Madrid/Emmanuel Bell González, de 18 años, murió el domingo 15 de noviembre mientras cumplía el servicio militar obligatorio en la Unidad 1656, el Regimiento de Tanques de Villa Clara. Natural de Cruces, en Cienfuegos, el joven era hijo único de María Elena González, a quien las autoridades comunicaron esa misma noche que el joven se había suicidado.

La noticia salió a la luz a través de denuncias en redes sociales, impulsadas por el activista Alfredo González, un padre que también perdió a su hijo en el Servicio Militar Activo (SMA) y que desde entonces hace campaña contra el reclutamiento obligatorio. Ni el Ministerio de las Fuerzas Armadas ni ningún otro organismo oficial ha dicho una palabra.

Una joven que se identificó como su mejor amiga relató a elTOQUE que la noche del domingo los militares se presentaron en la casa de su familia para decirle que su hijo se había quitado la vida. La amiga contó también que Emmanuel fue hallado con un disparo en la garganta y que había dejado tres mensajes: una carta dirigida a su madre y otros dos escritos en la pared de la posta donde montaba guardia, en los que expresaba cuánto quería a su madre y a su abuela.

La joven cuestionó la explicación de los militares, que atribuyeron la muerte a “una alteración emocional relacionada con la retirada de su teléfono celular” y contó que Emmanuel “estaba contento” antes de que lo obligaran a incorporarse al servicio militar, porque hacía un curso de marino mercante.

Había dejado tres mensajes: una carta dirigida a su madre y otros dos escritos en la pared de la posta donde montaba guardia, en los que decía cuánto quería a su madre y a su abuela

Desde la localidad de Cruces, la activista Consuelo Hernández contó a Martí Noticias: “Lo único que se sabe es que se dio un tiro. No se sabe por qué, porque hay varias especulaciones. Dicen que estaba de guardia y se dio el tiro. No se sabe si es que discutió con otro compañero o con un superior”.

El opositor Guillermo Fariñas denunció que la Dirección de Contrainteligencia Militar impide la libertad de movimiento dentro de la unidad. “No ha dejado salir a los reclutas de la Unidad Militar 1656, que son residentes en la ciudad de Santa Clara, para que no puedan informar a la opinión pública lo ocurrido con el fallecido Enmanuel”, indicó a Martí Noticias.

Según Fariñas, la madre del joven trabajaba en la sede provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Cienfuegos.

El periodista José Manuel González Rubines, que ha reportado numerosos casos similares, cuestionó en redes sociales: “¿Qué tareas estaba realizando un muchacho de 18 años en un regimiento de tanques? ¿Quién autorizó, una vez más, que un adolescente –porque un adolescente era– estuviera manipulando armamento o maquinaria para la que ni su edad, ni su formación, ni su madurez lo preparaban?”. Y sentenció: “No hay versión oficial y no la habrá”. Admitió que ya no recuerda cuántas muertes como esta ha enumerado en 2026 y que no tiene “ánimos de abrir ese listado que no hace más que crecer”.

“No ha dejado salir a los reclutas de la Unidad Militar 1656, que son residentes en la ciudad de Santa Clara, para que no puedan informar a la opinión pública lo ocurrido"

Con Emmanuel Bell González, son 95 los jóvenes fallecidos durante el Servicio Militar entre 2017 y 2026 que ha documentado elTOQUE en su investigación Morir en uniforme. A finales de septiembre, cuando el medio publicó el informe, la cifra era 89, de los cuales 31 eran suicidios, de los cuales seis eran menores de edad. Desde entonces se han conocido otros fallecimientos de jóvenes en el Servicio Militar, como los de Raudel Alejandro Guerra, de 19 años, que murió en una unidad militar de la zona de Cidra, en Matanzas.

Otro informe, redactado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, contabilizaba al menos 97 muertes entre 2001 y mediados de 2026, incluidos 33 suicidios. Según esta investigación, el suicidio era la principal causa de muerte entre los reclutas.

Los análisis independientes apuntan a tres fallas que se repiten: la entrega temprana de armas de fuego a adolescentes que, sumada al aislamiento familiar, a una disciplina militar severa y a la ausencia de seguimiento psicológico, ha derivado en un alto índice de suicidios dentro de las unidades.

Este año, se conoció también el caso de Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, quien se disparó el pasado 16 de marzo en una unidad de El Cotorro, en La Habana, minutos después de que le entregaran un arma. Había sido atendido en el Hospital Naval por alteraciones psicológicas y los médicos habían advertido que no debía portar armamento. En ese caso, los militares calificaron de “accidente” el fallecimiento.

Las autoridades cubanas no publican estadísticas oficiales sobre estas muertes, mientras las familias y las organizaciones independientes denuncian versiones contradictorias, dificultades para obtener informes forenses y una opacidad que se repite caso tras caso.