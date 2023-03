El atleta cubano Pichardo y el marfileño Évora polemizan sobre sus pasaportes portugueses

Nacido en Santiago de Cuba, el atleta Pedro Pablo Pichardo es una de las dos principales estrellas del atletismo portugués desde que en 2017 salió de la Isla y se instaló en el país europeo. Desde entonces, y como ya hizo en su etapa anterior, ha dado multitud de alegrías a su lugar de acogida, entre ellas la medalla de oro en triple salto durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero esta semana, su rápido acceso al pasaporte portugués es lo que ha llevado al cubano a las portadas de la prensa local.

Su compañero Nelson Évora, originario de Costa de Marfil, también oro en la misma categoría que Pichardo en Pekín 2008, ha manifestado su malestar por lo que considera un agravio comparativo respecto a su caso. Durante una entrevista el pasado domingo, el atleta afirmó estar contento por que los logros del caribeño sean para Portugal, pero consideró que el cubano fue "comprado para tener resultados a corto plazo". "Solo quiero que haya igualdad de oportunidades. Cualquier extranjero que llega a Portugal tiene que vivir cinco años, que entiendo que es mucho para el deporte de élite, pero que sean los mismos meses para todos", insistió.

"Cuando dices que fui comprado me estás faltando al respeto. No soy una prostituta ni soy como tú, que saliste mal del club porque te ofrecieron más"

Las palabras no gustaron nada al cubanoportugués, cuya reacción fue furibunda. "Cuando dices que fui comprado me estás faltando al respeto. No soy una prostituta ni soy como tú, que saliste mal del club porque te ofrecieron más. No sé los problemas que tienes en la cabeza o si tienes problemas con alguien del Benfica, pero no debes mezclar las cosas hablando de mí", escribió el lunes en su cuenta de Instagram.

Pichardo atribuía a Évora un malestar por cuestiones profesionales. El santiaguero pertenece ahora al club de atletismo de Lisboa (Benfica), en el que compitió el deportista marfileño durante 12 años, aunque hace seis meses lo abandonó por el Sporting de Portugal.

Pero lejos de quedar ahí, el campeón cargó contra el que, afirma, era su amigo hasta que obtuvo la nacionalidad. "Salí de Cuba por los problemas del país, eso lo sabe todo el pueblo. Estuve en Suecia y el Benfica me hizo una oferta como me hicieron otros clubes de otros países. Llegué a Portugal sin saber nada de tus problemas. Simplemente estaba enfocado en mi carrera. Yo ya era el 'campeón' pero nunca me habías ganado. En tu carrera sólo has ganado dos veces y tu mejor marca es 17,74 metros. Yo salto más que eso en leggins largos y gorra. Nunca fuiste mi referencia como atleta o como persona", prosigue.

Pichardo considera que ambos nacieron fuera de Portugal y no importa cómo consiguieron la nacionalidad. "Pasar 11 años para tener un documento portugués no te hace más portugués que nadie, es decir, más que yo, que lo tuve en poco tiempo", esgrime. Sin frenos, el atleta continúa con lo personal.

"Sé un hombre y habla directamente. Si tienes problemas deja de hablar de mí, que pareces una niña cuando te (sic.) gusta una chica. Eres guapo pero yo no soy gay. Siempre me he quedado en mi rincón, pero basta de humildad y de silencio. Tú puedes tener tu historia y eres Nélson Évora como dijiste, pero yo también tengo la mía y soy Pichardo. Cuando ganes la Diamond League, saltes 18 metros y tengas mis títulos en un año entonces hablamos de campeones. Soy mejor que tú... acéptalo. Ya sabes", sentencia.

Este martes, Évora quiso rebajar la polémica y recurrió también para ello a sus redes sociales. En ellas, el atleta destacó que su intención solo era reflexionar sobre la importancia de tener las mismas oportunidades. "Tengo varios amigos en una situación de espera de nacionalidad, por lo que creo que el foco está en no olvidar a los otros atletas que honorablemente pueden y quieren representar a Portugal", expuso.

Según el deportista de origen marfileño, en su entrevista felicitó a Pichardo por sus éxitos y celebró tener sucesores en el atletismo, además de pedir que se desarrollen políticas que privilegien la formación desde la escuela para potenciar el deporte portugués. En ese contexto, lamenta, la parte en que habla sobre cómo obtuvo la nacionalidad su colega de origen cubano se ha puesto en el foco, "enfatizando una parte y sin respetar el conjunto del mensaje".

Tengo varios amigos en una situación de espera de nacionalidad, por lo que creo que el foco está en no olvidar a los otros atletas que honorablemente pueden y quieren representar a Portugal"

La Federación no ha podido evitar entrar en la polémica y, tras las palabras originales de Évora, su presidente Jorge Vieira, sostuvo que la acusación era intolerable. "No compramos atletas de ninguna manera, apoyamos a los atletas para que alcancen la excelencia", afirmó tajante. Además, el directivo agregó que la organización "ni siquiera tuvo un intercambio de palabras con Pedro Pichardo antes de que se nacionalizara. No hubo ninguna invitación de nuestra parte", agregó antes de que Évora matizara.

Pichardo, de 30 años, ganó para Cuba el campeonato junior en Barcelona 2012, con un salto de 16,79 metros, plusmarca mundial de esa categoría. Fue plata en el Mundial de Atletismo en Moscú 2013 y el de Pekín 2015, y oro en los Juegos Panamericanos en Toronto.

En 2014 tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades deportivas de la Isla al rechazar trabajar bajo las órdenes de Ricardo Ponce y fue suspendido un año. "Si no formas parte del equipo nacional que entrena en La Habana, no puedes ser un atleta. Era obligatorio. Si no estás ahí y entrenas con sus entrenadores, no eres bueno, no viajas y no compites", denunció posteriormente.

Évora, por su parte, forma parte del conocido team Pedroso, en el que también están su pareja, la española Ana Peleteiro y la venezolana Yulimar Rojas. El grupo se entrena con Iván Pedroso, campeón olímpico cubano que huyó de la Isla hace más de diez años y saborea el éxito al frente de un equipo de atletas de alto rendimiento.

