoría estatal, por lo que los considera un asunto de “seguridad nacional”.

Etecsa, el único operador de telecomunicaciones de Cuba, mantiene el monopolio de la telefonía e internet en la Isla y está bajo el control del conglomerado militar Gaesa. La compañía ha sido objeto de constantes críticas por la mala calidad de sus servicios, sus elevadas tarifas y su papel en la censura y el filtrado de contenidos, al estar subordinada a las prioridades ideológicas del Estado y no a las necesidades de sus clientes.

En Santiago, la zona de mayor peligro sísmico de Cuba, el silencio de las estaciones es síntoma de que el monopolio de Etecsa falla no solo en el servicio básico a sus clientes, sino también en la capacidad del país para protegerse de desastres naturales. Esa capacidad depende ahora de una estación ubicada en la base naval de Estados Unidos.