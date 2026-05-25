Países Bajos pide a sus ciudadanos viajar a Cuba solo “si es necesario”

La Habana/“La situación de seguridad en Cuba se deteriora rápidamente debido a la grave escasez de combustible, alimentos y medicinas, los prolongados cortes de electricidad y las fallas en el transporte”. Así comienza el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos su alerta de viaje a la Isla, en la que recomienda hacerlo solo si es necesario, como “el funeral de un familiar o por motivos laborales”.

El mensaje advierte que, “debido a la escasez de combustible, el transporte y el abastecimiento de la Isla se ven cada vez más afectados, las conexiones de autobús y tren son muy limitadas y el transporte local está disminuyendo”. También llama a tener en cuenta que los vuelos pueden cancelarse repentinamente o que podría tener que hacer una escala adicional.

En cuanto a la disponibilidad eléctrica en el país, Países Bajos remarca que “en toda Cuba se producen apagones prolongados a diario. Los hoteles y comercios funcionan de forma irregular o el servicio se interrumpe por completo. También hay cortes de luz en hospitales, cajeros automáticos, redes móviles y suministro de agua”. La advertencia se da en un contexto en el que la CTE Antonio Guiteras salió del sistema eléctrico de nueva cuenta, este domingo, y en una jornada en la que se prevé que para el horario pico de este lunes la afectación llegará a 2.147 MW, según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE).

El Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés remarca que “la tensión en Cuba va en aumento”

En cuanto al clima social en el país, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés remarca que “la tensión en Cuba va en aumento”. La causa de ello, señala, es, entre otras cosas, “la escasez de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas, lo que podría provocar disturbios sociales”.

Si bien el número de protestas es “limitado”, observa, “pueden estallar inesperadamente”, como sucedió este domingo por la noche en varios barrios de La Habana, en los que se reportan cacerolazos para denunciar la falta prolongada de electricidad.

Ante ese escenario, Países Bajos llama a tener “en cuenta que las autoridades locales reaccionan con dureza ante las protestas y los disturbios públicos. Los participantes en las protestas pueden enfrentar largas penas de prisión”.

El Ministerio insiste que, en caso de que la persona se vea obligada a viajar a Cuba o decida pasar sus vacaciones allí, a pesar de las recomendaciones, es necesario contratar “un buen seguro de viaje”, porque “el sistema de salud es deficiente” y recalca que tenerlo resulta “especialmente importante”, debido además a que “la embajada de los Países Bajos tiene menos posibilidades de ayudarle si tiene algún problema”.

En la Isla hay actualmente “brotes de dengue, chikunguña y virus oropouche”

El comunicado también advierte que en la Isla hay actualmente “brotes de dengue, chikunguña y virus oropouche”. Ante ello, sugiere protegerse bien contra las picaduras de los mosquitos y leer “información sobre el virus oropouche en la página web del RIVM (Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos)”.

La alerta se suma a una oleada de llamados de diversos países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Cuba en lo que va del año. Apenas en marzo, Alemania desaconsejó “de forma apremiante” trasladarse a la Isla debido a la crisis recrudecida por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Semanas antes, diversos países, entre ellos los principales emisores de turistas a Cuba, como Canadá, Estados Unidos y España, habían señalado la crítica situación que atraviesa el país, y otros, como Argentina, pidieron directamente “evitar o posponer viajes turísticos” ante el déficit de combustible, alimentos y agua, y los prolongados cortes eléctricos.

Esos llamados –y el contexto cada vez más precarizado en el país– han tenido un impacto profundo en uno de los pocos sectores que la economía cubana utilizaba como salvavidas: el turismo. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), en los cuatro primeros meses de 2026 apenas llegaron a la Isla 328.608 viajeros internacionales, un 55,8% menos que en el mismo período del año anterior.