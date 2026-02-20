Diplomáticos de EE UU se encuentran con un representante del Vaticano para hablar sobre Cuba

Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, y Brian Burch, embajador ante la Santa Sede, este viernes en el Vaticano.

El jefe de misión en La Habana, Mike Hammer, y el embajador ante la Santa Sede, Brian Burch, destacaron el "importante rol" de la Iglesia Católica en la Isla

Madrid/Roma/Los diplomáticos estadounidenses Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, y Brian Burch, embajador ante la Santa Sede, se reunieron este viernes en Roma con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba y el "importante rol" de la Iglesia Católica en la Isla.

La Embajada de EE UU ante la Santa Sede informó en su cuenta de la red social X de la visita de Hammer a Roma "para discutir con el Vaticano y los socios latinoamericanos del Vaticano el apoyo de la Administración Trump a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad".

Ambos mantuvieron otro encuentro con embajadores ante la Santa Sede de varios países latinoamericanos como México, Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, con quienes hablaron sobre "cómo trabajar juntos y con la Iglesia para apoyar el deseo del pueblo cubano de tener oportunidades económicas y libertad".

Hammer y Burch se vieron con representantes de Cáritas Internacional, con quienes dialogaron sobre la ayuda "directa" enviada por Trump al pueblo cubano

Además, Hammer y Burch se vieron con representantes de Cáritas Internacional, con quienes dialogaron sobre "cómo la Administración Trump está apoyando directamente al pueblo cubano al entregar ayuda humanitaria a través de la Iglesia católica".

La relación entre Estados Unidos y Cuba se encuentra en un punto de máxima tensión, en mitad del bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las amenazas con aranceles a quienes suministren crudo a la Isla.

El papa León XIV pidió recientemente a Washington y La Habana "un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano". Por la falta de combustible para los aviones, los obispos de la Isla anunciaron la cancelación del viaje que tenían previsto al Vaticano, para la tradicional visita Ad Limina Apostolarum, en la que cada cinco años presentan ante el Sumo Pontífice un informe sobre la situación de sus diócesis y que en esta ocasión se celebraría entre el 16 y el 20 de febrero.

Con ello, quedaba en suspenso el primer encuentro de los prelados con el nuevo papa. Sin embargo, este mismo viernes, y sin anuncio previo, el Papa recibió en audiencia al obispo de Guantánamo y Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo. Según informa la agencia ACI Prensa, "la Oficina de prensa del Vaticano no dio más detalles de este encuentro, que no estaba previsto".