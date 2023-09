"Me acaban de suspender el concierto en Cienfuegos", lamenta el músico cubano Yomil

El músico cubano Roberto Hidalgo Puentes, conocido como Yomil, informó este lunes de la cancelación de otro de sus conciertos por parte de las autoridades de la Isla. El evento, previsto para el próximo viernes en Cienfuegos, no podrá llevarse a cabo por "problemas ajenos a la agrupación", declaró el artista en su cuenta de Instagram sin mencionar explícitamente a los responsables.

"Me acaban de suspender el concierto en Cienfuegos. Tranquilos, lo hacemos cuando a ellos les dé la gana", reveló el artista a través de sus redes sociales. El músico aseguró además que esperaba con ansias el concierto: "Recuerden mi gente linda de Cienfuegos que les tengo muchas ganas, pero ya se me va de las manos [la situación]". Y añadió: "De tantas rayas que tiene el tigre, otra más no afecta".

No es la primera vez que Yomil se queja públicamente de la cancelación de sus presentaciones por desencuentros con el Gobierno cubano. Este junio fueron suspendidas otras dos actuaciones del artista en Santiago de Cuba y, en noviembre de 2022, otras tres en La Habana y Matanzas.

Yomil ha sido uno de los artistas cubanos más críticos con el Gobierno en los últimos años. Desde su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 hasta su denuncia por la poca transparencia de las autoridades tras la muerte de su compañero de dúo Daniel Muñoz, El Dany –que el cantante atribuye a una negligencia médica–, su posición ha sido apoyada y difundida por sus seguidores dentro y fuera de la Isla.

"Desde que decidí arriesgar todo, estoy preparado psicológicamente para lo peor (...). De sucederme algo así, ellos saben que hay una juventud que me sigue"

En una entrevista concedida a 14ymedio tras las protestas del 11J, el músico promocionaba su tema De Cuba soy, que fue vituperado por el Instituto de la Música y artistas afines al régimen, como los integrantes del dúo Buena Fe. Ante la posibilidad de que el Gobierno comenzara una represión más fuerte hacia él y su equipo, el artista aseguró que sus seguidores no consentirían en silencio ninguna acción en su contra.

"Desde que decidí arriesgar todo, estoy preparado psicológicamente para lo peor (...). De sucederme algo así, ellos saben que hay una juventud que me sigue y que es capaz de hacer cualquier cosa por sus artistas favoritos y la prueba de eso fue la pérdida de mi hermano Dany, cuando el pueblo, orgánicamente sin convocatoria alguna, salió a despedirlo", señaló.

Hace apenas un año, cuando le cancelaron otras presentaciones, el músico y aseguró que, si el plan era forzarlo a abandonar la Isla, eso no iba a ocurrir. "Repito para que se escuche alto y fuerte: por más trabas y censura, no me voy a ir de mi país. De Cuba soy y amo con locura a mi patria y a mi gente", dijo entonces. También amenazó con volverse " youtuber o político" si no le permitían cantar. Aunque "no es lo mío ni tengo ganas de hacerlo, me están obligando", advirtió.

El trato del Gobierno a los artistas que no comparten su ideología contrasta con la apertura y oportunidades que ofrece a varios artistas extranjeros

El trato del Gobierno a los artistas que no comparten su ideología contrasta con la apertura y oportunidades que ofrece a varios artistas extranjeros. El ejemplo más reciente fue el Santa Maria Music Fest, un evento organizado con apoyo del Estado para promover el turismo en la Cayería Norte de Villa Clara, con la participación del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine y el cantante puertorriqueño Tito el Bambino.

El evento estuvo marcado por la asistencia –aunque no subió al escenario– del músico cubano Lenier Mesa, que había prometido no volver a Cuba por la situación precaria en que vive su "público".

Indignados con el músico, que alegó haber ido a "acompañar" a sus "colegas", miembros del exilio cubano en EE UU impulsaron la suspensión de uno de sus conciertos en el Club de Miami. Además, el comisionado del Distrito 3 de Miami, Joe Carrollo, vetó la presentación del músico en otros eventos de la Pequeña Habana que ya estaban previstos para el mes de septiembre.

