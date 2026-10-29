Los petroleros cargados de diésel ruso podrían ir a Cuba en lugar de Estados Unidos

La llegada del 'Agioi Fanendes', que salió el 22 de octubre de Primorsk, estaba prevista para el 7 de noviembre.

Legisladores de ambos partidos señalan que una resolución del Congreso adoptada en 2022 prohíbe la importación de hidrocarburos procedentes de Rusia

Madrid/El petrolero Agioi Fanendes, que transportaba 40.000 toneladas de diésel ruso hacia EE UU, ya no tiene Nueva York como destino y aparece varado a la espera de órdenes. La sorprendente situación ha llevado a la página especializada en energía Oilprices.com a especular con la idea de que el producto pueda acabar en Cuba.

La llegada del tanquero de bandera maltesa y que salió el 22 de octubre de Primorsk estaba prevista para el 7 de noviembre, pero después de un breve paso el 26 de octubre por Skagen (Dinamarca) ha quedado sin puerto declarado. Su envío formaba parte de un acuerdo entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE UU, Donald Trump, que abordaron la situación en una llamada el pasado 9 de octubre.

En aquella conversación, que cayó muy mal entre los socios europeos y Ucrania por, entre otras cosas, saltarse las sanciones a las fuentes de energía rusas, se estableció que Rusia mandaría más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas posteriormente.

El 27 de octubre, el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal exigió que el petrolero diera la vuelta, ya que estaba violando la ley federal

El plan era paliar el alza de los precios del combustible, que este miércoles se situó en 102,78 dólares en EE UU (barril de Texas). La guerra en Oriente Medio ha llevado la gasolina a valores que dificultan el día a día de los ciudadanos estadounidenses y amenaza con hacer mucho daño a los republicanos en las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre, de ahí el pacto de Trump con Putin.

El 27 de octubre, el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal exigió que el petrolero diera la vuelta, ya que estaba violando la ley federal y lo hizo dirigiéndose directamente a Thanassis Martinos, director general de la compañía propietaria del petrolero, Eastern Mediterranean Maritime. El senador agregó que se abstuviera de cualquier acuerdo futuro para enviar diésel ruso a un puerto de Estados Unidos.

Según Blumenthal, la Ending Importation of Russian Oil Act (Ley para Poner Fin a la Importación de Petróleo Ruso) de 2022 prohíbe este tipo de carga y su rango es superior al de la Licencia General 135 del Tesoro, que autoriza las transacciones de diesel ruso hasta el 7 de abril de 2027. “El presidente puede haber dado una licencia para facilitar esta transacción, pero solo el Congreso puede hacerla legalmente válida”, escribió.

En su misiva, el senador daba a la compañía un plazo hasta el 31 de octubre para que identificara al vendedor, al comprador, al fletador, a la aseguradora y al operador de terminal, así como para revelar cualquier otro detalle recibido del Tesoro u otra agencia federal.

El medio se basa en la afirmación que hizo Donald Trump el pasado marzo sobre el 'Anatoly Kolodkin', que llevó 730.000 barriles de crudo ruso a la Isla sin que el mandatario se inmutara

Según Oilprices, un grupo bipartidista de legisladores ha advertido a todas las partes implicadas, incluyendo a las autoridades portuarias de Houston, Corpus Christi, Beaumont y Nueva York/Nueva Jersey, de las consecuencias civiles y penales que tendría aceptar esta carga.

Pero además hay otros dos petroleros, el Leruo y el Talismán, que transportan diésel ruso hacia Estados Unidos, con el añadido de que ambos están sujetos a sanciones. La empresa de datos de transporte marítimo Kpler sitúa en 924.000 barriles la carga total de las tres naves, a las que se uniría una más, no identificada aún pero anunciada por el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, con salida prevista para ayer miércoles.

En EE UU, además de la Ending Importation of Russian Oil Act está la Ley Graham, que lleva el nombre del republicano Lindsey Graham, fallecido senador por Carolina del Sur que la impulsó. Esta norma imponía aranceles del 500% sobre las importaciones rusas y del 100% sobre los países que compraran tanto petróleo como gas a Moscú, especialmente a sus principales compradores, que contribuían a eludir las sanciones.

El objetivo de ambas siempre fue cortar la principal fuente de financiación de Rusia para la guerra de Ucrania, pero ahora Trump no solo ha dado un alivio con la exención autorizada, sino que ha calificado a los legisladores que lo han criticado de “personas poco serias”.

Según especula Oilprices, “sin destino declarado, y con los bancos y puertos estadounidenses advertidos, los Agioi Fanendes podrían ser redirigidos a Cuba”. El medio se basa en la afirmación que hizo Donald Trump el pasado marzo sobre el Anatoly Kolodkin, que llevó 730.000 barriles de crudo ruso a la Isla sin que el mandatario se inmutara. “¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema”, dijo el presidente de EE UU, firmante de una orden ejecutiva que impide que llegue petróleo a la Isla desde cualquier país.

Esa ha sido, sin embargo, la única excepción que ha hecho, puesto que el Sea Horse, con bandera de Hong Kong (China) y cargado con petróleo ruso, tuvo que virar cuando se dirigía discretamente a la Isla.