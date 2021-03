"La sociedad civil cubana es cada vez más crítica y diversa"

Más represión, más presos de conciencia... y más protestas en Cuba durante febrero. Es el balance que se puede extraer de los datos recopilados por diversas organizaciones de derechos humanos para el mes pasado. Así, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que registró 159 manifestaciones públicas. No solo son más que en enero (137) sino que, a diferencia de lo que ocurría hasta mediados del año pasado, el 70% de ellas estuvieron relacionadas con los derechos políticos y civiles.

En un comunicado hecho público esta semana, el OCC se sorprende de que solo el 30% restante se diera por la reivindicación de derechos económicos y sociales, "a pesar de la crisis socioeconómica que azota al país". Estas se vieron provocadas, fundamentalmente, por el incremento del costo de la vida que ha traído la llamada Tarea Ordenamiento.

Para este Observatorio, la principal causa del crecimiento de las protestas en febrero es "el empecinamiento en reprimirlas de un régimen que perdió toda credibilidad ante una sociedad civil cada vez más crítica y diversa".

Hay un creciente abanico de actores críticos, dice esta organización con sede en Miami. A los artistas, periodistas independientes, animalistas, trabajadores por cuenta propia, cineastas y agricultores privados se comienzan a sumar sectores "hasta ahora mayormente pasivos", como abogados, arquitectos, médicos, profesores, científicos y contadores, después de la inclusión de estas profesiones en la lista de 124 actividades prohibidas para ejercerse por cuenta propia.

El OCC explica que hay una conciencia masiva "dentro y fuera de Cuba" de que "el Estado ya no asume responsabilidad alguna por el bienestar general ni respeta derechos ciudadanos básicos"

En vista del incremento y diversificación de las protestas, el OCC explica que hay una conciencia masiva "dentro y fuera de Cuba" de que "el Estado ya no asume responsabilidad alguna por el bienestar general ni respeta derechos ciudadanos básicos".

Como ejemplo, menciona el comunicado de varios ex oficiales militares donde sentencian que ya "no hay revolución ni socialismo que defender", así como la canción Patria y Vida, estrenada el pasado 16 de febrero por el dúo Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Castillo Osorbo, que rápidamente se hizo viral. Estos seis músicos lograron expresar, dice el Observatorio, "el sentir de la gente de a pie en la Isla": "Y no tenemos miedo, se acabó el engaño, ya se acabó, son 62 haciendo daño".

El Gobierno, expresan, "carece de poder de convocatoria" y "se empeña en recurrir a contraproducentes campañas de represión y desacreditación sin derecho a réplica contra sus críticos".

Los datos sobre la represión los aporta en su informe de febrero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): al menos 373 acciones represivas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes, de las cuales 120 fueron detenciones arbitrarias, 16 de ellas con uso grave de violencia.

La Seguridad del Estado usó como estrategia represiva predominante sitiar viviendas, algo sufrido por 98 activistas, además de otras habituales: amenazas, hostigamientos, multas, agresiones físicas, allanamientos, citaciones y actos de repudio.

El OCDH, cuya sede está en Madrid, recuerda que "continúa la violencia permanente contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que fue víctima de varios incidentes", entre los que destaca el allanamiento de su casa por numerosos agentes de la Seguridad del Estado el pasado viernes 26 de febrero.

"La Tarea Ordenamiento no ha creado, ni va a crear, un efecto positivo sobre el trabajo"

Además, la organización condenó el acto de repudio contra la familia de Anyell Valdés Cruz, en su vivienda de La Habana, por pintar en la fachada la frase "Patria y Vida". Los congregados, entre ellos Kirenia Pomares, la intendente del municipio de Arroyo Naranjo, asaltaron su casa y lanzaron objetos en presencia de varios menores de edad.

Cuban Prisoners Defenders, también con sede en Madrid, ha hecho un nuevo balance con los datos de febrero, un mes en el que la lista de presos de conciencia sumó dos nuevos casos, los de Luis Enrique Santos Caballero (afiliado al Movimiento Opositores por una Nueva República y al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo), y Yasser Fernando Rodríguez González (sin afiliación política).

La organización contabiliza 135 presos y condenados políticos a fecha del 1 de marzo, cuando se cumple un año desde que empezó a publicar estos informes. En aquel momento, la lista arrancó con 127, a los que se han incorporado 53 nuevos casos (4,4 nuevos al mes) hasta sumar 180 de los que 45 ya han sido liberados, la gran mayoría por cumplimiento íntegro de las condenas y, excepcionalmente, por otros motivos como las modificaciones de la medida provisional, fianzas y otros.

La situación de febrero la resume también en su informe el Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido desde La Habana por Marta Beatriz Roque, quien, entre otras cosas, destaca la presencia de artistas de dentro y fuera de la Isla en un acto online auspiciado por el Parlamento Europeo para denunciar la falta de libertad de expresión y las violaciones contra los derechos humanos cometidas por el régimen.

Además, inciden en la situación económica, sobre la que son tajantes. "La Tarea Ordenamiento no ha creado, ni va a crear, un efecto positivo sobre el trabajo. El mercado laboral está maleado por el modelo económico y la influencia que pueda tener sobre las personas, lo que implica que ni la eliminación de los subsidios y el aumento de los salarios van a traer de vuelta trabajadores al mercado estatal", sentencia Roque.

