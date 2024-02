La termoeléctrica de Cienfuegos 'sobrecumple' para no dejar sin luz a los cubanos en San Valentín

La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos ha anunciado un agasajo para los enamorados en su día: terminar 24 horas antes de lo previsto el mantenimiento de su unidad 4 para "contribuir a que hayan menos apagones en el país" y no amargar la celebración del 14 de febrero. Así lo explicaron este miércoles la prensa oficial y la Unión Eléctrica (UNE), cuyo parte diario situó a la planta entre las que entrarán en funcionamiento a lo largo del día para paliar los 997 megavatios de déficit pronosticados.

Las centrales de otras provincias, sin embargo, no mostraron la misma simpatía por la fecha. "Apagón de San Valentín es lo que nos toca hoy. Si quieres una cena romántica, va a tener que ser a la luz de las velas, aunque ni eso haya", cuenta a 14ymedio Marta, una habanera residente en Nuevo Vedado. Según Marta, en la capital solo se consiguen velas en los puestos de venta de las iglesias y "de muy mala calidad".

"Mi esposo y yo siempre intentamos tener algún detalle los 14 de febrero, salir a comer o pasar un buen rato en casa, pero desde esta mañana no tenemos corriente. La comida que planifiqué ya no va a poder ser, por no hablar de los restaurantes, que sufren los mismos cortes que todo el mundo. Ni disfrutar del amor nos dejan", lamenta Marta.

Para quienes tienen a su pareja en el exterior, reflexiona la habanera, las "cosas están igual de difíciles". "Ya sea por los apagones o por otra razón, el internet está muy lento y los mensajes no salen. Para poder comunicarse van a pasar mucho trabajo, y de las videollamadas para verse unos minutos ni hablar", asegura. Los propios directivos de Etecsa han reconocido que la rotura y obsolescencia de las baterías de las antenas y radiobases impide que pueda mantenerse la conexión a internet durante los cortes eléctricos.

"Hacía unos días que no se iba la luz, así que me confié y hasta compré unas rositas de maíz de las que se hacen en microondas. Ahora si no las tiro para una sartén no me las como"

A Fabián, un joven de Centro Habana, tampoco le entusiasma la idea de pasar una noche a la luz de las velas con su novia. "Cuando la vela la tienes que hacer tú en un latón caliente y derritiendo trozos viejos de cera el romanticismo se pierde", se queja el habanero, que tenía planeado sorprender a su pareja con una noche de películas que ha quedado arruinada por un corte de electricidad en su zona.

"Hacía unos días que no se iba la luz, así que me confié y hasta compré unas rositas de maíz de las que se hacen en microondas. Ahora si no las tiro para una sartén no me las como", explica Fabián.

En cuanto a la termoeléctrica cienfueguera, que con visible entusiasmo adelantó el "ligero mantenimiento" que enfrenta desde el pasado 3 de febrero, las autoridades aseguran con optimismo que, con la instalación de una bomba de agua japonesa que ayudará a que la planta aguante hasta septiembre, cuando tiene programada otro mantenimiento.

Pese a que en la Carlos Manuel de Céspedes "repercuten las afectaciones del cruel bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno estadounidense", las autoridades aseguran que están comprometidas en hacer de este 14 de febrero un día más luminoso.

El parte de la UNE tampoco acompaña las esperanzas de la central cienfueguera para Cuba. Se encuentran fuera de servicio la unidad 2 de la Felton en Holguín y en mantenimiento la 8 de Mariel (Artemisa) y la 3 de Santa Cruz (Mayabeque). Además, otros 98 generadores de todo el país se encuentran fuera de servicio, por lo que, incluso si Cienfuegos se incorpora al SEN, los 115 MW que aporta apenas cubren una octava parte de la afectación pronosticada.

Cocinando con gas y preparando las velas artesanales para esperar la noche, Marta y Fabián no confían en que la luz regrese a sus casas en poco tiempo para retomar sus planes en el Día del Amor y la Amistad.

