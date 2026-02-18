Cubanos de dentro y fuera de la Isla se unen en una nueva iniciativa para una transición democrática

El documento, firmado por más de un centenar de personas, exige, entre otras medidas, la liberación de los presos políticos y la implementación de reparaciones

La Habana/Más de un centenar de cubanos de dentro y fuera de la Isla y de muy distintos ámbitos, desde activistas hasta escritores, han firmado el "Acuerdo por una Cuba libre", una iniciativa impulsada por organizaciones civiles con un objetivo: exigir el fin de la dictadura y una transición a la democracia. El documento, hecho público por Archivo Cuba, pide, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, la restauración de los servicios esenciales, la atención a la actual emergencia humanitaria y la celebración de elecciones libres a mediano plazo.

"La agonía del pueblo cubano, frente a la profunda crisis que desgarra a la nación, nos obliga –como hijos de Cuba dentro y fuera del país– a exigir con urgencia el fin de la dictadura", empieza el texto, que pretende reunir miles de firmas dentro y fuera del país a través de la plataforma online Action Network.

El texto plantea, por un lado, medidas como eliminar el control del Partido Comunista de Cuba sobre el Estado y disolver los principales órganos de represión y poder, entre ellos la Seguridad del Estado y empresas vinculadas al aparato militar, como el todopoderoso Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa)

Por otro lado, hace un llamado a los funcionarios y empleados públicos a permanecer en sus puestos de trabajo y a salvaguardar todos los documentos y archivos oficiales. Asimismo, exhorta a la comunidad internacional a exigir al régimen la entrega del poder, a no conceder créditos ni asistencia material al gobierno actual y a canalizar cualquier ayuda humanitaria –con mecanismos efectivos de verificación– únicamente a través de instituciones verdaderamente independientes o de forma directa a la población.

El texto propone la creación de un grupo de trabajo encargado de sentar las bases de un proceso de verdad, justicia, memoria y reconciliación

Finalmente, el texto propone la creación de un grupo de trabajo encargado de sentar las bases de un proceso de verdad, justicia, memoria y reconciliación, que coordine los principales aspectos del período transicional, entre ellos la inhabilitación de funcionarios del antiguo régimen, la garantía de justicia para las víctimas, la implementación de reparaciones, la recuperación de los bienes malversados y del patrimonio nacional, la preservación y el acceso a los archivos de la policía política, los servicios de inteligencia y el Partido Comunista, la restitución de la propiedad privada y la promoción de la memoria histórica.

Actualmente, la petición ha reunido 136 firmas verificadas, con nombres y apellidos, entre ellas las del opositor José Daniel Ferrer, el economista Elías Amor, la artista Tania Bruguera, el politólogo Armando Chaguaceda, el escritor Néstor Díaz de Villegas, la profesora Mabel Cuesta, la abogada Laritza Diversent, el periodista Boris González, el rapero Eliexer Márquez 'El Funky', la curadora Anamely Ramos o la investigadora María Werlau.

El pasado 4 de febrero, un grupo de mujeres activistas –muchas de ellas familiares de presos políticos– presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en La Habana, otra petición ciudadana para la que se recopilaron 1.535 firmas verificadas, con el objetivo de exigir la redacción de una ley que otorgue amnistía a todos los presos políticos de la Isla. Para lograr ese cometido, necesitarían alcanzar las 10.000 firmas. El año 2026 ha batido récords históricos en el número de presos políticos, con 1.207 personas encarceladas y 18 más en lo que va de año, según denunció en su informe del 4 de febrero la ONG Prisoners Defenders.

Este mismo miércoles, el medio Axios reveló, con fuente en funcionarios de la Administración estadounidense,que el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “el Cangrejo”, han mantenido conversaciones secretas, que los informantes describen como “discusiones sobre el futuro de la Isla”.