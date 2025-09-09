El opositor cubano José Daniel Ferrer sigue "bajo amenazas de muerte" en prisión

El líder de la Unpacu tampoco tendría acceso a agua y alimentos en prisión.

Denuncian un grave deterioro de la salud de Luis Manuel Otero Alcántara en la cárcel de Guanajay

La Habana/El preso político José Daniel Ferrer sigue "bajo amenazas de muerte” en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido. Este lunes, Ana Belkis Ferrer, hermana del activista, denunció a través de Facebook que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) corre el riesgo de "que le repitan las mismas crueles y extremas torturas aplicadas en julio y agosto”.

El viernes pasado, las autoridades penitenciarias permitieron la visita conyugal a Nelva Ortega, esposa de Ferrer, correspondiente a septiembre, tras haberles negado la visita familiar la semana anterior. De acuerdo con lo reportado por Ortega, el activista “continúa hacinado en el mismo lugar preparado para torturarlo, sin recibir la debida asistencia médica”. También se denunció que en ese destacamento se encuentra un individuo peligroso conocido como Caney, a quien describió como “uno de los principales delincuentes criminales al servicio de la dictadura”.

De igual manera, mencionó que Ferrer presentaba “tos persistente, dolor en los oídos, lesiones en la piel, producto de hongos, picaduras de insectos y el calor excesivo, así como infección en el dedo pulgar de un pie”. Asimismo, el activista permanece “delgado y pálido, a pesar de que desde hace algunas semanas comenzaron a sacarlo a tomar sol dos o tres veces por semana”.

El líder de la Unpacu, “torturado de forma brutal” en prisión, como denunció la ONG Prisoners Defenders en julio pasado, no tiene acceso a alimentos, “ya que continúan robándoselos, al igual que los productos de higiene”. Tampoco tiene agua para tomar, debido “a la escasez en toda la prisión”, por lo que Ferrer trata “de sobrevivir con lo que algunos pocos reclusos solidarios le puedan brindar de comer”.

Luis Manuel Otero Alcántara padece chikungunya, fiebre, diarreas y un fuerte decaimiento

El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara atraviesa una delicada situación de salud en la cárcel de Guanajay, Artemisa, tras un brote epidémico en el penal. En una llamada telefónica este 9 de septiembre, informó a la activista Yanelys Núñez que padece chikungunya, fiebre, diarreas y un fuerte decaimiento, y que en protesta renunció a su visita familiar del mes.

Desde el 21 de agosto no se tenían noticias de él, lo que aumentó la preocupación por su bienestar en un contexto de hostigamiento, abusos y condiciones carcelarias inhumanas. Varias organizaciones recuerdan que el régimen cubano es responsable de su vida e integridad y denuncian la falta de acceso a medicamentos y atención médica en las prisiones del país.

De igual forma ha sido denunciado el trato recibido por Ferrer en prisión, incluso por el Departamento de Estado de EE UU. En julio pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió al régimen cubano una fe de vida del opositor, luego de diversas denuncias por tortura en la cárcel.

“El régimen cubano continúa torturando al activista por la democracia José Daniel Ferrer. Estados Unidos demanda una fe de vida inmediata y la liberación de todos los presos políticos”, escribió Rubio en ese entonces en su cuenta de X.

La Unpacu fue señalada como "organización terrorista" por el régimen cubano

El entorno de Ferrer también ha sufrido el acoso del régimen. El pasado 1 de septiembre, la Unpacu fue señalada como organización terrorista por el régimen cubano. En una carta abierta, la ONG denunció “una grave manipulación política, carente de fundamento legal e histórico, cuyo único propósito es desacreditar y criminalizar a un movimiento cívico y pacífico que, desde su fundación en 2011, ha trabajado en favor de los derechos humanos desarrollando labores humanitarias, la formación ciudadana y la dignidad de todos los cubanos”.

En su mensaje, la unión exigió también, “como prioridad”, la liberación “inmediata” de Ferrer y de todos los presos políticos.

Un mes antes, el 1 de julio, Nelva Ortega fue arrestada por unas horas mientras exigía una fe de vida del activista.

En enero pasado, José Daniel fue excarcelado como parte del acuerdo con EE UU mediado por el Vaticano para lograr la salida de prisión de 553 reos, de los cuales la mayoría fueron presos comunes. Sin embargo, en abril, el Tribunal Supremo le revocó la excarcelación, pues aseguró que “no cumplió con las medidas que se le impusieron”.