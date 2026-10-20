Sherritt se asocia con Gillon Capital para conseguir una licencia para enviar combustible a Cuba

Imagen de las minas de níquel en Moa, Holguín, compartida por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al criticar las nuevas sanciones de EE UU.

La alianza entre la canadiense y una empresa cercana a Trump ha permitido la firma de un acuerdo con los herederos de Moa Bay, confiscada en 1960

Madrid/La minera canadiense Sherritt International anunció este martes que el Departamento del Tesoro de EE UU le ha concedido una licencia específica para comprar y entregar combustible, fueloil y azufre a la planta de níquel y cobalto que comparte con el Estado cubano en Holguín, Moa Nickel. Es la primera de una serie de licencias de emergencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) que la compañía ha comenzado a tramitar junto a la estadounidense Gillon Capital para volver a poner en marcha la minería y el procesamiento en la Isla, así como la refinación en Canadá, según comunicó la compañía.

El comunicado explica que Sherritt preparó y presentó sus solicitudes a la Ofac en estrecha coordinación con Gillon Capital, que aspira a quedarse con el control de la minera. El organismo emitió la licencia mientras ambas empresas le piden que estudie una operación más amplia, en la que un fondo de inversión con sede en EE UU adquiriría una participación mayoritaria. Según Sherritt, esta licencia es la primera de las que Gillon necesitaría para completar la compra.

Gillon Capital –vinculada a Ray Washburne, un ex funcionario de la Administración de Trump– y Sherritt firmaron en mayo una oferta preliminar no vinculante para que la empresa texana pudiera llegar a adquirir el 55% de las acciones. La operación permitiría a la minera continuar en la Isla con el visto bueno de Washington. Otra propuesta había surgido para hacerle la competencia a Gillon: un consorcio liderado por el gigante suizo Glencore, con un inversor “ancla” estadounidense –el empresario petrolero Albert Huddleston–, pero es de entender que las negociaciones terminaron beneficiando a Gillon.

La autorización que ha emitido la Ofac a la Sherritt cubre la venta, el transporte, la exportación, la entrega y el pago del combustible, e incluye al proveedor, a los bancos, a los operadores de buques y a las aseguradoras que participen. La empresa prevé que el primer cargamento zarpe este mismo trimestre del año e indica que ya está “en proceso de finalizar el envío inicial de combustible”.

La empresa prevé que el primer cargamento zarpe este mismo trimestre del año e indica que ya está “en proceso de finalizar el envío inicial de combustible”

Para que el permiso fuera viable, Sherritt firmó el 23 de septiembre un acuerdo provisional con Moa Bay Mining Co., titular de una reclamación certificada contra la empresa mixta Moa Nickel (compartida a medias entre Sherritt y la estatal cubana General Nickel Company) al amparo del Título III de la ley Helms-Burton. Moa Bay aprueba ahora los envíos a cambio de unas tasas que pagará Sherritt o alguien en su nombre, y se compromete a no demandar a los participantes autorizados. Ambas partes obtuvieron además otra autorización de la Ofac para cumplir ese acuerdo, según indica el comunicado.

Estas reclamaciones complicaban las negociaciones, pero ya los abogados preveían un acuerdo y opinaban que una solución legal podría sentar un precedente para facilitar nuevas inversiones estadounidenses en Cuba que se enfrentan también a demandas de parte de antiguos dueños amparados en la Ley Helms-Burton.

En el mismo anuncio oficial, Sherritt reconoce que sigue con liquidez limitada y con dudas sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Su recuperación depende de nuevo financiamiento y de una recapitalización, y no hay garantía de que se concreten. “La Corporación permanece en conversaciones activas con sus prestamistas y con posibles fuentes de capital gubernamentales y otras fuentes estratégicas de capital, incluido Gillon Capital”.

Gillon Capital pertenece a una familia de empresarios texanos cuya figura central, Ray Washburne, fue nombrado por Donald Trump, en 2017, a la dirección de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero y, posteriormente, miembro del Consejo Asesor de Inteligencia de la Presidencia.

Moa Bay aprueba ahora los envíos a cambio de unas tasas que pagará Sherritt o alguien en su nombre, y se compromete a no demandar a los participantes autorizados

Cuando Gillon y Sherritt firmaron el acuerdo no vinculante en mayo, la minera canadiense aseguró entonces que los departamentos de Estado y del Tesoro no se oponían a que Gillon negociara y que no veían esas conversaciones contrarias a la ley estadounidense, aunque cualquier acuerdo requeriría su aprobación.

Por su parte, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy declaró en una entrevista reciente a Reuters que no ve inconveniente la posible compra de las acciones de Sherritt por empresarios estadounidenses.

"Siempre hemos dejado claro que lo que la compañía estadounidense compraría son acciones de Sherritt, no de la empresa conjunta", dijo, y recalcó: "La empresa canadiense cotiza en bolsa y cualquier inversor tiene derecho a comprar sus acciones".

“Pero cualquier reinicio requeriría discusiones sobre cómo suministrar combustible y repuestos, y también cómo manejar los pagos por exportaciones e insumos de producción”, dijo, refiriéndose a las sanciones de Washington como obstáculo para los negocios. “Si la intención es reanudar la producción de níquel, sería necesario resolver todos esos problemas”.

Tras la orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump, que endureció las sanciones contra las personas y empresas que hacen negocios vinculados con el Estado cubano, Sherritt retiró el 7 de mayo su participación directa en la sociedad mixta en la Isla. Pocos días después, la compañía canadiense anunció que suspendía el plan para salir de Cuba y comunicó el acuerdo preliminar con Gillon Capital.