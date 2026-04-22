Una presa muere “en circunstancias no esclarecidas” en una cárcel de La Habana

El caso de Barona Rivero es el noveno fallecimiento de una persona presa en Cuba en lo que va de 2026

Desde enero de 2023 se han registrado en Cuba al menos 125 fallecimientos en prisiones cubanas

La Habana/El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (Cdpc) informó este martes de la muerte en prisión de Anamara Barona Rivero, de 33 años, en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana. La organización, con fuentes locales, explicó que su fallecimiento, “en circunstancias no esclarecidas", había sido denunciado la semana pasada por varios activistas.

Según el Cdpc, “en redes sociales circulan comentarios que apuntan a la responsabilidad directa de una persona funcionaria del Estado en la muerte de Barona Rivero, tras un presunto altercado en la prisión”.

De acuerdo con el registro que lleva la ONG, el caso de la mujer es el noveno fallecimiento de una persona presa en Cuba en lo que va de 2026, aunque indicó que tiene conocimiento de otras denuncias que están indagando.

El centro exigió abrir una investigación independiente, imparcial y transparente que determine responsabilidades administrativas y penales, así como asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios implicados.

El centro exigió abrir una investigación independiente, imparcial y transparente que determine responsabilidades

Desde enero de 2023, según su conteo, se han registrado en Cuba al menos 125 muertes de presos bajo custodia del Estado.

Las muertes bajo custodia del Estado no son las únicas violaciones a los derechos humanos que se han registrado en las prisiones cubanas en los últimos días. Ángel Jesús Véliz Marcano, condenado a seis años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cumple este miércoles ocho días en huelga de hambre en una celda de castigo de la prisión Kilo 9, en Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo en un video desde Miami el pasado lunes que teme por la vida de su hijo, de 31 años, y pidió ayuda pues “está solo en Cuba”.

“Libertad para mi hijo. Está en una celda de castigo donde lo tiene el régimen penitenciario y la Seguridad del Estado solo por pedir libertad para todos los presos políticos”, dice la mujer con voz desesperada. “Mi hijo corre peligro”, agrega.

El temor de Ailex Marcano se debe a que un preso común se comunicó con ella para decirle que su hijo “estaba muy débil”. El estado de salud de Véliz Marcano ya ha sido documentado por la ONG Prisoners Defenders (PD) con sede en Madrid, que en la ficha del preso señala que sufre desnutrición.

La madre Ángel Jesús tuvo que salir de la Isla el 24 de mayo de 2024, como beneficiaria del parole humanitario, después de denunciar amenazas, hostigamiento y presiones por su activismo en defensa de su hijo, de acuerdo con el observatorio Alas Tensas.

El joven, nacido en Camagüey, fue detenido tras las masivas movilizaciones del 11J en Cuba

El joven, nacido en Camagüey, fue detenido tras las masivas movilizaciones del 11J en Cuba. Según PD, fue detenido en su casa sin una orden judicial. Posteriormente, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y atentado.

A la par de Véliz Marcano, Cubalex ha reportado otros cuatro casos de presos políticos que realizan huelga de hambre. A través de una publicación en sus redes sociales, el centro de asesoría legal informó que Lisandro Betancourt, Liosnel López Arocha, Arael Rodríguez Escalante, así como el ex prisionero político Miguel Ángel López Herrera, llevan más de una semana sin ingerir alimentos.

En el caso de Lisandro Betancourt, cumplió este miércoles nueve días de huelga de hambre. Liosnel López Arocha, ocho días. En cuanto a Arael Rodríguez Escalante, inició desde el 15 de abril en la prisión Las Mangas, Bayamo, Granma. El hombre vive su segunda estancia en prisión, luego de ser detenido en mayo del año pasado, acusado de desórdenes públicos, tras haber cumplido una primera condena de dos años por manifestarse el 11 de julio de 2021. Finalmente, Cubalex informó que Miguel Ángel López Herrera cumple su décimo día en huelga de hambre desde su domicilio, en protesta por la represión y exigiendo la libertad de los presos políticos.

Las huelgas de hambre “son una forma extrema de protesta ante la falta de garantías, abusos y ausencia de vías efectivas de denuncia”

La ONG remarca que las huelgas de hambre “son una forma extrema de protesta ante la falta de garantías, abusos y ausencia de vías efectivas de denuncia” ante “violaciones sistemáticas de derechos humanos y responsabilidad directa de autoridades penitenciarias”.

Es el caso de lo que se vive en la prisión provincial El Típico de Las Tunas, donde “la situación alimentaria es crítica”. Según el centro de asesoría legal, más de 300 presos permanecen sin alimento debido a la falta de suministro en 12 destacamentos. Ello generó una protesta “que estuvo cerca de convertirse en motín”. Según la información revelada por Cubalex, “la medida propuesta por el jefe de unidad fue que los paramilitares jefes de destacamento usaran sus pertenencias para proveer comida hasta que llegue el suministro oficial”.

Asimismo, en la Prisión Kilo 8, en Camagüey, reportan “hacinamiento severo”, pues hay 578 presos en un lugar con capacidad para 441. A ello se suma la falta de electricidad, “lo que impide conservar alimentos en condiciones seguras”.

Por otra parte, Cubalex reportó que el Tribunal Supremo Popular (TSP) de La Habana rechazó una apelación presentada a inicios de abril y reafirmó que el activista y preso político Luis Manuel Otero debe seguir en prisión hasta el 9 de julio próximo, fecha en que concluye su condena. La decisión, según la ONG, se fundamenta en que no se le aplicaron rebajas de sanción por concepto de buena conducta.

La admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo abre una vía que podría ser utilizada por otras familias

De cualquier manera, el centro de asesoría legal destaca que, “a pesar del resultado adverso, este proceso podría sentar un precedente relevante para futuras acciones legales en Cuba. La admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo abre una vía que podría ser utilizada por otras familias y personas privadas de libertad por motivos políticos, consolidando el habeas corpus como una herramienta jurídica clave en la defensa frente a detenciones arbitrarias.

Otero Alcántara, condenado a cinco años de prisión, y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue parte de las conversaciones entre EE UU y la Isla, celebradas en Cuba el pasado 10 de abril, y confirmadas por el régimen. En ese diálogo, según el diario USA Today, Washington dio de plazo dos semanas al Gobierno para que concrete una liberación de presos políticos “de alto perfil”, incluyendo a Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, como “gesto de buena voluntad”.