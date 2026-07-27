Liberan a Kevin Frómeta tras cumplir íntegra su condena de cinco años de cárcel por el 11J

Durante su estancia en prisión, su madre denunció el deterioro de su salud y la falta de atención médica

Madrid/Kevin Damián Frómeta Castro, condenado por su participación en las masivas protestas del 11 de julio de 2021, ha sido liberado este fin de semana, tras cumplir la totalidad de su condena de cinco años. “Sale con su carta de libertad por cumplimiento de sanción hasta su último día. Se acabó la espera”, informó su madre, Caridad Castro, en redes sociales, ilustrando la publicación con fotografías en las que se ve al joven junto a ella.

En su mensaje, la mujer agradeció a sus familiares y allegados que estuvieron atentos durante los cinco años que el joven estuvo encarcelado; a quienes “estuvieron presentes y pendientes” de su causa en redes sociales y medios; e incluso “a los que se alejaron”, porque “el dolor muestra los corazones más allá del rostro”. De igual manera, solicita que le permitan unos días de “privacidad” al joven para disfrutar “de su familia, de su libertad y de la paz”.

Frómeta Castro es uno de los más de 30 condenados por su participación en las manifestaciones del 11J en la esquina de Toyo, en La Habana, donde una patrulla volcada se volvió símbolo de las protestas de ese día. Fue arrestado con 19 años y condenado por el Tribunal Supremo Popular (TSP) a cinco años de "privación de libertad subsidiados por igual término de trabajo correccional con internamiento", después de que le rebajaran la condena previa de 16 años de cárcel impuesta en el Tribunal Municipal.

Kevin Frómeta es uno de los más de 30 condenados por su participación en las manifestaciones del 11J en la esquina de Toyo, en La Habana, donde una patrulla volcada se volvió símbolo de las protestas

Su madre, Caridad Castro, denunció durante los cinco años de reclusión de su hijo las malas condiciones en las que se encontraba y el deterioro progresivo de su estado de salud. En los últimos meses, había alertado sobre la falta de atención médica para una infección que sufría Frómeta tras una complicación en una intervención quirúrgica. Castro sugirió entonces que la negativa a brindarle atención sanitaria podía ser una represalia por la huelga de hambre que su hijo protagonizó en marzo, cuando pasó nueve días sin ingerir alimentos para exigir tratamiento médico.

De acuerdo con diversas organizaciones independientes, como Cubalex, más de 1.300 personas fueron detenidas o procesadas por las protestas del 11J. De ellas, Human Rights Watch señala que más de 300 permanecen encarceladas. Según Cuba Archive, siete de las personas identificadas como presos políticos han fallecido bajo custodia, mientras que durante las manifestaciones murió una persona por un disparo de la Policía.

Más de 30 encarcelados cumplen este julio el final de sus condenas, ya que recibieron penas de cinco años por delitos relacionados con su participación en las protestas. El pasado 12 de julio, Aníbal Yasiel Palau Jacinto también fue excarcelado después de completar un lustro de prisión. Hace apenas una semana, el artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado tras cumplir íntegramente su condena y fue forzado al exilio en Miami con un parole aprobado por EE UU. El caso de Otero Alcántara se suma a otras denuncias de presiones sobre presos políticos para que abandonen la Isla a cambio de la excarcelación.

Más de 30 encarcelados cumplen este julio el final de sus condenas, ya que recibieron penas de cinco años por delitos relacionados con su participación en las protestas

Otro manifestante del 11J que también estaría siendo presionado por las autoridades cubanas para aceptar el exilio es Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por manifestarse en Holguín, según denunció su esposa en un video en el que afirmó que Rosell rechaza tajantemente abandonar el país.

El pasado martes, también se supo que EE UU aprobó un parole para el rapero y preso político Maykel Castillo Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, considerada un himno de la oposición. Castillo fue apresado dos meses antes del 11 de julio y sentenciado a nueve años de prisión. Es de prever que el régimen siga con Osorbo los mismos pasos que con Alcántara y le conceda la excarcelación a cambio del exilio.

Mientras tanto, otros presos del 11J continúan denunciando abusos en prisión. Uno de los casos más recientes es el de José Ramón Solano Randiche, encarcelado por el delito de sedición tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2012, quien permanece en huelga de hambre desde el pasado 14 de julio después de que las autoridades le cancelaran un permiso de salida para asistir al cumpleaños de su hijo. Según confirmó este domingo su esposa, Liuba María Gallo, a Martí Noticias, Solano permanece en ayuno voluntario en el puesto médico de la Prisión Provincial de Holguín.

Al día de hoy, la ONG Prisoners Defenders reporta 1.312 presos políticos en la Isla.