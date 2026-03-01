Mike Hammer recibe premio humanitario por su trabajo en Cuba

Mike Hammer aseguró que pese a los actos de repudio impulsados desde el régimen "no nos van a intimidar”

“La gente ya no solo habla de que podría ocurrir un cambio. La gente dice que el cambio va a ocurrir”, asegura

La Habana/Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, recibió este sábado el primer Premio Humanitario otorgado por el Colegio de Abogados Cubanoamericanos, durante su 52ª gala anual en Miami. En su mensaje de agradecimiento, informó Martí Noticias, el diplomático dijo que la Administración de Donald Trump “está determinada” en lograr “que se pueda el sueño del pueblo cubano de vivir en libertad”.

El funcionario sostuvo durante su discurso que “la gente ya no solo habla de que podría ocurrir un cambio. La gente dice que el cambio va a ocurrir”, y agregó que será tan pronto como este año. “Estoy seguro de que cuando llegue ese cambio, el pueblo cubano va a avanzar y va a recrear esa Perla del Caribe que siempre debió ser. Para 2026, Cuba será libre”, vaticinó.

Sobre el galardón, aseguró que refleja la labor que su misión está haciendo en Cuba “es importante”, por lo que señaló que el premio no solo es para él, sino para todos los funcionarios de la embajada de Washington en La Habana. Además, remarcó el impulso de la Administración de Donald Trump hacia el hemisferio occidental, con el secretario de Estado, Marco Rubio, a la cabeza, a quien describió como una figura comprometida con la causa de la libertad en Cuba.

“En mis más de 37 años como diplomático, nunca he visto una Administración tan enfocada en el hemisferio occidental. Y eso, claro, incluye a Cuba”, señaló. “Cuba es una prioridad en la agenda de Relaciones Exteriores de America First”, indicó.

El diplomático, que ha tomado relevancia en la Isla desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, dedicó también el reconocimiento a los “cubanos de a pie”, quienes “son los valientes que enfrentan la dictadura y toman los riesgos”.

En su mensaje, recordó recientes viajes a provincias cubanas donde enfrentó actos de repudio organizados por simpatizantes del régimen, como el de hace un mes, frente a un hostal privado de la ciudad de Camagüey, a 500 kilómetros de la capital cubana. Ese día, hombres y mujeres le gritaron “abajo el bloqueo”, “títeres de Donald Trump”, “asesino”, “genocidas” o “lamebotas”, y lo acusaron de provocar los apagones.

Pese a esos actos, aclaró que su agenda seguirá sin titubeos: “Hubo supuestos actos de repudio… nos gritaron insultos, incluso golpearon nuestro auto, pero quiero dejarlo claro: no nos van a intimidar”.

Hammer mencionó que, tras los incidentes, el Departamento de Estado respaldó públicamente el trabajo de la misión diplomática en Cuba y rechazó cualquier intento de intimidación.

También contó cómo fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano tras haber acompañado a la líder opositora Berta Soler a misa, en abril del año pasado, cuando fueron detenidas por unas horas siete integrantes de las Damas de Blanco.

Destacó que, pese a advertencias públicas del Gobierno cubano sobre posibles consecuencias para quienes se reunieran con él, nadie le ha cancelado encuentros programados durante sus recorridos por distintas ciudades.

Hammer sostuvo que durante su llegada a La Habana hace poco más de un año percibía un “ambiente de desesperanza,” pero que en sus más recientes recorridos ha detectado un cambio en el ánimo de la población.

En el último mes, Hammer ha mantenido una intensa agenda con exiliados cubanos, tanto en Miami, Madrid y Roma, donde también se reunió con altos cargos del Vaticano. Durante su reciente encuentro en la capital española, sostuvo que “el futuro de Cuba es para que lo decidan los cubanos en libertad, con oportunidad de vivir en tranquilidad y de prosperar económicamente”. Además, recalcó que “este es un momento histórico en el cual el cambio no es que se pueda realizar; se va a realizar”, apuntando directamente al 2026 como el año de esa transformación.