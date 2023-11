La madre del "joven de la pancarta" recibe garantías de Prisiones y suspende su huelga de hambre

Yindra Elizastigui, la madre de Luis Robles, el "joven de la pancarta", ha decidido abandonar la huelga de hambre que comenzó para exigir la liberación de su hijo, preso desde diciembre de 2020 en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, y del resto de presos políticos.

Tomó la decisión el lunes, explicó la mujer en sus redes sociales, tras entrevistarse con el "director general" de Prisiones. "Me hizo saber que el trámite sobre el expediente de Luis estaba bastante avanzado y que pronto se le daría a conocer el veredicto final, que espero que sea positivo", refirió Elizastigui.

De igual manera, reconoció: "No puedo decirles que estoy bien, pero me recuperaré (pensé que estaba mejor de salud pero me estaba engañando yo misma). Trataré de cuidarme para estar ahí para cuando mi hijo me necesite".

Elizastigui decidió ponerse en huelga tras la reunión que Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, sostuvo el viernes en La Habana con ella y otros tres familiares de presos políticos: los padres de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo y la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca.

Elizastigui explicó que aunque Gilmore se mostró como "una persona muy preocupada por lo que se pudo ver", ella se sintió "un poco disgustada"

"Yo me he trazado a partir de hoy comenzar por una huelga de hambre" dijo la madre de Robles en una transmisión en directo a través de Facebook el pasado sábado. "Lo hago por la libertad de mi hijo, por la libertad de todos los presos políticos cubanos que se encuentran injustamente allí encarcelados, que han sufrido de maltratos de todo tipo".

En un espacio directo en X (Twitter) de CubaNet, el lunes, Elizastigui explicó que aunque Gilmore se mostró como "una persona muy preocupada por lo que se pudo ver" y les aseguró que en todas las instancias gubernamentales que visitó el alto funcionario de la UE "siempre expuso como primer lugar la liberación de los presos políticos", ella se sintió "un poco disgustada", porque las autoridades insistían en decirle a Gilmore "que aquí en Cuba no había presos políticos".

Lo mismo expuso en su directa del sábado: son muchas las personas que apoyan a los presos políticos y sus familiares, pero el régimen cubano "colma de mentiras" a los organismos internacionales sobre estos encarcelamientos y la represión. "Mentiras que consisten en que nuestros hijos no están presos por asuntos políticos, que nuestros hijos tienen y reciben la atención médica que requieren, que nuestros hijos y nuestras familias nunca han sido maltratadas por ningún oficial, por ninguna autoridad, donde todos conocen que esto es mentira, es mentira todo eso".

