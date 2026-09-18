'The Guardian' critica que el entorno de Trump y los exiliados persigan "oportunidades" si el régimen cae

El diario británico asegura que directivos de las empresas del presidente de EE UU se han reunido con el nieto de Raúl Castro

Madrid/Varios ejecutivos de la Organización Trump han viajado varias veces en los últimos meses a la Isla, donde han tenido reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, para “explorar oportunidades” ante la salida de las hoteleras españolas Meliá e Iberostar por la amenaza de las sanciones de EE UU.

Así lo asegura The Guardian en una nota publicada este jueves, en la que cuestiona el juego del entorno del presidente estadounidense, que, titula el diario británico, persigue “el control de los activos de Cuba si el régimen cae”, mientras Washington no deja de imponer sanciones a personas y organismos del Gobierno cubano que alcanzan a toda aquella empresa extranjera que tenga algún tipo de vínculo, las más recientes, este mismo jueves.

“Si yo hubiera hecho durante la Administración de Biden lo que los amigos de Trump han hecho ahora, habría acabado en la cárcel”, dice al Guardian una fuente con décadas de experiencia en política estadounidense hacia la Isla que solicitó el anonimato. Y en efecto, mientras gigantes como las cadenas españolas, la canadiense Sherritt, compañías navieras, Visa, Mastercard y varias más se han visto obligadas a desistir de sus negocios en la Isla ante la amenaza de ser sancionados en virtud de la orden ejecutiva de Trump del 1 de mayo, otros están intentando sacar beneficio.

“Si yo hubiera hecho durante la Administración de Biden lo que los amigos de Trump han hecho ahora, habría acabado en la cárcel”

Concretamente, asegura The Guardian, allegados a la Administración estadounidense. “Un grupo creciente de personas influyentes de Washington y Florida –desde multimillonarios allegados a Trump y lobbies vinculados a Rubio hasta exiliados cubanos– pugna por controlar los activos clave de la nación insular gobernada por los comunistas”, dice el diario, que asevera, además, que “cobran sumas elevadas por ayudar a sus clientes a desenvolverse en la red de sanciones, cada vez más amplia, y se posicionan para aprovechar lucrativas oportunidades de negocio en caso de que el régimen colapse”.

Uno de ellos es Franklin Graham, director ejecutivo de la organización de ayuda evangélica Samaritan’s Purse, quien, aseguran las fuentes del Guardian, “obtuvo recientemente un contrato federal de 40 millones de dólares para distribuir ayuda humanitaria en Cuba, a pesar de carecer de la capacidad para ejecutar eficazmente dicho contrato en la Isla”. Un portavoz de la ONG no desmintió la información al diario británico, aunque aclaró: “Los detalles sobre la ayuda para Cuba aún se están elaborando y no se han finalizado”.

The Guardian señala varios casos similares ya conocidos, como el de la pugna entre Ray Washburne, ex asesor de Trump, y Albert Huddleston, otro magnate con vínculos con la Casa Blanca, por entrar en Sherritt International, luego de que esta suspendió sus operaciones en las minas de Moa, o el de Antilles Gold. Tras ser incluida en la lista negra por sus trabajos en Cuba, esta firma australiana recibió luz verde de la Administración de Trump para negociar la transferencia de su participación en los yacimientos de Nueva Sabana, en Ciego de Ávila, y La Demajagua, en Isla de la Juventud, a Global Emerging Markets, un fondo de inversión multimillonario con sede en Nueva York.

De igual manera, el periódico recuerda el bloqueo petrolero desde la intervención en Venezuela, en enero, al tiempo que las exportaciones de combustible autorizadas por el Departamento del Tesoro desde Florida y Texas hacia la Isla “se han disparado, superando los 160 millones de dólares en lo que va de año”.

Esas exportaciones están condicionadas a que las reciban mipymes privadas, pero, tal y como ha documentado 14ymedio, el sector estatal participa plenamente del negocio.

Otro ejemplo se encuentra en navieras de Florida, como Crowley, que es donante en las campañas de los congresistas republicanos cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y que “parecen beneficiarse de las nuevas sanciones que han afectado a las navieras extranjeras y obligado a redirigir el comercio con destino a Cuba a través de Florida”.

“Irónicamente, algunos de los que más vehementemente han exigido sanciones más duras también están sacando provecho económico”

Los privilegios incluyen a empresas de comunicación, como Digital News Association Inc., que recibió un contrato de 250.000 dólares por parte de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB) del Gobierno estadounidense –inicialmente cancelada y demonizada por Donald Trump tras tomar posesión– para hacer “periodismo de investigación, estudios y producción de medios” y cuyo sitio principal no ha hecho más que lanzar entrevistas que repiten la tesis incluida en el informe del Departamento de Estado Cuba, capital del socialismo del siglo XXI.

“Irónicamente, algunos de los que más vehementemente han exigido sanciones más duras también están sacando provecho económico”, expone también The Guardian, al mencionar el caso de la firma de cabildeo Continental Strategy, con estrechos vínculos con Trump y Rubio y que accedió a representar a la empresa española Vima –socia de Gaesa–, si bien canceló el contrato cinco semanas después de firmarlo y de haber recibido casi 40.000 dólares.

“Ha sido interesante observar con qué rapidez algunos ideólogos de línea dura se vuelven pragmáticos cuando hay dinero de por medio”, declaró otra fuente al diario británico. La causa, declaró al Guardian Erik Cartelle, un consultor que trabaja para poner en contacto a exiliados prominentes con el equipo de Rubio, “es el cambio de régimen”. Y aseguró: “Tengo clientes que quieren hacer muchos negocios en Cuba, y la Administración apuesta a que los cubanoamericanos viajen a la Isla e inviertan”.

Lo que no dice The Guardian es que el propio régimen de La Habana ha llamado insistentemente a la diáspora cubana a invertir en la Isla.