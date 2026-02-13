En Sancti Spíritus exigen una reducción del 20% del consumo eléctrico

La Habana/Las autoridades estatales siguen exigiendo a la población recortes y ahorros para apurar al máximo la escasa energía disponible. En Sancti Spíritus, la Empresa Eléctrica provincial, junto la Oficina para el Control de Uso Racional de la Energía (Onure), anunció un “riguroso” refuerzo del control, tanto del sector estatal como el privado, con especial atención en los llamados “circuitos no apagables”, según el periódico oficial Escambray.

“Los cerca de 28.000 servicios que pertenecen a esos circuitos van a tener un plan de energía. Ya desde este viernes comienza la lectura semanal a esos clientes y lo que se le pide a la población es que reduzca un 20% del consumo en comparación con lo que consumían en febrero de 2025", afirmó la Empresa Eléctrica al medio oficial, como en la peor época del Período Especial: "Es una medida análoga a la que se hizo en el año 1993”.

La desconexión del servicio de las entidades “que se decida” se ha puesto ya en marcha, desde este viernes a las doce de la noche hasta el lunes a las cinco de la mañana, así como la desconexión de todos los servicios de la población no vitales. Según la Onure declaró al periódico, “la premisa es desconectar un 90% los fines de semana”.

Los circuitos “no apagables” que se rotan para la protección del hospital provincial serán afectados por estas medidas, según Darío Peña, director de la Empresa Eléctrica provincial: “con adecuaciones, pues sabemos que una parte del tiempo, dos semanas, no tienen electricidad a tiempo completo, el control sería para cuando la tengan”.

Este control riguroso se exige en una provincia donde la precariedad energética ha llevado desde hace meses a la población a recurrir a la alternativa del uso del carbón, como en tantas otras regiones del país. Sin embargo, también este recurso escasea y se negocia a precios muy elevados en relación con el salario medio en Cuba. En La Habana, se llega a ofrecer el saco de carbón a 8.000 pesos, y en las mipymes de algunos barrios, pequeños paquetes de carbón importado a 3.000. "Eso es suerte", comenta un vecino de Sancti Spíritus. "Aquí está perdido, lo tenemos encargado desde hace semanas y no aparece".

En Guantánamo, las autoridades se atreven a ensalzar el uso del carbón como una "alternativa ecológica", al anunciar que empezará a comercializarse por la libreta de abastecimiento. La noticia, publicada por Radio Guantánamo en sus redes sociales, ha desatado reacciones de indignación de los usuarios por el tono triunfalista empleado por el medio oficial.

La Feria Internacional del Libro, el evento cultural más esperado en la Isla, ha sido oficialmente pospuesto

Al escenario de ahorro energético se suman otras instituciones en Cuba. La Feria Internacional del Libro, el evento cultural más esperado en la Isla, ha sido oficialmente pospuesto ”como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país”, según un comunicado del Instituto Cubano del Libro. Este mismo viernes, el grupo empresarial Palco ha anunciado el cierre temporal del Teatro Karl Marx, lo cual afecta a todos los espectáculos previstos para los próximos meses. “Debido a la situación energética que atraviesa el país, se ha decidido suspender temporalmente todos los espectáculos programados.”, publicó la empresa estatal, dedicada a la organización de ferias y eventos, en sus redes sociales. También la Alianza Francesa de Cuba ha informado en su perfil en redes que sus cursos comenzarán a impartirse de forma semipresencial o a distancia.

A la vez que se suceden estas medidas institucionales y exigencias a la población, el más reciente parte de la Unión Eléctrica, este viernes, anuncia un déficit del 57% de la demanda.

A la falta de combustible se unen las averías en unidades de la termoeléctrica Mariel, Santa Cruz, Felton y Antonio Maceo; así como el mantenimiento de la termoeléctrica de Nuevitas y la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Ayer jueves, durante el horario pico, se registró una máxima afectación de 1.738 megavatios (MW), frente a una demanda de 3.100 MW. Para este viernes, en el mismo horario, se prevé un déficit de 1.769 MW.

Mientras tanto, el gobierno sigue presumiendo de sus esfuerzos en diversificar la matriz energética del país, anunciando que en un segmento del mediodía de hoy se llegaron a generar más de 900 MW de energía fotovoltaica.