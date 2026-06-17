EE UU exige la “liberación inmediata” del menor Jonathan Muir

La Habana/Desde el Departamento de Estado de EE UU llegó este martes un llamado al régimen para liberar al preso político de 16 años Jonathan Muir Burgos. A través del subsecretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes, la Casa Blanca exhortó al régimen cubano a “que lo libere de inmediato, junto con todos los presos políticos detenidos injustamente” en el país.

En un mensaje extenso en X, el funcionario recordó que “se cumplen tres meses desde que Jonathan David Muir Burgos fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Cuba, supuestamente por participar en una manifestación”.

Además, Barnes alertó sobre la urgencia de que el adolescente reciba atención médica, dijo en alusión a la dishidrosis (afección de la piel que provoca la formación de pequeñas ampollas) que padece el menor y que en 2021 llegó a poner en peligro su vida.

Finalmente, remarcó que “ninguna persona, especialmente ningún niño, debería ser encarcelada por sus opiniones políticas o religiosas”.

A finales de abril, el menor clamó desde prisión a su padre que lo sacara de allí. “Ya no puedo más”

A finales de abril, el menor clamó desde prisión a su padre que lo sacara de allí. “Ya no puedo más”, dijo. El llamado fue revelado por su padre, el pastor Elier Muir, quien, en un video difundido por el también religioso evangélico Mario Félix Lleonart, relató que las chinches no dejan dormir a su hijo en la prisión de Canaleta (Ciego de Ávila). “Me están infectando la piel y estoy sintiendo el cerebro que no me va a aguantar”, citó el padre a su hijo. “Me envuelvo con la sábana y aun así ni de día ni de noche me dejan dormir las picadas”.

Además, Félix Lleonart, director del Instituto Patmos y responsable adjunto de monitoreo del Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Defensa CD, contó a Martí Noticias hace una semana que la familia del menor “lo encontró muy mal. Necesita atención médica especializada, no solo por su afectación crónica en la piel, sino porque necesita además atención odontológica urgente, pero si esta se realiza sin tomar en cuenta los tratamientos dermatológicos, puede ser peligroso para su vida”.

Jonathan Muir fue detenido tras las protestas del pasado 13 de marzo en Morón (Ciego de Ávila) debido a los constantes y prolongados apagones. A inicios de abril, le impusieron la medida cautelar de prisión provisional y fue trasladado a una prisión para adultos. El régimen le imputó el supuesto delito de sabotaje, por el que podría pasar entre siete y 15 años en prisión.

La legislación vigente establece condiciones restrictivas para exigir responsabilidad penal a jóvenes de entre 16 y 18 años, lo que, en este caso, genera dudas sobre la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas. El pasado 25 de marzo, la familia presentó un recurso de habeas corpus a favor del menor, que fue rechazado de plano por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila.

El pasado 25 de marzo, la familia presentó un recurso de habeas corpus a favor del menor, que fue rechazado

Su detención ha despertado cuestionamientos a nivel internacional. A principios de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un requerimiento oficial al Gobierno cubano exigiendo información urgente sobre la situación del adolescente. También Amnistía Internacional pidió en una carta a Miguel Díaz-Canel que pusiera de inmediato en libertad al joven. Agregó que, “hasta su liberación, le pido que garantice que sea trasladado para que no esté recluido en ninguna prisión o centro de detención de adultos”.

En tanto, la activista radicada en Alemania Tania Tasé informó que la joven Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez, ex prisionera política del 11J, quien fue arrestada a inicios de junio en el contexto de protestas ocurridas en Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, fue trasladada a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.

Sobre el caso, el centro de asesoría legal Cubalex alertó sobre la posibilidad de que Linares Rodríguez vea revocada la libertad condicional que recibió en 2025, en el contexto de las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, cuando había cumplido casi la mitad de una condena de ocho años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales de 2021.

La joven denunció que fue golpeada y que la asfixiaron durante su detención. “El policía venía tapándome la boca y la nariz para torturarme”, dijo Linares Rodríguez en un video compartido a inicios de mes por Cubalex.