Secuestran y apuntan con una pistola a un periodista para que renuncie a 'CubaNet'

Vladimir Turró Páez cuenta que agentes de la Seguridad del Estado lo llevaron a una zona de monte e intentaron obligarlo a grabar un video

La Habana/El periodista independiente Vladimir Turró Páez denunció este viernes que tres agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron por la fuerza a un paraje apartado de La Habana, donde lo amenazaron con una pistola mientras intentaban obligarlo a grabar un video en el que anunciara su renuncia a CubaNet. El reportero permaneció unas diez horas bajo custodia policial antes de ser liberado, después de recibir nuevas amenazas de encarcelamiento si continuaba ejerciendo el periodismo.

Los hechos ocurrieron este jueves, cuando Turró visitaba a su madre en el municipio habanero de La Lisa. Según relató, tres oficiales se presentaron en la vivienda y le ordenaron acompañarlos. Lo introdujeron en un automóvil sin identificación policial y, durante el trayecto, lo obligaron a mantener la cabeza agachada entre las piernas.

El vehículo terminó deteniéndose en una zona de monte, lejos del movimiento habitual de la ciudad. Allí, uno de los agentes sacó una pistola mientras otro preparaba un teléfono para grabar la declaración que pretendían arrancarle al periodista.

"Me apuntaron con una pistola y me exigieron renunciar a CubaNet", denunció Turró. Según su testimonio, el hombre armado manipulaba repetidamente el cargador y accionaba el gatillo. El reportero aseguró que desconocía si el arma estaba cargada y que llegó a temer por su vida.

Según el testimonio de Turró, el hombre armado manipulaba repetidamente el cargador y accionaba el gatillo

Los agentes insistieron en que anunciara públicamente su abandono del medio independiente, pero Turró permaneció en silencio. El periodista había recibido dos días antes una citación informal para presentarse en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, pero tomó la decisión de no asistir.

Después del episodio, fue conducido a la Sexta Unidad de la Policía, donde un instructor que dijo proceder de Villa Marista le entregó un acta de advertencia. El funcionario lo acusó de "usurpación de capacidad legal" y sostuvo que el ejercicio del periodismo independiente no estaba permitido en Cuba.

Turró rechazó ese argumento y reiteró su decisión de continuar trabajando. Finalmente, fue liberado alrededor de las nueve de la noche. "Voy a seguir haciendo periodismo", afirmó en su testimonio publicado por CubaNet.

El episodio se produce en medio de una nueva oleada de detenciones y amenazas contra reporteros independientes. El pasado 5 de noviembre, Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, permaneció nueve horas detenida después de ser interceptada cuando salía de su vivienda en Nuevo Vedado. Durante su retención, agentes de la policía política la amenazaron con procesarla por propaganda contra el orden constitucional.

La organización Reporteros Sin Fronteras denunció el 9 de noviembre que esas tres detenciones en apenas cuatro días constituían una nueva ofensiva contra la libertad de prensa

Dos días antes, Camila Acosta, colaboradora de CubaNet, fue detenida cuando llevaba a su gata al veterinario. Permaneció varias horas en una estación policial y recibió una multa de 3.000 pesos, además de nuevas amenazas de prisión. El 2 de noviembre también había sido detenido Adelth Bonne Gamboa, otro periodista vinculado al mismo medio.

La organización Reporteros Sin Fronteras denunció el 9 de noviembre que esas tres detenciones en apenas cuatro días constituían una nueva ofensiva contra la libertad de prensa. Su director para América Latina, Artur Romeu, exigió el fin del hostigamiento y recordó que informar sobre asuntos de interés público no constituye un delito.

La situación es especialmente grave para Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado desde septiembre en Camagüey y sometido a prisión preventiva por una acusación de desobediencia. Su caso ha sido denunciado por organizaciones internacionales que reclaman su liberación.

La intimidación contra los reporteros también incluye vigilancia domiciliaria, prohibiciones de movimiento y amenazas. El 6 de noviembre, varios periodistas amanecieron con patrullas frente a sus viviendas para impedirles asistir a una actividad cultural de la Embajada estadounidense en La Habana.

En el caso de Turró, la denuncia introduce un elemento particularmente alarmante: el uso de un arma de fuego para intentar obtener una renuncia pública. Su testimonio describe una operación destinada no solo a impedir una cobertura periodística, sino a forzar al reportero a abandonar definitivamente su profesión.