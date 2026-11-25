Madrid/La debacle del turismo en Cuba –que este año ya está en coma profundo– se veía venir desde 2025, mucho antes de que EE UU forzara la salida de las hotelera internacionales con la amenaza de sanciones. La situación era tal que el Grupo Iberostar ya provisionó algo más de 22 millones de euros al cierre del ejercicio 2025 para cubrir los riesgos económicos asociados, según publica este miércoles el diario español 20 Minutos. El dato aparece en las cuentas de la hotelera mallorquina correspondientes al ejercicio pasado, depositadas en el Registro Mercantil.

Con esa reserva, la compañía aspiraba a amortiguar un año 2026 que aún ni vaticinaba que sería tan desastroso como resultó ser, ya que aún Nicolás Maduro gobernaba en Venezuela y México enviaba toneladas de crudo con las que la Isla sobrevivía, pese a la altísima precariedad del sistema energético. Aún no había llegado el bloqueo petrolero estadounidense, que ha dejado a la Isla no solo sin la generación eléctrica distribuida sino sin vuelos internacionales por falta de queroseno. Tampoco se esperaba –aunque cabía temer– que la Administración de Donald Trump se decidiera a ir contra las empresas de terceros países que tenían negocios con la Isla. Y sin embargo, la compañía controlada por la familia Fluxá ya sufría la caída de la casi totalidad de sus beneficiios.

En las memorias de Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L.U., la compañía advierte de que es posible un empeoramiento de las condiciones para operar en Cuba y que valorará “análisis de expertos y planes de contingencia para calcular su impacto a partir de distintos escenarios sobre la evolución de la economía de la isla”. La hotelera no quiso revelar a 20 Minutos detalles al respecto.

En las memorias de Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L.U., la compañía advierte de que es posible un empeoramiento de las condiciones para operar en Cuba

Sin embargo, parte de la situación se advierte en la memoria de sostenibilidad de la empresa correspondiente a 2025 y publicada en el portal de transparencia de la hotelera. Ese documento no es un balance financiero, pero contiene algunos datos básicos de la información fiscal. Allí se puede ver que el beneficio antes de impuestos de Iberostar en Cuba se desplomó un 98,7%, pasando de 9,75 millones de euros en 2024 a apenas 126.000 euros en 2025. Con ese recorte, Cuba pasó de aportar casi el 5% de las ganancias totales del grupo a representar un mísero 0,07% de los 192,75 millones de euros de ingresos globales.

La compañía apenas perdió dinero ese año, favorecida muy especialmente por los excelentes datos de España, Marruecos y un competidor muy directo de Cuba, República Dominicana, que pasó de dejar pérdidas en 2024 (-3.181 millones) a beneficios (17.415 millones de euros) en 2025. Los países que más perjudicaron a la compañía fueron Países Bajos, Aruba, Colombia y Jamaica. Todas ellas con pérdidas millonarias, lo que explica que Cuba aún no fuera una causa perdida para Fluxá, ya que no perdía dinero en la Isla al no ser dueño de los hoteles que gestionaba.

“No tenemos intención de abandonar Cuba”, dijeron fuentes de la hotelera a la prensa española el pasado febrero, tras el anuncio de la suspensión de vuelos. Según el Diario de Mallorca, el propio Miguel Fluxá, presidente del grupo, estaba personalmente detrás de la decisión, que tuvo que rectificar con el anuncio por EE UU de sanciones a los asociados con el conglomerado militar Gaesa. En junio, el grupo confirmó el abandono de los 12 hoteles propiedad de Gaviota y solo un mes después, de los seis que gestionaba a Cubanacán y Gran Caribe, poniendo fin a más de tres décadas de presencia en la Isla.

Fuentes de World2Fly, la aerolínea de Iberostar que dejó en febrero de volar a la Isla, advertían entonces a la prensa española de que quienes tenían “un marrón grandísimo” era Meliá, que contaba con la gestión de casi el doble de hoteles que la compañía de Fluxá. En el caso de la compañía que dirige Gabriel Escarrer, los datos económicos se conocen con mayor detalle, ya que su empresa cotiza en el Ibex 35 –bolsa de Madrid– y debe publicar informes trimestrales o semestrales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La provisión de fondos declarada por Meliá en junio de 2026 –ya teniendo en cuenta su salida de Cuba y no solo– fue de 79.399.000

La provisión de fondos declarada por Meliá en junio de 2026 –ya teniendo en cuenta su salida de Cuba y no solo– fue de 79.399.000 euros, aunque en el informe de septiembre agregó 422.000 euros más, asociados a los últimos flecos de su marcha. “El impacto de las actividades interrumpidas se corresponde con la contabilización de deterioros de la actividad operativa y asociados a la actividad importadora del negocio en Cuba, que a la fecha se encuentra totalmente finalizada”, indica el informe del tercer trimestre.

El documento financiero de Iberostar deja un par de detalles más sobre la operación en la Isla en 2025. Uno fue el pago de impuestos, que ascendió a 612.000 euros sobre beneficios en Cuba durante ese ejercicio, casi cinco veces más que su ganancia anual, debido al desfase habitual por el pago de tributos devengados sobre los beneficios del año anterior.

El otro, que se cuela en el grupo de datos salariales analizados, es que la hotelera paga en prácticamente todos los países el salario mínimo que prevé la ley para ese puesto de trabajo, excepto en Cuba, donde se pagaba un 14% más, aunque la compañía estatal encargada de la contratación solo entregaba una parte a los empleados.