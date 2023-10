Se repatriará a las cubanas fallecidas en México según la "voluntad" de las familias, dice el cónsul

El Gobierno cubano aún no proporciona la lista de las connacionales, al menos 10, que murieron la madrugada de este domingo en el accidente de Pijijiapan, en el estado mexicano de Chiapas. "Hasta que nuestro personal no se encuentre allí en el lugar no tendremos datos oficiales", declaró a la cadena Univisión el cónsul cubano en la Ciudad de México, Miguel Ángel Moreno Carpio.

Aún hay una "parte importante" de las fallecidas, explicó el diplomático, que aún no ha sido identificada. A tales efectos se trasladaron al lugar de los hechos otra cónsul y un vice cónsul, según Moreno Carpio. En cuanto a la repatriación de los cuerpos, el funcionario respondió al medio televisivo estadounidense que se hará según la voluntad de los familiares. "Siempre se hará lo que solicite la familia", dijo.

El medio local mexicano Portal Fronterizo sí mencionó este lunes a cuatro de ellas: la menor María Fernanda Lara Taravela, de 12 años; Dayanis Morales Piedra, de 23; Naelys Carrillo Rodríguez y Aylen Moreira Guimarais.

Según el usuario Ernesto Sánchez, la madre de la niña, Danelis Talavera Sánchez, de 32 años, sobrevivió al accidente, pero forma parte de los 15 heridos. Además de ella, son: Maylen Melisa Aliaga Tamayo, de 24 años; Ariany Nolasco Moreyda de la Caridad, de 7 años; Yaritza Alen Cuitic, de 44 años; Eliani Dueña Carillo, de seis años; Melisa Guiarte Serrano, de 18 años; Eylisa Mauro Chávez Prieto, de 20 años; Sonia Tamayo Rosales, de 53 años; Dykenia Rodríguez, de 46 años; Diana Iris Lozano Moleón, de 26 años; Armando Cárdenas Césped, de 60 años; Alejandro Adrián Velasco, de 12 años; Yorlayne Valverde pastol, de 17 años; Roos Liz Cortina Mandearabe, 18 años, y Félix Arreaga Suárez, de 46 años.

El medio local mexicano Portal Fronterizo sí mencionó este lunes a cuatro de ellas: la menor María Fernanda Lara Taravela, de 12 años; Dayanis Morales Piedra, de 23; Naelys Carrillo Rodríguez y Aylen Moreira Guimarais

El siniestro tuvo lugar tras volcar un camión sin placas, que trasladaba a un total de 35 migrantes irregulares, a 150 kilómetros de la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala. De acuerdo con los primeros reportes, se cree que el conductor circulaba con exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad, que volcó. Tras el siniestro, el hombre se dio a la fuga.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes, en su conferencia matutina diaria, que perdieran la vida "mujeres del hermano país de Cuba". El mandatario recalcó que se trataba de "mujeres migrantes". "Por eso, vamos a seguir insistiendo en que se deben atender las causas de la migración, los orígenes, ir al fondo, y ya dejar la politiquería", dijo López Obrador. Parecía que el mexicano se estaba refiriendo a un régimen represor e incapaz de proporcionar bienestar a sus ciudadanos, razón por la cual se ven empujados a emigrar, pero no. Así continuó: "No se pueden mantener sanciones, bloqueos y que se tiene que ayudar a los países con más pobreza, tiene que haber fraternidad universal", refiriéndose al embargo a la Isla por parte de Estados Unidos.

Al respecto, recordó que en los próximos días sostendrá una reunión con funcionarios de Estados Unidos y con cancilleres de diferentes países para abordar el tema migratorio en la región.

Hasta 16.000 migrantes diarios en las fronteras norte y sur de México se han registrado en esta última ola migratoria, informó ahí mismo López Obrador. "En los últimos tiempos por el Darién, que es una zona muy peligrosa, llegaron a pasar por los límites de Colombia y Panamá hasta 4.000 migrantes hacia el sur de México. Ya en la frontera de Chiapas el número aumentó a 6.000 diarios, y la semana pasada llegó (la cifra) en la frontera norte a 10.000 migrantes diarios", expuso.

"No se pueden mantener sanciones, bloqueos y que se tiene que ayudar a los países con más pobreza, tiene que haber fraternidad universal"

Este es el segundo accidente que ocurre en Chiapas en los últimos tres días, tras el vuelco de un camión en el municipio de Mezcalapa que dejó dos migrantes muertos y 38 lesionados.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), México se encuentra en camino a establecer un nuevo récord en solicitudes de refugio durante el año en curso, que superan ampliamente las 129.000 y entre los mayores grupos de inmigrantes que reciben están los cubanos.

Las autoridades se han visto rebasadas en Tapachula por los miles de migrantes que todos los días acuden a las distintas oficinas de la Comar en busca de un documento con un número de registro oficial para evitar ser deportados. La directora general del organismo, Cinthia Pérez Trejo, confirmó a 14ymedio que en la semana han atendido a 10.000 migrantes, la mayoría "cubanos, hondureños y haitianos".

Mientras tanto, las agencias de vuelos en Tapachula están duplicando el costo de los boletos de avión para los cubanos que quieren volar a Ciudad de México o a la frontera con Estados Unidos. Así lo denunció a este diario Yumara, una cubana de 29 años que tramitó en la Comar el documento "protección complementaria" que le garantiza poder permanecer en México mientras solicita una cita de asilo para EE UU a través de la aplicación CBP One

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.