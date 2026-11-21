“Si no como, me ponen la sonda para alimentarme”, contó el cubano, que aseguró sentirse todavía débil y mareado cuando habló con 'The Guardian'

Luis Alejandro Cora Pérez fue inmovilizado para introducirle una sonda nasal, un proceso autorizado por un juez aunque las autoridades niegan haberlo hecho

Madrid/El cubano Luis Alejandro Cora Pérez, de 32 años, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo sometieron a alimentación forzosa mediante una sonda nasal en el centro de detención de Port Isabel, en Texas, después de mantener una huelga de hambre para protestar por su prolongado encierro. El procedimiento había sido autorizado por un juez federal, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que llegara a practicarse, según una investigación publicada este viernes por The Guardian.

El 30 de octubre, el juez Rolando Olvera autorizó al ICE a alimentar e hidratar al detenido contra su voluntad, así como a inmovilizarlo para realizar el procedimiento. La decisión se adoptó sin escuchar a Cora Pérez, que tampoco contaba con representación legal para oponerse a la solicitud.

El 30 de octubre, el juez Rolando Olvera autorizó al ICE a alimentar e hidratar al detenido contra su voluntad, así como a inmovilizarlo para realizar el procedimiento

Al día siguiente, según relató el cubano al medio británico mediante mensajes y una llamada telefónica, seis guardias lo sujetaron mientras el personal médico le introducía una sonda por la nariz hasta el estómago. El procedimiento se repitió dos veces más durante la jornada y Cora Pérez terminó abandonando la protesta por el dolor que le provocaba.

“Si no como, me ponen la sonda para alimentarme”, contó el cubano, que aseguró sentirse todavía débil y mareado cuando habló con el periodista José Olivares.

El DHS rechazó su versión y sostuvo que el ICE únicamente puede aplicar tratamientos médicos involuntarios cuando existe un peligro inminente para la vida del detenido. La institución defendió la posibilidad de intervenir para estabilizar a un paciente en situación crítica.

Cora Pérez llegó a la frontera de Estados Unidos con México en 2023 para solicitar asilo. Dejó en Cuba a su hijo y a sus padres y se instaló en Florida, donde trabajó en el mantenimiento de un hotel y como repartidor de comida. En marzo de 2025 fue arrestado y posteriormente condenado por dos delitos menores, entre ellos alterar el orden público y obstrucción a un agente de la autoridad sin violencia.

Cuando terminó de cumplir su condena, en junio de ese año, pasó a manos de las autoridades migratorias. Sus intentos de obtener la libertad mientras se resuelve su solicitud de asilo han fracasado. Entre los motivos de su protesta mencionó también la imposibilidad de ayudar económicamente a su hijo de 14 años en Cuba.

Cora Pérez fue trasladado el miércoles a otro centro de detención de Texas sin que, según un familiar, se les comunicara previamente la decisión

Cora Pérez fue trasladado el miércoles a otro centro de detención de Texas sin que, según un familiar, se les comunicara previamente la decisión. El DHS no explicó los motivos del traslado.

La investigación señala que, desde enero de 2025, el ICE ha solicitado autorización judicial para alimentar por la fuerza al menos a 21 migrantes en Estados Unidos, cinco de ellos en Port Isabel. La cifra podría ser mayor, porque numerosos expedientes permanecen bajo secreto judicial.

En septiembre, otro cubano detenido en el centro de Montgomery, cerca de Houston, fue sometido a un procedimiento similar. En aquel caso, también revelado por The Guardian, un juez llegó a autorizar la posibilidad de introducir una sonda directamente en el estómago mediante una intervención quirúrgica.

Las denuncias por las condiciones de reclusión incluyen la de un médico cubano que relató el hacinamiento y la falta de sanitarios en las instalaciones migratorias de Miramar, Florida. En noviembre, Gustavo Rivero Nápoles, enfermo de cáncer terminal, fue liberado por el ICE después de que su familia denunciara que había pasado meses sin recibir atención médica adecuada.

Este sábado se conoció además la condena a un año de libertad condicional de un ex guardia de Alligator Alcatraz, en Florida, por agredir al cubano Rigoberto Rodríguez Arce mientras estaba bajo su custodia.

En Texas, la familia de Geraldo Lunas Campos, fallecido en enero en el centro Camp East Montana, presentó una reclamación por más de un millón de dólares. La autopsia determinó que murió por asfixia durante una inmovilización y calificó el fallecimiento de homicidio.