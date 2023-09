El régimen cubano moviliza a sus aliados para dar credibilidad al "atentado" contra su embajada

Un lema recorre este martes toda la prensa oficial cubana y cuentas afines al régimen a raíz del supuesto ataque, el domingo, de la Embajada de la Isla en Washington con dos cócteles molotov: #NoAlTerrorismo. Aunque Estados Unidos tachó el suceso de "inaceptable" y prefiere no especular mientras se lleva a cabo una investigación, tanto el Gobierno de Miguel Díaz-Canel como sus aliados califican de "acto terrorista".

La tarde de este lunes, una treintena de personas, convocadas por el grupo National Networks on Cuba, se manifestaron frente a la sede diplomática, situada en una calle que llevará próximamente el nombre de Oswaldo Payá, para reclamar a las autoridades estadounidenses que retiren a la Isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

La embajadora Lianys Torres Rivera y los diplomáticos no participaron en la manifestación, indica la agencia española EFE, que acredita que los participantes fueron, en su mayoría, ciudadanos estadounidenses.

Moscú exige también a Washington que "garantice incondicionalmente la seguridad de las misiones diplomáticas de Estados extranjeros ubicadas en su territorio"

Por su parte, Rusia no solo condena este martes "enérgicamente" el supuesto atentado, sino que incluso pide que EE UU que "no quede impune y los responsables de su organización sufran castigos severos" tras una investigación "rápida y exhaustiva", según recoge también EFE de declaraciones del Ministerio de Exteriores ruso.

Moscú exige también a Washington que "garantice incondicionalmente la seguridad de las misiones diplomáticas de Estados extranjeros ubicadas en su territorio en estricta conformidad con las obligaciones internacionales" y ha aprovechado para defender a La Habana, con la que mantiene relaciones cada vez más cercanas, recordando que no es el primer "delito que se comete contra la misión cubana en Washington, lo que lamentablemente, se produce en el contexto de que se sigue cultivando en Estados Unidos una atmósfera de amenazas contra el Gobierno de la Isla de la Libertad".

El Gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, también ha expresado su "solidaridad" con "el hermano pueblo" de Cuba, al tiempo que condenó lo que llamó "hecho criminal". En la misma línea se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) chavista, que dijo que la "Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece la obligación del Estado receptor a respetar y a proteger los locales de la misión" diplomática.

Otras voces en defensa del punto de vista del régimen, presumidas en distintos medios oficiales, son la Unión de Residentes Cubanos en Argentina, un grupo de cubanos en Alemania, el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá y Asociación de Siria de graduados en Cuba.

Todos ellos recuerdan, igual que hizo el canciller Bruno Rodríguez, que el del domingo fue el "segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril de 2020", cuando un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede.

La plataforma Proyecto Inventario reclamó al Gobierno cubano que publique los videos del "supuesto impacto"

Por aquellos hechos fue detenido el cubano Alexander Alazo Baró, acusado de disparo con armas de fuego en un acto violento, ataque con violencia a un funcionario con arma mortal, daños a propiedades de un Gobierno extranjero en EE UU y tenencia de armas.

La pena prevista para aquellos delitos era la de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, sin embargo, la última vez que se tuvo noticias del atacante, en 2022, estaba en un correccional a la espera de un dictamen sobre su estado mental. Alazo, según sus conocidos, estaba diagnosticado de esquizofrenia y vivía obsesionado con la idea de que la Seguridad del Estado lo perseguía.

Mientras tanto, no son pocas las suspicacias que despierta el suceso, para el que el supuesto atacante tuvo que lanzar los proyectiles caseros desde la calle sobre la alta verja de la delegación cubana y esquivar dos columnas, antes de que aterrizaran en la esquina de una de las ventanas de la planta baja. La plataforma Proyecto Inventario reclamó al Gobierno cubano que publique los videos del "supuesto impacto", mostrando los lugares de la fachada del edificio donde se encuentran tres cámaras de seguridad.

La organización también denunció la difusión de imágenes falsas –procedentes de una noticia sobre Francia de 2018 publicada en su momento por la agencia rusa Sputnik– en la propaganda difundida por los medios afines al régimen.

Varios usuarios en redes, por otra parte, cuestionaron los hechos al ver las fotos, estas sí verdaderas, publicadas por la propia embajadora Torres en su cuenta de X (Twitter), en las que los papeles dentro de una de las botellas explosivas no estaban quemados. "¿Qué daños puede haber si no le prendieron fuego a ese cóctel?", preguntaba una usuaria. "Los papeles están intactos. Solo tiraron la botella con los papeles apagados para posar para la foto. ¿Acaso no se dan cuenta?". Otro le contestaba con sorna: "No pudieron prenderlos porque no habían llegado los fósforos a la bodega".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.