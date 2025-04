Las exportaciones de EE UU a Cuba alcanzaron el máximo en 11 años entre rumores de restricciones al sector

Madrid/Las exenciones para el comercio estadounidense con Cuba alcanzaron un récord este febrero. Según los datos divulgados este miércoles por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (US-Cuba Trade), el segundo mes de este año las exportaciones a la Isla alcanzaron los 47,6 millones de dólares, un 75% más que el mismo mes del año anterior.

Además, si se compara con febrero de 2023, el crecimiento es aún mayor, del 93,7%. Desde que en marzo de 2014 se importaron a Cuba productos estadounidenses por un monto total de 53.021.705 dólares, nunca había habido tal volumen de dinero gastado desde la Isla en el país vecino, aunque la diferencia es que ahora son empresas privadas las más beneficiadas.

A lo largo de todo 2024, las empresas estadounidenses exportaron productos de alimentación, vehículos, paneles solares y artículos para el hogar, entre otras cosas, por valor de 586 millones de dólares, de los que 433 son para comida. Según datos del Miami Herald, las nuevas empresas privadas –creadas desde 2021– son responsables de la mayor parte del crecimiento reciente del comercio. A ello hay que añadir el importante monto invertido en los autos. Desde que en 2023 el Gobierno de Biden otorgó una licencia específica para este sector, se han gastado 76.475.523 dólares en vehículos, incluyendo nuevos y usados, de gasolina y eléctricos.

Desde que en 2023 el Gobierno de Biden otorgó una licencia específica para este sector, se han gastado 76.475.523 dólares en vehículos, incluyendo nuevos y usados, de gasolina y eléctricos

¿Están dispuestos los empresarios estadounidenses a prescindir de ese comercio? Según Mauricio Claver Carone, enviado especial de Trump para América Latina, no quedará más que aguantar. “Seguirá habiendo desacuerdos. Siempre hay intereses comerciales”, dijo la pasada semana en un evento en Miami. “Pero no se trata de sufrimiento a corto plazo para obtener ganancias a largo plazo, o habrá sufrimiento a largo plazo sin ninguna ganancia. Así que tenemos que apostar todo, apostar a lo grande o irnos a casa”.

El Nuevo Herald retoma algunas de las ideas pronunciadas por el alto funcionario en una nota publicada este jueves en las que adelanta algunas posibles medidas que debate la Administración de Donald Trump para “propiciar un cambio en Cuba”. Entre ellas, está el refuerzo de las sanciones en dos ámbitos ya conocidos y cuyo éxito ha sido relativo: el turismo y las remesas.

En su primer mandato, el republicano ya limitó los viajes de ciudadanos estadounidenses a la Isla, eliminó los vuelos comerciales directos y los cruceros. Aunque hubo un cierto efecto, fruto de las medidas, la caída del sector del turismo comenzó en 2019 y se aceleró durante el covid-19, para acabar dejando un punto de inflexión en 2024, año en que la ligera remontada que siguió a la pandemia retrocedió. EE UU es el cuarto mercado de turistas para Cuba, muy por detrás de Canadá y después de la comunidad cubana en el exterior –mayoritariamente procedente, eso sí, de su territorio– y Rusia.

En cuanto a las remesas, también fueron prohibidas por la anterior Administración de Trump, que buscaba impedir que ese dinero pasara por las manos del conglomerado militar Gaesa. Aunque el oficialismo cubano encontró una fórmula de retomarlas, a través de la empresa Orbit S.A. –dirigida por testaferros de los militares–, los datos demuestran que los cubanos ya habían aprendido a rehuir los canales formales y recurren a plataformas digitales o a envíos directos mediante viajeros.

De acuerdo con un estudio de Cuba Siglo XXI, el 95% de las remesas llegan a la Isla a través de canales informales, por lo que un hipotético refuerzo de esas sanciones no sería de gran utilidad para presionar a La Habana.

“Hoy en día, la mayoría de los alimentos exportados desde Estados Unidos a Cuba se envían a empresas privadas locales porque el Gobierno está en quiebra y tiene atrasos con todos sus antiguos proveedores”

“Hoy en día, la mayoría de los alimentos exportados desde Estados Unidos a Cuba se envían a empresas privadas locales porque el Gobierno está en quiebra y tiene atrasos con todos sus antiguos proveedores”, ha dicho a El Nuevo Herald Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, con sede en Washington. El especialista sostiene que la única medida que resta, centrarse en las exportaciones, “no solo perjudicaría a estos empresarios independientes, sino también a innumerables familias cubanas que ya sufren una grave escasez de alimentos”.

John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, cree que es complicado prohibir las exportaciones de alimentos porque hay que modificar la ley –aunque Trump acumula casi todos los poderes del Estado ya, con un Congreso y un Senado republicanos y un Tribunal Supremo afín–. Ve más sencillo la revocación de licencias.

El Herald ha hablado con Hugo Cancio, uno de los empresarios cubanoamericanos más criticados por parte del exilio, que le atribuye lazos con el régimen. El empresario sigue negándolo. “No tenemos vínculos con el Gobierno cubano. No le vendo al Estado cubano, no tengo contratos con ninguna entidad gubernamental, no le pago nada al Gobierno más allá de los impuestos de aduana”, dijo al diario de Miami.

Cancio afirma que compra alrededor del 20% de los alimentos y productos que vende en su plataforma online Katapulk en Estados Unidos y otros países y los envía a Cuba, donde una empresa privada gestiona los envíos. El 80% restante, sostiene, son proveedores de empresas privadas independientes que usan su página como canal de venta, al estilo de Amazon.

“Las familias cubanas, no el Gobierno, se verán perjudicadas si la Administración de Trump cierra las plataformas en línea”, dijo el empresario

“Las familias cubanas, no el Gobierno, se verán perjudicadas si la Administración de Trump cierra las plataformas en línea”, dijo el empresario. Claver-Carone, sin embargo, asegura que están dispuestos a aplicar políticas impopulares y el descontento que hay entre muchos votantes que ahora se ven perjudicados por las políticas de deportaciones podría justificar un cambio, aunque son muchos los que han manifestado en redes que hasta ahora todo ha sido inútil.

Una seguidora de MAGA argumentó en redes contra las soluciones de Claver -Carone: “Ellos siempre se benefician y el pueblo cubano sigue muriendo de hambre y nuestros familiares necesitan ese dinerito que podemos mandarles para apenas comer. Tumben la dictadura, pero no maten a nuestras familias de hambre”.