El videojuego 'Grand Theft Auto VI' alcanzó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día, un récord en el sector del entretenimiento.

El precio del videojuego y la lentitud de internet alejan a los jugadores de la Isla de uno de los lanzamientos más esperados

Madrid/En Luxemburgo, se tarda 53 minutos en descargar el videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI. En Cuba se tardaría, en el mejor de los casos hipotéticos, dos días, diez horas y 20 minutos.

El cálculo es del portal SpeedGeo, que comparó el tiempo de descarga del juego en 146 países a partir de la velocidad media de la banda ancha fija entre enero y noviembre de 2026. Cuba aparece en el penúltimo puesto, el 145, solo por delante de Siria (61 horas y 24 minutos) y por detrás de Afganistán (53 horas y 38 minutos).

El portal advierte de que son tiempos teóricos, que suponen una conexión constante durante toda la descarga. En la Isla, donde la electricidad y la señal de datos se caen constantemente, esa premisa es imposible de sostener. El tiempo promedio de un apagón en Cuba es de 20 horas diarias, y es improbable que la conexión a internet –ya pésima de por sí, gestionada por el monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa– se mantenga estable durante tantas horas seguidas.

La sexta entrega principal de la saga GTA de Rockstar Games, publicada por la empresa estadounidense Take-Two, salió a la venta el pasado jueves para PlayStation 5 y Xbox Series XS, 13 años después de GTA V. Se trata de un juego de acción en mundo abierto ambientado en el estado ficticio de Leonida, y su escenario central es Vice City, una ciudad inspirada en Miami. La edición estándar cuesta 79,99 dólares y la Ultimate, 99,99.

Cuba aparece en el penúltimo puesto, el 145, con 50 horas y 20 minutos, solo por delante de Siria

En el juego abundan las referencias a la cultura cubana. Ya en 2002, GTA: Vice City incluía una Pequeña Habana, el Café Robina y a Umberto Robina, jefe de una banda cubana. La nueva entrega suma un barrio llamado Little Cuba, con panaderías y vecinos inmigrantes. Su banda sonora incluye a Celia Cruz, Gloria Estefan, Willy Chirino y Camila Cabello, en emisoras como Radio La Ola, dedicada a la salsa y al sonido caribeño.

También hay presencia cubana en el propio arte del juego. El tatuador habanero Roberto Ramos Mori, Robertiko, aparece acreditado en la sección de tatuajes de los créditos oficiales. El artista es cofundador del estudio La Marca, que abrió en 2015 en La Habana Vieja, y se considera el primer estudio profesional de tatuajes del país. Fue uno de los más de 75 artistas que reclutaron para Rockstar. La compañía exigió que su obra fuera de personas reales y no de inteligencia artificial.

En redes sociales también se han hecho virales publicaciones de gamers fuera de Cuba que, mientras juegan GTA VI se topan con personajes que les hablan en el argot callejero cubano, unas expresiones que solo un natural de la Isla reconocería de inmediato.

Que un gamer en la Isla acabe jugando GTA VI es otra historia. En Revolico, el juego se ofrece a 120 dólares, unos 40 por encima del precio oficial, y una consola PlayStation 5 cuesta entre 600 y 850 dólares en el mercado informal, precios prohibitivos para el ciudadano medio.

La alternativa técnica existe pero el Gobierno la persigue: Starlink, el servicio satelital de SpaceX, no dependería de las redes de Etecsa

Periódico Cubano hizo la cuenta en tiempo de trabajo para los cubanos. Con el salario mínimo fijado en julio de 2026 –3.210 pesos al mes, 16,84 por hora–, un trabajador necesitaría unas 4.489 horas para pagar la edición estándar y 5.610 para la Ultimate. Son 561 y 701 jornadas de ocho horas, más de dos años de trabajo para la primera y casi tres para la segunda, sin gastar un peso en otra cosa.

Los canales oficiales de compra tampoco están accesibles para los gamers de la Isla: Cuba figura entre los países sin acceso a PlayStation Network ni a su tienda. Las copias "físicas" del juego no traen disco, sino un código de descarga. Eso devuelve al comprador al mismo cuello de botella: 210 GB que descargar a través de Etecsa.

Las salas privadas de videojuegos, que cobran por hora, podrían ser la puerta de entrada para muchos gamers de la Isla. Un programador cubano opinó para Martí Noticias que es posible esa alternativa y relató cómo algunos emprendedores ya se preparan con respaldos energéticos, paneles solares y “conexiones alternativas a internet”.

La alternativa técnica existe pero el Gobierno la persigue. Starlink, el servicio satelital de SpaceX, no dependería de las redes de Etecsa. En marzo, Elon Musk reconoció que "funciona en Cuba, simplemente no se puede vender allí". Pero el régimen mantiene prohibidas la importación y el uso de sus terminales, incluso para las embajadas extranjeras.

Etecsa, el único operador de telecomunicaciones de Cuba, mantiene el monopolio de la telefonía e internet en la Isla y está bajo el control del conglomerado militar Gaesa

Este diario ya ha informado de la ofensiva policial contra Starlink, que contempla un registro "cuadra por cuadra" de quién tiene el servicio. El pasado 24 de octubre, varios vendedores de antenas en Santa Clara fueron condenados a entre cuatro y cinco años de prisión, y las autoridades decomisaron 37 equipos en registros a viviendas de vendedores y compradores. Esta semana, según un perfil oficialista, la Policía confiscó tres antenas en Placetas, Villa Clara.

Sin embargo, Cuba fue reelegida esta semana como miembro del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aunque obtuvo la votación más baja entre los países de la región. Eso no detuvo al canciller cubano, Bruno Rodríguez, a celebrar el acontecimiento en redes sociales: “Esta elección refrenda el compromiso de nuestro país de continuar defendiendo el acceso universal, inclusivo y equitativo a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones”.

Etecsa, el único operador de telecomunicaciones de Cuba, mantiene el monopolio de la telefonía e internet en la Isla y está bajo el control del conglomerado militar Gaesa. La compañía ha sido objeto de constantes críticas por la mala calidad de sus servicios, sus elevadas tarifas y su papel en la censura y el filtrado de contenidos, al estar subordinada a las prioridades del Estado y no a las necesidades de sus clientes. Desde su red permanecen bloqueados numerosos sitios web de medios independientes y organizaciones críticas con el Gobierno, a los que los usuarios en Cuba solo pueden acceder mediante VPN.

En momentos de especial tensión política, la empresa ha ejecutado las órdenes del Gobierno para restringir el acceso a internet y bloquear las comunicaciones, como ocurrió durante las masivas protestas del 11 de julio de 2021, así como el bloqueo selectivo de líneas telefónicas de activistas y opositores.