Segundo lugar para el cubano Leinier Domínguez en el Campeonato de Ajedrez de EE UU

Con un desempeño impecable y sin derrotas en su marcador, el gran maestro cubano Leinier Domínguez alcanzó este miércoles el segundo lugar en el Campeonato de Ajedrez de EE UU. Comparte el honor con el filipino Wesley So y el indio Abhimanyu Mishra, mientras que el primer puesto quedó –por tercera vez– en manos de uno de sus más antiguos rivales, el italiano Fabiano Caruana.

Tras un tenso duelo con el estadounidense Hans Niemann que acabó en tablas, Domínguez ganó 35.000 dólares y terminó el certamen sin perder puntos Elo (que marcan la habilidad relativa de un ajedrecista), con una puntuación de 6,5 unidades de 10. Wesley So jugó contra Caruana y Mishra –un prodigio de 14 años, que llegó a gran maestro con apenas 12, el más joven de la historia– derrotó al armenio Levon Aronian.

En su larga partida contra Niemann –duró 92 lances– , Domínguez jugó con piezas blancas. Para el lance 40, el cubano conservaba sus caballos y su dama, mientras que el estadounidense contaba con dama, alfil y caballo. A partir de ahí, ambos jugadores comenzaron a despejar el tablero limitados por los dos frentes de peones. En el lance 43, Niemann sacrificó su dama en a7, a manos de la pieza homóloga de Domínguez, que enseguida la perdió también con una captura por parte del caballo de b6.

Hacia el final, los dos tenían un caballo y varios peones con pocas posibilidades de coronarse

Hacia el final, los dos tenían un caballo y varios peones con pocas posibilidades de coronarse. La partida se estancó cerca del lance 70 y se dilató por 23 jugadas más, hasta que acordaron las tablas.

Durante el torneo, Domínguez ganó dos partidas y empató nueve. Aunque mejoró su lugar en el podio, sus resultados fueron inferiores a los de 2022, cuando acabó con 7,5 unidades. El campeonato se celebró en Saint Louis, en el estado de Missouri, que cuenta con el más prestigioso club de ajedrez de EE UU.

El cubano es actualmente el número 13 entre los mejores ajedrecistas del mundo y es considerado el gran maestro cubano más sobresaliente desde José Raúl Capablanca, que ostentó el título de campeón mundial de 1921 a 1927.

Domínguez no solo es un activo valioso de la federación estadounidense, sino que no ha escondido su postura crítica hacia el Gobierno cubano en varias ocasiones. Como represalia, la prensa oficial lo invisibiliza sistemáticamente y no le dedicó la más mínima mención tras sus sobresalientes resultados en el último Mundial de Ajedrez, celebrado en Azerbaiyán, ni en el recién finalizado campeonato de EE UU.

A pesar de contar con una carrera sólida a nivel internacional, Dominguez –junto a un inventario de notables ajedrecistas exiliados– no puede jugar en casa. La Federación Cubana de Ajedrez prohibió la semana pasada que los jugadores emigrados que se hubieran afiliado a otras federaciones y no hubieran mantenido una "conducta respetuosa" hacia el oficialismo participaran en el campeonato nacional, que se celebrará el próximo febrero.

Aunque Domínguez, que ha consolidado su carrera en eventos globales, no se ha pronunciado sobre la medida, su colega y amigo Lázaro Bruzón protestó este fin de semana contra la Federación. "¿Qué es tener una 'actitud irrespetuosa'?", cuestionó. "¿Es decir que el pueblo cubano está en la peor situación, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido?".

El gran maestro subrayó que los dirigentes "tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.