Sin explicaciones oficiales tras la intoxicación de 25 menores en una escuela secundaria de Santiago de Cuba

Anoche, tras el susto, la mitad de alumnos habían sido dados de alta y el resto estaban solo en observación.

Los alumnos están fuera de peligro, pero fueron ingresados con vómitos, calambres, dolor de cabeza e irritación en los ojos

La Habana/Un total de 25 estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Urbana Pepito Tey, del municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba y un adulto de ese centro recibieron atención hospitalaria este miércoles al presentar síntomas de intoxicación.

El Departamento de Información y Comunicación Social del Gobierno Municipal de Contramaestre detalló en las redes sociales que los afectados –con vómitos, calambres, dolor de cabeza e irritación en los ojos– "fueron atendidos de manera inmediata y hasta el momento todos están fuera de peligro".

Además, solo trece de ellos permanecían anoche ingresados en el hospital Orlando Pantoja Tamayo, "en observación con disminución de los síntomas", ya que "los demás fueron dados de alta".

Las autoridades indicaron que los psicólogos de la institución médica estaban dando todo el apoyo necesario a los estudiantes y familiares y señalaron que seguirán informando cuando "se realice la investigación pertinente en estos casos".

Más de 12 horas después del suceso, muchos usuarios pedían que se diera una información, al menos preliminar, ya que los afectados eran menores de edad en su gran mayoría, lo que generaba inquietud en los padres

Sin embargo, en redes sociales la ansiedad por tener al menos pistas de lo ocurrido ha sido generalizada. Más de 12 horas después del suceso, muchos usuarios pedían que se diera una información, al menos preliminar, ya que los afectados eran menores de edad en su gran mayoría, lo que generaba inquietud en los padres.

Además, los casos de este tipo se multiplican en los últimos tiempos. Hace solo dos semanas, la Dirección de Salud de la provincia de Holguín reportó la muerte de dos personas por una intoxicación tras consumir sal de nitro.

En septiembre, autoridades sanitarias de Matanzas informaron de que al menos 22 niños y siete adultos fueron afectados por un brote de intoxicación alimentaria sin que conocieran las causas. Algo similar ocurrió también en Santiago este agosto, cuando 52 personas resultaron intoxicadas.

La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba conduce a muchas personas a adquirirlos de manera ilegal sin conocer su origen, las condiciones en las que fueron elaborados, o si fueron afectados por la falta de refrigeración a causa de los prolongados cortes e electricidad debidos a la aguda crisis energética en el país.