El régimen cubano intenta transmitir normalidad sobre sus médicos en Venezuela

Canal Caribe emite un reportaje en el país, con testimonios de pacientes venezolanos, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de una misión que intercambiaba el trabajo por petróleo

Madrid/La incertidumbre se cierne sobre los miles de médicos cubanos que siguen en Venezuela y los rumores se multiplican en ausencia de información. ¿Qué va a pasar ahora con el acuerdo firmado por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2000 para intercambiar petróleo por personal sanitario? Se ha hecho mención expresa a una petición de la Casa Blanca para que el nuevo Gobierno interino de Delcy Rodríguez rompa con China, Rusia, Irán y Cuba, lo que implicaría, por descontado, la retirada de personal de inteligencia y seguridad del país.

También dijo el presidente de EE UU, Donald Trump, este domingo que “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos”. El mandatario dijo entonces que no habrá “más petróleo” para la Isla y aunque no mencionó específicamente el de Pdvsa, así se entendió.

Pero el intercambio incluía a los sanitarios y la duda es si la amenaza de Trump se concretará, dejando a cero el envío de crudo a La Habana y, en caso afirmativo, qué incentivo tendría Cuba para mantener allí un despliegue de unos 14.000 efectivos cuya ausencia, en este momento, sería significativa para Venezuela.

A falta de concreción por parte de los interesados, los rumores vuelan. Sobre todo a partir de los numerosos vuelos del Ilyushin Il-96-300 con matrícula CU-T1250 registrados por los radares en los últimos días, que han hecho pensar que la cantidad ya está bajando.

En redes sociales y prensa independiente aparecen testimonios de presuntas deserciones y, según ha confirmado 14ymedio a través de sus fuentes, la situación depende del destino de los cooperantes, ya que unos han estado acuartelados mientras otros desempeñaban con cierta normalidad sus tareas. La pasada semana, el periódico provincial de Sancti Spíritus puso coto a las habladurías y publicó una breve entrevista a la jefa espirituana de la brigada, que quiso dejar claro que los sanitarios han parado donde había riesgos, pero habían seguido trabajando en el resto del país.

Aquello fue insuficiente y la semana ha seguido plagada de comentarios de todo tipo, por lo que el Gobierno cubano ha vuelto a desplegar la propaganda. Canal Caribe fue hasta el Centro de Diagnóstico integral La Urbina, en Petare –perteneciente al estado de Miranda, próximo a Caracas– para elaborar un breve reporte emitido en el noticiero de este martes en el que muestran a los médicos atendiendo a los pacientes, varios de los cuales ponen ante la cámara para halagar a los cubanos.

“Nadie regresa a casa sin atenderse, no importa el horario y mucho menos las circunstancias”, dice el reportero, que conversa con algunos venezolanos. “Muy agradecido por la atención que nos dan los médicos cubanos porque la gente pobre de la comunidad asiste aquí y tienen una buena atención”, sostiene uno. “Ellos cumplen con su deber, como debe de ser y establecido por lo que han contratado con ellos, y de verdad que son unas maravillas de personas”, señala otra paciente.

Los galenos también explican lo bien que se sienten en el país, sin ninguna mención a la situación actual. “Nosotros sentimos un profundo orgullo y una gran solidaridad, ya que nosotros venimos con el pensamiento del internacionalismo, la solidaridad y el humanismo que nos caracteriza a todos los cubanos”, cuenta la especialista Yarelis Cutiño. “Vamos a brindar el apoyo que necesita el pueblo venezolano hasta que ellos quieran, hasta que ellos decidan”, continúa.

La enfermera Anisleidis Martínez también mira de frente a la cámara y menciona cómo “en este momento tiene un significado muy importante” su presencia en Venezuela, a la que seguirán –dice– apoyando todo el tiempo que sea necesario.

El mismo espíritu recorre los grupos de Facebook de los médicos cubanos en el país, donde sí se mencionan con más exactitud “los difíciles acontecimientos recientes”, ante los que “la solidaridad se convierte en medicina”

El mismo espíritu recorre los grupos de Facebook de los médicos cubanos en el país, donde sí se mencionan con más exactitud “los difíciles acontecimientos recientes”, ante los que “la solidaridad se convierte en medicina”, dice un mensaje de la Brigada Médica Agua Viva, en el estado de Lara. “La brigada médica cubana, junto a sus hermanas y hermanos venezolanos, reafirma su compromiso de estar donde más se necesita: al lado de la gente, cuidando vidas, ofreciendo esperanza. La salud no conoce fronteras. Cuando los pueblos se abrazan, la fuerza se multiplica. Hoy, médicos y médicas de Cuba y Venezuela trabajan hombro con hombro, demostrando que la unión es el mejor antídoto contra la adversidad”, dice un cartel con el que intenta insuflar un ánimo forzado.

“Bla, bla, bla. Así funcionan las misiones médicas de Cuba, especialmente en Venezuela. Todos obligados a publicar estupideces a favor del comunismo”, responde un único comentario. La cuenta muestra un torrente de videos cortos de agradecimientos de los pacientes.

En 2019, el diario Granma, situó en 29.505 los cubanos que cumplían misión en Venezuela, de los que 20.000 eran sanitarios repartidos por los 25 estados, aunque en 2026 las cifras estiman que la cantidad ha bajado a unos 14.000, entre otros motivos por la caída de los envíos de petróleo. Si EE UU obliga de manera efectiva a Delcy Rodríguez a dejar de entregar petróleo, los acuerdos de 2000 quedarán rotos oficialmente y Venezuela deberá afrontar la pérdida abrupta de miles de médicos, sin que se sepa cómo puede sustituirlos a corto plazo.