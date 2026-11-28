Human Impact Project denunció que un grupo de migrantes, entre ellos varios cubanos, se ha declarado en huelga de hambre en un centro de detención de Luisiana, en protesta por las condiciones del encierro.

Las magistradas ordenan dos excarcelaciones y una audiencia de fianza, además de imponer restricciones a las deportaciones a terceros países

Madrid/Tres juezas federales de EE UU han fallado esta semana a favor de tres cubanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las magistradas de Washington y Nevada ordenaron la puesta en libertad de dos de ellos y establecieron restricciones a su deportación a terceros países, mientras que una tercera, en Florida, dio a las autoridades hasta el próximo miércoles para celebrar una audiencia de fianza con otro detenido o excarcelarlo.

La jueza Tiffany M. Cartwright, del distrito occidental del estado de Washington, consideró ilegal la detención de Quemel Tome Cubeñas, quien llegó a EE UU siendo niño con su familia, que huía de la violencia política en Cuba. Sobre él pesa desde 2015 una orden de deportación que las autoridades estadounidenses no han conseguido ejecutar.

La jueza Tiffany M. Cartwright, del distrito occidental del estado de Washington, consideró ilegal la detención de Quemel Tome Cubeñas, quien llegó a EE UU siendo niño con su familia

Según la resolución judicial, fechada el martes, el cubano volvió a quedar bajo custodia del ICE el pasado 10 de septiembre, tras cumplir una condena penal. Un funcionario le comunicó que La Habana se negaba a recibirlo y le dio a elegir entre México y la República Democrática del Congo.

Tome Cubeñas accedió inicialmente a ser enviado a México por temor a acabar en África. El funcionario negó haberlo amenazado con esa posibilidad, pero la magistrada dio mayor credibilidad al testimonio del migrante. Cartwright ordenó su liberación en 24 horas y prohibió que fuera deportado a un tercer país sin darle la oportunidad de impugnar esa decisión ante un juez de inmigración.

Ese mismo día, en Nevada, la jueza Gloria M. Navarro ordenó excarcelar a Alfredo Garrido Calzado, expulsado de Cuba en 2014 por su participación en una organización de derechos humanos. El hombre obtuvo asilo y posteriormente la nacionalidad checa, con cuyo pasaporte entró como turista en EE UU en 2022.

Garrido Calzado llevaba casi cinco meses bajo custodia del ICE, tras recibir una condena de 180 días de cárcel, cuya ejecución fue suspendida, por un delito menor de violencia doméstica. La magistrada dio a las partes hasta el 30 de noviembre para certificar su excarcelación.

Alfredo Garrido Calzado llevaba casi cinco meses bajo custodia del ICE, tras recibir una condena de 180 días de cárcel, cuya ejecución fue suspendida

En Florida, la jueza Beth Bloom se pronunció el miércoles a favor de Michel Martínez Mujica, recluido en el centro de detención de Krome, en Miami. El cubano entró en EE UU en septiembre de 2023 mediante el parole humanitario y solicitó la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano en noviembre de 2024. Todavía esperaba una respuesta cuando fue arrestado el pasado 28 de agosto durante un control de tráfico.

Bloom estableció que corresponderá al Gobierno demostrar durante la audiencia que Martínez Mujica representa un peligro para la comunidad o que existe riesgo de fuga.

Entretanto, la organización Human Impact Project, una iniciativa de la ONG Human Security Initiative, ha denunciado que un grupo de migrantes, entre ellos varios cubanos, se ha declarado en huelga de hambre en un centro de detención de Luisiana, en protesta por las condiciones del encierro y el suministro de alimentos caducados.

Entre ellos figura Henry Medina, un camionero cubano con un documento I-220A, arrestado en junio. “Hace dos meses nació mi hija y no la he podido conocer. Solo conozco a mi hija por video”, lamentó en un reportaje de Telemundo 51. Su esposa, ciudadana estadounidense, ha tenido que asumir sola la crianza de sus tres hijas y el sustento de la familia.

El ICE negó las denuncias. “Las afirmaciones sobre una huelga de hambre son falsas. Ningún detenido ha dejado de recibir sus comidas”, respondió a la cadena televisiva.

Medina, que tiene una petición familiar pendiente, ha presentado un recurso de habeas corpus. Según el Gobierno estadounidense, los migrantes han interpuesto más de 97.000 recursos de este tipo desde enero de 2025, unos 10.000 desde octubre. El ICE cerró el año fiscal 2026 con cifras récord de 483.200 deportaciones y 475.000 arrestos.

La semana pasada, otro cubano, Luis Alejandro Cora Pérez, de 32 años, denunció haber sido alimentado por la fuerza mediante una sonda nasal en el centro de detención de Port Isabel, en Texas, algo que negó el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos jueces federales de Tennessee y California fallaron también a favor de Carlos Casanueva Ferro y Eric Pérez Sánchez. En la República Centroafricana, cuatro cubanos deportados por EE UU pasaron cuatro días en un calabozo por defender a dos mujeres migrantes agredidas por agentes de seguridad.

También en Trinidad y Tobago está amenazado de deportación un cubano, Yasmany García Rodríguez, conocido en las redes sociales como Cuban Boy. El activista Tony Mark Ramjewan ha solicitado al Gobierno de ese país que suspenda la expulsión por razones humanitarias, informó hoy el diario Trinidad Guardian.

García Rodríguez, que lleva más de una década en el país y es el sostén económico de sus hijos, teme ser encarcelado y torturado si regresa a la Isla. En declaraciones al mismo medio, acusó a dos ministros de haber incumplido sus promesas de ayudarlo a regularizar su situación.