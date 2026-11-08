Néstor Díaz de Villegas y Lezama Lima entre las novedades literarias cubanas de octubre

Las novedades editoriales de octubre recorren el presidio político, la historia cultural cubana, la poesía y el espionaje.

La cárcel para castigar la diferencia, un análisis del síndrome de La Habana y una biografía de Carlos Manuel de Céspedes desde una perspectiva poco habitual

La Habana/Un poema puede costar seis años de cárcel. Néstor Díaz de Villegas lo descubrió a los 18, cuando fue arrestado en un aula y condenado por “diversionismo ideológico”. Medio siglo después, aquella experiencia regresa convertida en Cómo entrar a una cárcel (Tusquets), uno de los títulos más provocadores de este octubre editorial cubano.

Nacido en Cumanayagua (Cienfuegos) en 1956, Díaz de Villegas no escribe unas memorias penitenciarias convencionales. Su relato, de 240 páginas, convierte la prisión en una radiografía del sistema político que la hizo posible. Interrogatorios, trabajos forzados, vigilancia, sexualidad clandestina y lenguaje contaminado por la ideología componen un universo donde el encierro desborda los barrotes. La prosa, lírica y feroz, introduce un humor negro que impide cualquier lectura complaciente.

El libro reconstruye también la paradoja de una libertad que no termina de llegar. Liberado durante la amnistía de 1979, el poeta descubrirá que el exilio tiene sus propios confinamientos. Su experiencia individual adquiere así una dimensión colectiva: la cárcel no es solamente un edificio, sino una manera de organizar la sociedad, administrar el miedo y castigar la diferencia.

Disponible ya en Amazon, Cómo entrar a una cárcel tendrá una presentación en la Feria del Libro de Miami el 22 de noviembre, durante una conversación con Antonio José Ponte, autor de Desfila La Habana. Dos escritores que, desde registros distintos, examinan las relaciones entre literatura y poder.

Díaz de Villegas no escribe unas memorias penitenciarias convencionales. Su relato, de 240 páginas, convierte la prisión en una radiografía del sistema político que la hizo posible

Otro acontecimiento editorial es José Lezama Lima. Una biografía. Años de fundación (1939-1959), segundo volumen de la monumental investigación de Ernesto Hernández Busto, publicada por Pre-Textos. Presentado en Madrid el pasado 19 de octubre, el libro reconstruye las revistas, amistades, rivalidades y empresas culturales que hicieron posible el universo de Orígenes.

Hernández Busto lleva dos décadas trabajando en esta biografía, concebida como una trilogía. Su mérito consiste en devolverle a Lezama el mundo que lo rodeaba: una Habana de tertulias, polémicas, editoriales y ambiciones intelectuales. El resultado permite leer la vida del autor de Paradiso como una historia cultural de Cuba.

También Lezama protagoniza La materia artizada (Críticas de arte), publicado por Editorial Casa Vacía. Compilado y prologado por José Prats Sariol, con epílogo de Pablo de Cuba Soria, el volumen recupera sus reflexiones sobre pintura y escultura. Una invitación a descubrir cómo el poeta encontraba imágenes literarias incluso fuera de los libros.

Por su parte, la poesía aporta Inventario del tránsito, quinto poemario de Jorge Enrique González Pacheco, publicado por Ápeiron Ediciones, en Madrid. Con introducción de Robert McDowell, sus 130 páginas proponen un recorrido por las huellas de la existencia. El propio autor lo considera una obra especialmente íntima, nacida de encuentros, desplazamientos y complicidades creativas.

Hernández Busto lleva dos décadas trabajando en esta biografía, concebida como una trilogía. Su mérito consiste en devolverle a Lezama el mundo que lo rodeaba

La memoria gráfica tiene su celebración en CartelON: 10 años de gráfica cubana contemporánea, de Yumey Besú Payo, publicado por Hurón Azul. Sus 400 páginas reúnen una década de serigrafía, más de 600 obras y el legado de un proyecto que ha mantenido viva la tradición del cartel cubano a partir de la premisa de la independencia creativa. Más que un catálogo conmemorativo, el volumen permite seguir la evolución de una generación de diseñadores que ha encontrado en el cartel un espacio de experimentación y expresión personal.

Entre tintas, papeles, símbolos y provocaciones visuales, sus páginas muestran cómo una disciplina estrechamente vinculada a la propaganda política y cultural en Cuba ha sabido reinventarse, incorporar nuevos lenguajes y mantener un diálogo con la gráfica contemporánea internacional.

A pesar de la sequía de nuevos títulos que se extiende dentro de la Isla, desde Matanzas llega una promesa editorial: La soledad aromosa de Carlos Manuel de Céspedes, de Yerandy Fleites Pérez, Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas 2026. La obra se acerca al Padre de la Patria desde una perspectiva poco habitual: la del hombre que existe detrás del héroe, con sus conflictos íntimos, sus pérdidas y el peso de sus decisiones.

Fleites, una de las voces destacadas de la dramaturgia cubana contemporánea, convierte a Céspedes en materia teatral y propone mirar más allá de los monumentos y las estampas escolares. El resultado promete una aproximación humana a una figura que la historia ha rodeado de solemnidad, pero cuya vida estuvo atravesada por profundas contradicciones y sacrificios.

Yerandy Fleites, una de las voces destacadas de la dramaturgia cubana contemporánea, convierte a Céspedes en materia teatral y propone mirar más allá de los monumentos

El espionaje también entra en escena con El síndrome de La Habana, de Michael Rey y Oriana Zill de Granados. Los periodistas investigan los incidentes sufridos por diplomáticos estadounidenses y canadienses y examinan indicios de una posible participación rusa.

Entre testimonios de afectados, investigaciones de inteligencia y sospechas que atraviesan varias fronteras, el libro reconstruye uno de los episodios más desconcertantes de la diplomacia contemporánea. La Habana aparece como el escenario inicial de un misterio que terminó extendiéndose a otros países y enfrentando a científicos, médicos y servicios de seguridad en torno a una pregunta todavía sin respuesta definitiva: ¿qué provocó los extraños síntomas denunciados por funcionarios estadounidenses? Una lectura a medio camino entre la investigación periodística y el relato de espionaje, con la particularidad de que sus protagonistas y sus consecuencias pertenecen al mundo real.

Cierra el recorrido de octubre Instauración del totalitarismo en Cuba. Algunas consideraciones, volumen colectivo coordinado por Luis Felipe Rojas y publicado por Media Mix 305 Ediciones junto al Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo. Ensayos y testimonios reconstruyen mecanismos de control, experiencias represivas y memorias familiares. Una lectura que propone discutir el pasado para comprender sus consecuencias presentes.