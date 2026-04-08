Mike Hammer expresa el respaldo de Washington a los integrantes presos de El4tico

Mike Hammer ha tomado relevancia en la Isla desde el regreso de Trump a la Casa Blanca

“Seguiremos insistiendo en que se respete la libertad de expresión y liberen a todos los que están injustamente detenidos”, señala

La Habana/Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, expresó su preocupación por la detención, en febrero pasado, de Ernesto Medina, conocido como Tico, y Kamil Zayas, integrantes del proyecto El4tico, por publicar contenido crítico contra el Gobierno. En un video en la cuenta de la embajada estadounidense en La Habana este miércoles, se muestra al diplomático en una videollamada con Doris Santiesteban, esposa de Medina, a quien le señala que los activistas y sus familias cuentan con el “respaldo de Washington”.

Durante la conversación, Santiesteban señala que todas las gestiones legales presentadas a favor de los detenidos han fracasado. “Las cosas que se han aplicado, todas las han dado en negativo. El cambio de medida cautelar, una queja, todo lo han negado”, indica a la pregunta expresa de Hammer.

Sobre el estado físico de su esposo y de Zayas, la mujer respondió: “Bueno, están delgados, están flacos”.

Luego, el jefe de misión, que desde que fue nombrado no ha dejado de viajar por toda la Isla y visitar a activistas, periodistas independientes y cubanos de a pie en sus propias casas, le señala que “por parte de la embajada de Estados Unidos, de Washington, estamos muy preocupados por ellos. Vamos a seguir insistiendo en que se les debería liberar, como a todos los presos políticos. Ellos no han hecho nada”.

“Vamos a seguir insistiendo en que se les debería liberar, como a todos los presos políticos. Ellos no han hecho nada”

Antes de terminar la conversación, Hammer le desea “fuerza, ánimo”, y agrega que en la sede diplomática “siempre estamos pensando en Tico y Kamil”.

“Yo le agradezco a usted también y a la embajada de Estados Unidos por el apoyo y la solidaridad”, señala después Santiesteban.

La sede diplomática acompaña el video de 53 segundos con el mensaje: “Seguiremos insistiendo en que se respete la libertad de expresión, de pensamiento y liberen a todos los que están injustamente detenidos”.

Ernesto Medina y Kamil Zayas fueron detenidos el 6 de febrero en un operativo en Holguín, que parecía propio de una redada contra delincuentes armados y peligrosos, que incluyó el allanamiento de su vivienda y la confiscación de equipos de trabajo, como celular, laptop, cámara, trípode, router y otros dispositivos. El acoso de las fuerzas represivas contra ellos fue grabado y difundido por los propios comunicadores en sus historias digitales.

Casi una semana después, la Fiscalía Provincial de Holguín justificó su decisión de abrir un proceso penal contra los creadores de la plataforma. Los acusó de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, a través de publicaciones que incitaban a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional y “difamaban a instituciones del Estado”.

Los acusó de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, a través de publicaciones

La llamada entre Hammer y Santiesteban tiene lugar dos días después de que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara pusiera fin a una huelga de hambre de ocho días en la prisión de Guanajay, Artemisa, según confirmó su página en Facebook.

La huelga fue una respuesta directa a las amenazas de muerte que recibió de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado durante una inspección en la cárcel el 28 de marzo, y a la negativa del régimen de liberarlo anticipadamente pese a los esfuerzos legales del centro de asesoría Cubalex.

Días antes de llevarla a cabo, había comenzado con un ayuno de 12 horas diarias, que tenía previsto concluir el 31 de marzo. Sin embargo, al cumplirse la fecha, escaló su apuesta.

La artista cubana Anamely Ramos, quien anunció en su momento la nueva huelga de hambre, señaló que la decisión de Otero Alcántara se fundamentaba, además de la reciente amenaza de muerte, “porque él ya sospecha que querrán alargar su condena más allá de los cinco años, que terminan íntegramente en julio”.

“Él ya sospecha que querrán alargar su condena más allá de los cinco años, que terminan íntegramente en julio”

Este miércoles, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó que la excarcelación anunciada por el Gobierno cubano de 2.010 personas excluye a los presos políticos. En un comunicado, la ONG dijo que, “aunque el anuncio despertó esperanzas entre muchas familias de presos políticos, ni Human Rights Watch ni otros grupos de la sociedad civil, incluidos Prisoners Defenders y Justicia 11J, han identificado a presos políticos entre los liberados”.

Remarcó que La Habana excluiría, entre otros, a las personas condenadas por “delitos contra la autoridad”, que puede incluir “desacato”, “propaganda” y “atentado”, “que el Gobierno ha utilizado durante décadas para perseguir y procesar arbitrariamente a los opositores”.

Al respecto, HRW indicó que más de 700 presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba, “y cientos más sufren arresto domiciliario y otras restricciones”.