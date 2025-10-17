Recluyen en un psiquiátrico ruso a un cubano que decía ser rey y quería reunirse con Putin

Vista general de la plaza Roja y el Kremlin en Moscú, Rusia. EFE/EPA/Maxim Shipenkov

El cubano ya había sido multado y expulsado de Rusia en 2022 por trabajar sin permiso en regla

moscú/ La Habana/Un inmigrante cubano con trastornos mentales fue detenido en la plaza Roja, cuando intentaba entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, según informa hoy el diario Moskovski Komsomolets.

Según el rotativo, la policía encargada de vigilar los alrededores del Kremlin se fijó este jueves en un extranjero que se comportaba de manera extraña.

Al intentar comunicarse con él descubrieron que únicamente hablaba español y por medio de un traductor en línea establecieron que el cubano afirmaba ser "rey de varios países" y que, por ello, quería ver a Putin.

El hombre, cuya identidad no se ha desvelado, fue hospitalizado debido a que su conducta apuntaba a un trastorno psiquiátrico.

Posteriormente, la policía supo que el cubano ya había sido multado y expulsado de Rusia en 2022 por trabajar sin permiso en regla.

En la actualidad no existen datos estadísticos de la cantidad de inmigrantes cubanos que se encuentran en Rusia, aunque diversas fuentes, incluyendo el Congreso de Estados Unidos, afirman que hasta 25.000 ciudadanos cubanos se habrían enrolado en el Ejército ruso para participar en la guerra en Ucrania.

Desde el pasado 30 de junio, y aunque la Isla sigue formando parte de los países exentos de visado, se actualizó la política de entrada y salida a Rusia y los cubanos deben completar un registro online a través de la aplicación RuID.

La solicitud debe presentarse al menos 72 horas antes de llegar a Rusia, aunque se contempla la posibilidad de hacerlo con apenas cuatro horas de antelación si se acredita de manera documental una de las emergencias señaladas, como la enfermedad, muerte o tratamiento grave para un familiar.

Para el registro en el Sistema Unificado de Identificación y Autenticación se debe declarar el objeto del viaje, el período de estancia previsto, las regiones que se prevé visitar y si viajan menores con el solicitante.