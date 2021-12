Fallece a causa del covid la poeta cubana Georgina Herrera

La tarde de este lunes falleció la poeta Georgina Herrera debido a complicaciones por el coronavirus, después de varios días ingresada en el hospital Salvador Allende, La Covadonga de La Habana. "Hoy, en Cuba, de covid, acaba de morir la gran poeta", señaló en un post la escritora puertorriqueña Mayra Santos-Febres. "Era mi mayora. Ahora es mi Ancestra. Te voy a extrañar, Yoya".

Santos-Febres conoció en 2016 a Herrera "una de las voces más genuinas en la lírica del siglo XX", como es reconocida por la prensa oficial. "Ella (Herrera) me sanó con unas cuantas palabras de un dolor que no sabía que cargaba", dijo, además, de recordar que uno de los sueños de la escritora cubana era viajar a Puerto Rico. "Busqué como traerla en varias ocasiones, pero no sé me dio. Maldita política internacional que nos divide en nacionalidades, en bandos, en ideologías".

El acervo literario de Herrera está acentuado por su énfasis feminista y la conciencia racial que pone en la mujer negra. Esto, publicó Cubadebate, "marcó su relación entrañable con África y la vital herencia en Cuba, donde también ejerció como guionista de programas radiales, televisivos y de proyectos cinematográficos".

Originaria de Matanzas, Herrera nació el 23 de abril de 1936 en la localidad de Jovellanos, y creció en un ambiente familiar integrado mayormente por descendientes de esclavos. Su prolífica trayectoria la inició a los 16 años, cuando comenzó a publicar en periódicos y revistas de La Habana. Y más tarde formó parte del legendario grupo literario El Puente.

Nunca se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, algo que han criticado duramente sus seguidores

Su sensibilidad y sabiduría la trasladó a la literatura donde se le reconoció como la Eterna Cimarrona de las letras cubanas. En 1970 fue destacada con el premio de poesía de la de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y llegó a presidir la Sección de Escritores, de la Asociación de Cine, Radio y Televisión. Sin embargo, nunca se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, algo que han criticado duramente sus seguidores.

"Sencilla y al mismo tiempo irreverente en sus textos, nos coloca frente a un sujeto lírico que festeja la irreverencia, el cimarronaje poética y cultural", así definió en sus redes sociales el ensayista cubano Alberto Abreu Arcia a la personalidad de Georgina Herrera. "Una voz que todo lo descoloca y subvierte".

La poeta y editora cubana Teresa Melo compartió su sentir en su muro de Facebook: "Voz múltiple, mujer escrita desde su piel, sus pieles. Mujer que escribió 'lo malo que es morir', anticipada. Aunque es ahora cuando se adentra al río, donde es selva, donde ama como piedra pequeña, en rebote, en renacimiento".

La obra de Herrera ha sido traducida en varios idiomas y entre los títulos destacan Gentes y cosas (1974), Granos de sol y luna (1978), Gatos y liebres (1978), Grande es el tiempo (1989), Gustadas sensaciones (1996) y Gritos (2004). Entre los reconocimientos sobresalen las medallas Alejo Carpentier y Raúl Gómez García así como la Distinción por la Cultura Nacional.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.