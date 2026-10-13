Muchos hospitales ya tienen paneles solares, aunque sin funcionar fuera de las horas de sol

El director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, observa los paneles solares instalados en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

El Gobierno presume de haber llevado la energía solar al 99% de sus centros sanitarios y al 89% de los hogares de ancianos

La Habana/El hospital Faustino Pérez, de Matanzas, ya produce electricidad con 72 paneles solares, pero sigue sin poder utilizarla para mantener sus servicios cuando falla la red nacional. Los equipos comenzaron a instalarse en julio, gracias al Grupo Matanzas-Suiza, el médico Andreas Osterwalder y mediCuba-Suiza. En agosto, su directora, Taymí Martínez Naranjo, reconocía ante el periódico oficial Girón: “No tenemos ahora mismo la capacidad de almacenar”.

El caso contrasta con las cifras triunfales ofrecidas por Miguel Díaz-Canel, quien aseguró en septiembre que las energías renovables habían llegado al 47% de los hospitales, el 99% de los policlínicos, el 99% de los hogares maternos y el 89% de los hogares de ancianos y casas de abuelos.

Pero tener paneles solares no garantiza la atención médica durante los apagones. Las denuncias de pacientes y vecinos, e incluso informaciones de la propia prensa oficial, muestran centros casi a oscuras, pruebas médicas que siguen sin poder realizarse y sistemas que solo abastecen parte de los servicios. A ello se suman equipos todavía pendientes de instalación.

Tener paneles solares no garantiza la atención médica durante los apagones

La falta de electricidad también ha provocado quejas entre los pacientes. En julio, un padre denunció en Facebook que acudió de noche con su hijo al policlínico de Güira de Melena, en Artemisa y encontró el edificio casi a oscuras. Lo comparó con “los hospitales de las películas de terror”. Según su testimonio, los paneles solares apenas alimentaban algunas bombillas.

Las dificultades van mucho más allá de la falta de iluminación. En el policlínico Julián Grimau, de Arroyo Naranjo (La Habana), los apagones afectaban directamente a la atención médica. Isa Iris Arzola denunció en septiembre en Facebook las dificultades para esterilizar las boquillas de los aerosoles y realizar electrocardiogramas y radiografías. Otro usuario aseguró en los comentarios de su publicación que solo cuatro paneles del techo estaban conectados. En Regla, también en la capital, vecinos denunciaron en junio que los paneles del policlínico “no funcionan”, después de un accidente de tránsito cuyos afectados necesitaron asistencia médica.

Ante las limitaciones del suministro eléctrico, los vecinos de Guanabo, al este de La Habana, reunieron dinero para comprar una estación EcoFlow destinada a respaldar la terapia intensiva del policlínico local, aunque el cuerpo de guardia ya utilizaba energía solar. “Fue la comunidad quien resolvió el problema”, declaró la activista María Elena Mir a CubaNet en junio.

A las dificultades se suman el riesgo de robo y los retrasos en las instalaciones. En julio, el comunicador Christian Arbolaez denunció en Facebook la sustracción de paneles del Hogar Materno de Cárdenas, en Matanzas. Días después informó del robo de baterías en el de Santa Marta, en el mismo municipio, mientras cinco embarazadas y una enfermera permanecían en el establecimiento. No consta que los equipos fueran repuestos.

Otros centros han conseguido mantener servicios esenciales durante los apagones, aunque el respaldo solar no alcanza a todas sus dependencias

Otros centros han conseguido mantener servicios esenciales durante los apagones, aunque el respaldo solar no necesariamente alcanza a todas sus dependencias. En el hospital Manuel Fajardo Rivero, del municipio Urbano Noris (Holguín), 28 paneles y un sistema de baterías, donados por la Cruz Roja Internacional, abastecen las urgencias, las salas de terapia, obstetricia, pediatría y medicina, el salón de partos y el laboratorio clínico. La instalación tiene una potencia de 16 kilovatios, pero no se ha precisado si alcanza para el resto del hospital.

Pero los paneles solares no han resuelto otros muchos problemas que presenta este hospital. En julio, una madre denunció en Facebook una plaga de cucarachas que recorrían las camas, las paredes y el suelo de la sala donde estaba ingresada su hija. En agosto, otra usuaria denunció en redes largas esperas en el cuerpo de guardia. Según su testimonio, cerca de la medianoche una niña dormía sobre un muro mientras su madre, que había llegado a las cuatro de la tarde, seguía esperando atención. También relató que un niño salió convulsionando tras esperar más de una hora para ser atendido.

La campaña Energía para la Vida, de MediCuba-Europa, también financió otra instalación de paneles y baterías en el Cardiocentro William Soler, de La Habana, que ya abastece las urgencias, aunque el resto del proyecto sigue pendiente.

Buena parte de las instalaciones depende, además, de la ayuda extranjera. El respaldo solar ha resultado decisivo también para tratamientos críticos. En el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de La Habana, los paneles y baterías donados por la organización española Open Arms mantienen los respiradores de cuidados intensivos durante los apagones. Según la prensa oficial, el sistema permitió realizar una operación de urgencia de 12 horas a una niña durante una caída del sistema eléctrico nacional.

En septiembre, China envió otros 5.000 sistemas donados para centros públicos y viviendas aisladas

A las aportaciones de organizaciones europeas y estadounidenses se suma China, uno de los principales proveedores de equipos solares al sector estatal cubano. En septiembre, Pekín envió otros 5.000 sistemas donados para centros públicos y viviendas aisladas, sin especificar cuántos tendrían como destino instituciones sanitarias.

La búsqueda de alternativas a los apagones se extiende a otros servicios estatales. El estadio Augusto César Sandino, de Villa Clara, y las radiobases de Etecsa han incorporado paneles solares, mientras una panadería de Artemisa sustituyó el diésel por marabú para alimentar su horno. En los centros médicos, la diferencia decisiva no está en tener equipos instalados, sino en qué atención pueden garantizar cuando vuelve a irse la luz.

Japón, por su parte, aprobó en mayo 6,5 millones de dólares para instalar sistemas fotovoltaicos en diez hospitales cubanos, mediante un proyecto ejecutado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Japón aprobó en mayo 6,5 millones de dólares para instalar sistemas fotovoltaicos en diez hospitales cubanos

Las limitaciones se extienden por buena parte de las provincias cubanas. En Las Tunas, las directoras de los policlínicos Francisco Caamaño Deño y Cándido González Horta reconocieron ante Granma que, aunque los paneles permiten conservar vacunas, alimentar los servicios de urgencias y reanudar consultas, en el primero seguían pendientes pruebas de ultrasonido y colposcopia (examen del cuello uterino).

Las cifras oficiales tampoco reflejan las diferencias entre los equipos. En Granma, las autoridades aseguraron que los 28 policlínicos tienen sistemas fotovoltaicos, pero 26 cuentan con instalaciones de apenas dos kilovatios, frente a los diez del René Vallejo, de Manzanillo, y el Bartolomé Masó Márquez. La disparidad no permite dar por hecho que todos puedan mantener los mismos servicios durante los apagones.

En otros establecimientos de La Habana, Artemisa, Ciego de Ávila, Villa Clara, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus se han anunciado instalaciones o entregado equipos sin que se haya confirmado su puesta en funcionamiento o precisado su capacidad de respaldo. La diferencia entre los anuncios y los resultados aparece incluso en los balances oficiales: Ángel Suárez Vázquez, director de la Unidad de Aseguramiento a la Salud en Granma, informó en abril de que, de 83 sistemas recibidos para instituciones sanitarias, 28 seguían pendientes de montaje.