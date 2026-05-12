Cuba recibe una ayuda de Japón de 6,5 millones de dólares en sistemas fotovoltaicos para hospitales

El representante del Pnud en Cuba, Fernando Hiraldo, y el embajador japonés, Nakamura Kazuhito, durante la firma del acuerdo.

El proyecto, que beneficiará a diez centros sanitarios, es un alivio puntual en medio del colapso del sistema de salud

Madrid/El Gobierno de Japón ha aprobado una donación de 6,5 millones de dólares destinada a la instalación de sistemas fotovoltaicos en diez hospitales de Cuba, en un proyecto ejecutado junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

“Garantizar el suministro eléctrico a los hospitales es una tarea urgente debido a la grave escasez de energía”, declaró este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Japón Motegi Toshimitsu al anunciar su disposición para ayudar a mejorar la situación humanitaria en Cuba.

El acuerdo, formalizado este lunes entre la embajada de Japón en La Habana, el programa de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, busca garantizar el funcionamiento estable de servicios médicos esenciales mediante la incorporación de energía solar y sistemas de respaldo en centros sanitarios estratégicos del país.

“Nuestra prioridad más importante con este proyecto es atender las necesidades básicas y llevar energía a las áreas clave de los centros de salud para garantizar la atención médica ininterrumpida y de calidad”, dijo en conferencia de prensa el embajador japonés en Cuba, Nakamura Kazuhito.

La iniciativa espera beneficiar a alrededor de 2,6 millones de pacientes y a más de 27.000 trabajadores sanitarios

El alcance del proyecto incluye diez hospitales distribuidos entre varias provincias, con una mayor concentración en La Habana, aunque los medios aún no han anunciado los centros sanitarios que serán beneficiados.

La planificación prevé una ejecución aproximada de dos años e incorpora también sistemas de almacenamiento energético y equipos de gestión de carga, diseñados para sostener áreas críticas como urgencias, quirófanos y unidades de cuidados intensivos durante interrupciones del sistema eléctrico nacional. El proyecto propone también fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de la operación, el mantenimiento y la gestión de esta tecnología.

Según los datos divulgados, la iniciativa espera beneficiar a alrededor de 2,6 millones de pacientes y a más de 27.000 trabajadores sanitarios, en un contexto en el que la infraestructura hospitalaria cubana depende de generadores diésel y soluciones improvisadas para enfrentar los cortes de electricidad.

El representante residente del Pnud en Cuba, Fernando Hiraldo, resaltó que esta es la primera vez que esa oficina en la Isla trabaja en conjunto con el Gobierno nipón, y calificó de “muy generosa” la ayuda de Tokio a la Isla, que puede ampliarse con otros proyectos ya en estudio.

Los reportes oficiales señalan que más de 96.000 cubanos permanecen en una lista de espera quirúrgica, de ellos más de 11.000 son niños

Cuba se enfrenta a una grave crisis energética desde 2024 y el bloqueo petrolero impuesto por EE UU en enero ha deteriorado la situación, paralizando casi totalmente la economía y afectando sectores claves de la sociedad, especialmente la salud.

Los reportes oficiales señalan que más de 96.000 cubanos permanecen en una lista de espera quirúrgica, de ellos más de 11.000 son niños, a lo cual se suma la escasez de medicamentos e insumos médicos.

El embajador japonés en Cuba, declaró para la agencia EFE que su Gobierno continuará con la ayuda al pueblo cubano "para que pueda sobrevivir esta situación difícil que atraviesa".

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) donó a Cuba en 2024 unos 20 millones de dólares para parques fotovoltaicos. También entregó purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña, colchonetas y otros insumos para los damnificados del huracán Melissa que azotó a Cuba en noviembre de 2025.

Japón ha prestado ayuda a Cuba en los últimos años con donaciones de equipos médicos, ambulancias, ultrasonidos, refrigeradores para vacunas y hasta guaguas, en medio del deterioro del transporte en la Isla: en 2024 financió el envío de 84 guaguas valoradas en nueve millones de dólares. En 2022 donó equipamiento médico valorado en cinco millones de dólares –incluidos 13 aparatos de rayos X móviles, 44 ultrasonidos y mil aspiradoras– para 34 hospitales de la Isla.

Cuba ha intensificado su dependencia de ayudas externas para evitar el colapso de sus deterioradas infraestructuras básicas

La nueva ayuda nipona se produce en un contexto en el que Cuba ha intensificado su dependencia de ayudas externas para evitar el colapso de sus deterioradas infraestructuras básicas. En particular, China ha incrementado su presencia en el sector energético tanto a través de paneles solares donados por el Gobierno como a través de contratos con empresas del gigante asiático que prevén haber instalado unos 2.000 megavatios en 2028.

Este domingo partió desde Barcelona otra flotilla humanitaria que también llevará apoyo en energías renovables al sistema sanitario cubano. Liderada por Open Arms, la embarcación prevé arribar a la Isla dentro de un mes con equipamiento fotovoltaico destinado al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.