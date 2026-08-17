Desde prisión, ‘Spiderman’ dice a las autoridades: “No me van a doblegar”

En una carta dirigida al fiscal del caso, cuestiona: “¿Es justo que esté preso? No lo es y lo sabe, ¿pero qué le importa a usted la justicia?”

La Habana/“No tengo miedo. No me van a doblegar”. Así concluye el deportista y preso político Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman, una carta de 10 páginas desde la prisión Combinado del Este dirigida al fiscal de su caso, a la que 14ymedio tuvo acceso. En la misiva, el ex campeón de la Liga de Peleadores Cubanos (CFL) denuncia también las irregularidades que rodean el proceso penal abierto en su contra.

El peleador de artes marciales mixtas (MMA) asegura en el escrito que fue detenido después de manifestarse públicamente contra el sistema de Gobierno y que su arresto fue un “secuestro”. Además, afirma que fue golpeado antes de ser trasladado a Villa Marista.

En la carta denuncia que, pese a que las pruebas toxicológicas, las evaluaciones de salud mental y las pesquisas sobre un supuesto financiamiento extranjero resultaron negativas, tras 22 días de investigación, fue puesto en prisión preventiva, sin cargos formales en su contra.

“Ahora le pregunto, fiscal: ¿es justo que esté preso? No lo es y lo sabe, ¿pero qué le importa a usted la justicia?”, recrimina en el texto.

El atleta sostiene que la razón de su encarcelamiento se debe a su posición crítica frente al deterioro de las condiciones de vida en Cuba

Por ello, el atleta sostiene que la razón de su encarcelamiento se debe a su posición crítica frente al deterioro de las condiciones de vida en Cuba. “¿De qué me acusa? De ser vocero del dolor de mi pueblo contra el gobierno que lo dirige”, afirma en la misiva, en la que menciona los apagones de más de 48 horas, la falta de agua y alimentos y la precariedad que enfrenta la población.

Además, el joven de 34 años rechaza la acusación de alteración del orden público y asegura que cuenta con el respaldo de vecinos de su comunidad.

En su carta también cuestiona que las autoridades hayan actuado con rapidez contra él, mientras no resuelven problemas de delincuencia y drogas en su zona. “¿Arregló la alteración al orden público en la Avenida 41, de El Lido? ¡No! ¿Atendió el problema de la droga? ¡No!”, denuncia. Asimismo, se pregunta: “¿Dónde está la justicia?”.

También menciona que Miguel Díaz-Canel “ya no sabe qué circo montar en la televisión adoctrinada”, y añade que el tema no le interesa “a nadie, ni a la ONU ni al Papa”.

“Y me pregunto: ¿qué quieren?, ¿que sigamos matándonos entre nosotros como estamos haciendo? Pues conmigo no cuenten, prefiero morir con dignidad y libre”, indica en otra parte del escrito.

“Me pregunto: ¿qué quieren?, ¿que sigamos matándonos entre nosotros como estamos haciendo?”

Esta carta, que es la segunda comunicación pública conocida del deportista desde que fue encarcelado, fue escrita con una fuerte carga política y hasta desafiante. “No van a cambiar mis principios e ideología, me mantengo firme”.

La discrepancia del atleta con el sistema político cubano ya era parte de su postura en privado al menos desde 2020, aunque evitaba hacerlo públicamente para no comprometer su carrera. “Siempre decía, entre amigos, que esto era una dictadura y que el comunismo era un desastre, pero no quería ‘marcarse’”, dijo en días pasados un antiguo compañero de entrenamiento, que habló con 14ymedio bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Hasta que llegó un momento en que simplemente explotó”, agregó.

Martín, quien fue una de las figuras más conocidas de la CFL, mantenía una estrecha relación con Alejandro Arca, fundador de la organización y promotor del desarrollo de las MMA en Cuba. “Fuera del deporte se trataban como hermanos”, aunque esa relación se deterioró con el tiempo.

El entrevistado sostuvo que el peleador empezó a sentirse marginado dentro de la liga debido a sus posiciones políticas y a sus discrepancias con la dirección del proyecto. Según su versión, Spiderman estaba convencido de que intentaban apartarlo progresivamente del circuito competitivo.

El peleador empezó a sentirse marginado dentro de la liga debido a sus posiciones políticas y a sus discrepancias con la dirección del proyecto

Martín Gutiérrez, residente en Marianao, La Habana, fue detenido violentamente el 24 de abril por agentes vestidos de civil tras varios días de protestas pacíficas desde el balcón de su vivienda, en las que criticó los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. La escena de la captura –vehículo negro, agentes sin uniforme, violencia previa al traslado– encaja con patrones de detención documentados en la Isla contra opositores.

El miércoles pasado, el Departamento de Estado de EE UU puso el foco sobre el caso. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recordó en X que el campeón de la Liga Cubana de Artes Marciales Mixtas fue detenido por expresar pacíficamente desde el balcón de su casa las penurias que sufren los cubanos y denunció que el régimen aún no le ha formulado cargos, “lo que demuestra que su detención carece por completo de fundamento”.