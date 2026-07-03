La italiana Neos inaugura una ruta Roma-Holguín mientras República Dominicana atrae al turismo que pierde la Isla

El Índice Global de Pasaportes 2026 coloca a Cuba en el puesto 143 del mundo, el último de América Latina.

Madrid/La aerolínea italiana Neos inauguró este jueves una nueva ruta directa entre Roma y Holguín, una de las pocas noticias favorables para el turismo cubano en un momento en que la Isla continúa perdiendo conexiones aéreas internacionales y afronta las consecuencias de la crisis energética.

El vuelo inaugural despegó desde el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci, en Fiumicino, Roma, y aterrizó en el aeropuerto Frank País de Holguín con 238 pasajeros a bordo. La compañía operará la ruta una vez por semana, enlazando directamente Italia con uno de los principales polos turísticos del oriente cubano.

La salida del vuelo estuvo acompañada por un acto oficial en el aeropuerto romano, presidida por el embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, junto a directivos de Neos y representantes de Aeropuertos de Roma. El diplomático cubano aseguró que la nueva conexión “representa un paso significativo para fortalecer la conectividad entre Italia y Cuba”, y facilitará el acceso de los viajeros europeos a Holguín, un destino turístico que el Gobierno cubano destaca por sus playas, paisajes naturales y patrimonio cultural.

La inauguración incluyó además una exposición fotográfica de la campaña oficial Cuba Única, con la que el régimen intenta atraer visitantes extranjeros pese a las dificultades que atraviesa el sector.

"Necesitábamos está conexión aérea; el viaje fue perfecto, aunque son 14 horas de vuelo y ahora debo seguir viaje hacia Santiago de Cuba"

La nueva ruta supone también una alternativa para los cubanos residentes en Italia que viajan al oriente del país para visitar a sus familiares, evitando largos desplazamientos terrestres desde La Habana hacia provincias como Holguín, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas o Guantánamo. Sin embargo, no será fácil llegar hasta las más orientales, por la escasez del transporte en la Isla. "Necesitábamos está conexión aérea; el viaje fue perfecto, aunque son 14 horas de vuelo y ahora debo seguir viaje hacia Santiago de Cuba", contó una pasajera a la prensa oficial.

Neos ya había advertido de las dificultades operativas derivadas de la escasez de combustible para la aviación en Cuba. En un comunicado publicado en febrero, la aerolínea informó de que sus vuelos hacia la Isla podrían sufrir modificaciones de horario e incluso verse obligados a realizar escalas técnicas en países cercanos para repostar antes de continuar el trayecto.

La apuesta de Neos es una de las pocas buenas noticias en relación con el mercado aéreo cubano. Desde comienzos de año, numerosas aerolíneas han reducido frecuencias o abandonado la Isla debido a la baja demanda, los problemas operativos y la falta de combustible en los aeropuertos cubanos.

En las últimas semanas, Iberia suspendió temporalmente la ruta Madrid-La Habana al menos hasta noviembre; Delta Air Lines canceló su conexión entre Atlanta y la capital cubana por la reducción de pasajeros; Air Transat puso fin de manera indefinida a sus vuelos hacia Cuba; y anteriormente Air Canada, WestJet y Air France ya habían recortado parte de sus operaciones por las dificultades para repostar combustible.

El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, admitió que varias aerolíneas han redirigido rutas hacia su país debido a la situación que atraviesa la Isla

La situación también ha afectado a Air Europa, que el mes pasado anunció un cuarto vuelo semanal entre Madrid y La Habana, convirtiéndose en la única aerolínea española que mantiene operaciones regulares con la Isla tras la retirada de Iberia, World2Fly y Plus Ultra. No obstante, sus Boeing 787 deben hacer escala en Punta Cana para cargar combustible antes de regresar a España, una consecuencia directa de la escasez de queroseno que afecta a todos los aeropuertos internacionales cubanos desde febrero.

A la disminución de vuelos se suma la reducción de operaciones de turoperadores internacionales y la retirada de la mayoría de las cadenas hoteleras extranjeras vinculadas con Gaesa, amenazadas por las sanciones estadounidenses.

Otros destinos del Caribe reconocen que están absorbiendo parte de ese mercado perdido por Cuba. Este jueves, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, admitió que varias aerolíneas han redirigido rutas hacia su país debido a la situación que atraviesa la Isla.

“Cuba tiene una situación política y del turismo muy difícil, donde los hoteles han cerrado”, declaró durante la presentación de los resultados del sector turístico dominicano. Aunque insistió en que República Dominicana “no se aprovecha de la situación de países específicos”, reconoció que compañías aéreas, incluidas algunas que operaban desde Canadá, han trasladado vuelos hacia territorio dominicano. También destacó que la aerolínea Condor incorporó tres nuevas rutas desde Alemania y que el país registra este año un incremento del 10% en los vuelos y unos 300.000 asientos adicionales.

El Índice Global de Pasaportes 2026, elaborado por Global Citizen Solutions, situó al pasaporte cubano en el puesto 143 del mundo, el último de América Latina

A la pérdida de conexiones internacionales se suman las dificultades que enfrentan los ciudadanos cubanos para viajar al extranjero. El Índice Global de Pasaportes 2026, elaborado por Global Citizen Solutions, situó al pasaporte cubano en el puesto 143 del mundo, el último de América Latina. El documento cubano solo permite entrar sin visa en 26 países y exige ese requisito para acceder a alrededor de cien destinos, una limitación que condiciona tanto los viajes por turismo como las oportunidades de estudio, trabajo o emigración de millones de cubanos.