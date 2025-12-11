Los cubanos aplauden el recorte del Pleno del Comité Central: "Qué haga lo mismo el Parlamento, total..."

La Habana/El torrente de opiniones que ha seguido al brevísimo comunicado del Partido Comunista (PCC) informando de que el Pleno del Comité Central se reunirá en una sola sesión por videoconferencia para ahorrar puede dar mucho que pensar al régimen. Estaba previsto que la cita partidista se celebrara los días 12 y 13 de diciembre, hasta que este miércoles una nota anunció la decisión del Buró Político de “ajustar el programa de trabajo”.

La medida se toma “teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país” y para “garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales”.

Puesto que Partido, Gobierno y Legislativo son todo uno, la nula necesidad de la cita era una evidencia

Ni una palabra más para una decisión que dice más de las causas que de los efectos. Hace solo tres semanas que se informó de la celebración del evento, que siempre se convoca antes de que se inicie la labor de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Ese encuentro comienza el próximo jueves 18, precedido de las reuniones por comisiones en que cada ministerio presenta el balance y previsiones de su área.

En la nota de prensa sobre los temas a abordar en el XI Pleno del Comité Central se incluía la revisión del PCC al famoso Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como los objetivos y metas de la economía para el próximo año y el análisis del Presupuesto del Estado que presentará el Ejecutivo ante la Asamblea.

Puesto que Partido, Gobierno y Legislativo son todo uno, la nula necesidad de la cita era una evidencia, por mucho que se hablara de otros asuntos más mundanos, como los daños provocados por Melissa y la “situación de las afectaciones de eventos naturales anteriores”, previsiblemente en referencia al nulo avance de la recuperación de daños de catástrofes como Sandy, 13 años después de su paso. Otra tarea a completar era la preparación del próximo Congreso del Partido, el IX, previsto para los días del 16 al 19 de abril de 2026.

El aplauso ha sido casi unánime entre los lectores de Cubadebate, el medio oficialista con una comunidad de internautas más activa. Los comentarios reflejan fundamentalmente dos ideas principales: por un lado, que lo que allí iba a acontecer es sumamente prescindible; por otro, que tampoco importa a nadie lo que ocurre en la Asamblea a pesar de que se reúne tan solo dos veces al año en sesión plenaria. La demanda de que se reajuste su programación está tan generalizada en las opiniones que se puede considerar casi unánime.

“La Asamblea Nacional debería hacer lo mismo. La electricidad que se gasta en sesiones y sesiones es inmensa: el pueblo la necesita más. Al final, no hay nada nuevo que decir ni ninguna solución a la vista. Cuando existan las condiciones, que la hagan, no en estos momentos tan graves”, resume uno de los más contundentes. “Que haga lo mismo el Parlamento siendo consecuente, total…”, deja caer otro usuario que sugiere con su frase inconclusa el descrédito absoluto en la institución.

Un comentarista plasma en pocas palabras la percepción de los ciudadanos sobre la ausencia de separación de poderes del país. “Se discute lo mismo en las reuniones del Consejo de Ministros, del Consejo de Estado, en los Plenos del Comité Central, en la Asamblea Nacional y, por supuesto, en el Buró Político. Por ese motivo, felicito la decisión tomada. Ahorro y austeridad ante todo, para que nuestro pueblo no pierda la confianza”.

Que haga lo mismo el Parlamento siendo consecuente, total…

La demanda se ha extendido a otras actividades, que reflejan el descontento generalizado de la población con eventos que entiende innecesarios en las circunstancias que vive el país. “Si todas las reuniones, coloquios, festivales y etc., que se celebran en La Habana diariamente se cancelaran, se ahorrarían 100 kilovatios”, escribe otro lector. “Al fin se pensó en ahorrar recursos de todo tipo. Pues mira que se gastan miles y miles cada mes en reuniones, actos, conmemoraciones, celebraciones y muchas actividades que llevan un alto consumo de electricidad, transporte, combustibles y otros aseguramientos, impropios desarrollar en un país que atraviesa una gran crisis económica”.

Hay quien califica, incluso, de incomprensible que un país que se declara en “economía de guerra” continúe presentando una fachada de normalidad, con viajes dentro y fuera de la Isla, ferias o festivales “con los gastos que todos ellos llevan aparejados”. Entre tanto acuerdo, solo un usuario aboga por la inutilidad de la medida. “Sin sarcasmo ni ironías, para los que todo lo ven facilísticamente (sic). Un Pleno del PCC lleva preparación previa, ya por ahí hay algún gasto de todo. Este sábado 13 se gastará corriente, combustible y alimentos como si lo hicieran en el tiempo planificado, quizás algo menos”, señala, y justifica que en todas las sedes del partido habrá gastos aunque la conexión sea por videollamada, ya que hay que abrir los locales y alimentar a los dirigentes.

La medida ha puesto de acuerdo por una vez a partidarios y detractores del sistema. En la prensa independiente, los comentarios se asemejan bastante, aunque aderezados con una crítica más profunda. “¿Para qué se van a reunir, si en definitiva no resuelven absolutamente nada? Si discuten algo, va a ser cómo reprimir más al pueblo para que no se manifieste y aumentar los precios de todo para disminuir el déficit fiscal”, sostiene un seguidor de Cibercuba.

La tensión por la falta de combustible, que afecta de manera transversal tanto a los ciudadanos como a la industria y, con ello, la recuperación de la economía, sigue este jueves, con 98 centrales de generación distribuida fuera del sistema y falta de lubricantes: un total de 1.007 megavatios de déficit solo en esta fuente de energía. A ello hay que sumar los problemas en las termoeléctricas, que dejan no disponibles 511 MW. En conjunto, la Unión Eléctrica prevé para hoy un déficit de 1.865 MW en la hora punta, ligeramente por encima de los 1.861 que se reportaron este miércoles y, en esta situación, la parada prevista en la planta de Energas para un mantenimiento se pospone nuevamente.

El país solo es capaz de producir 1.565 MW de los 3.400 que necesita. Una situación que no tiene fin.