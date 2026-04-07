FITCuba será este año en su mayor parte en “formato virtual” debido a la crisis

Calle Obispo, en La Habana Vieja, uno de los lugares tradicionalmente con más turismo de la ciudad.

El Ministro de Turismo anuncia una "plataforma especializada" para que se desarrollen los encuentros profesionales dos de los tres días de la Feria

Madrid/La crisis sin precedentes que sufre la Isla obliga este año a la Feria Internacional de Turismo (FITCuba) a reducirse al máximo y tendrá lugar, entre el 7 y el 9 de mayo, en “formato híbrido”, la mayor parte de manera virtual. El Gobierno no ha informado de ello en la prensa oficial, pero sí ha mandado un comunicado a los medios especializados, como Travel Trade Caribbean (TTC).

Según el reporte enviado por el Ministerio de Turismo, los días 7 y 8 de mayo, dedicados a las negociaciones comerciales, “se desarrollarán íntegramente a través de una plataforma virtual especializada”, de la que anuncian más información “durante las próximas semanas”. El 9 será la única jornada presencial y abierta al público, en el Parque Josone de Varadero.

Los equipos organizadores, indica también la información gubernamental, “ultiman las coordinaciones técnicas para garantizar el éxito del evento”. De igual manera, el Ministerio agradece “la atención” y el “seguimiento habitual” a FITCuba, que cada año reúne a profesionales del sector de todo el mundo para promover la Isla como destino.

La edición de este 2026 estará dedicada a Canadá, coincidiendo con el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países

La edición de este 2026 estará dedicada a Canadá, coincidiendo con el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hay otra coincidencia no tan feliz: tradicionalmente primer emisor de viajeros internacionales a la Isla, en los primeros meses del año se ha desplomado un 30%.

El país norteamericano fue, de hecho, uno de los primeros, junto a Rusia, en cancelar todas sus rutas a Cuba, luego del anuncio, el pasado 10 de febrero, de que no había suficiente queroseno para repostar en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales durante, al menos, un mes. En una alerta emitida a sus connacionales ha aconsejado, además, no viajar a la Isla.

El pasado 4 de marzo, el país anunció que extendía hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos, y se mantienen las medidas restrictivas para todo el sector. La disminución de visitantes extranjeros es notoria hasta en los lugares tradicionalmente más turísticos, como el centro de La Habana o incluso Varadero, y es impactante la clausura de hoteles de lujo, especialmente el polémico Iberostar Selection La Habana, que ocupa el rascacielos situado en la céntrica avenida 23 conocido como Torre K.

La estocada para el turismo cubano debido a la crisis agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos tras su intervención en Venezuela, se confirmó el pasado 27 de marzo, con la publicación de los datos del mes de febrero, el primero con los vuelos internacionales suspendidos por la falta de combustible.

La Isla registró apenas 77.663 viajeros internacionales en un mes que forma parte de la temporada alta y nunca ha sido desastroso. El pasado año, ya con cifras estrepitosamente negativas, llegaron 178.263, un 56,4% más que ahora.

Si se suman los datos de enero y febrero, solo viajaron a la Isla 262.496 personas, frente a las 374.267 del mismo período del año anterior. La caída es del 30%, con el agravante de que hace un año también el dato había caído un 30% con respecto a 2024.

En 2025, Cuba cerró con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, el peor registro desde 2002 si se excluyen los años de la pandemia. La tasa de ocupación hotelera cayó al 21,5% en el primer semestre y los principales mercados emisores, Canadá y Rusia, también retrocedieron. Muy lejos quedan los 4,7 millones de turistas alcanzados en 2018, durante el deshielo con Estados Unidos.