Cuba se rezaga en el tercer lugar del medallero en los Centroamericanos

El equipo cuatro sin timonel masculino de Cuba ganó este miércoles la medalla de plata

El objetivo de las autoridades, de terminar en los tres primeros lugares del medallero, se ve amenazado por Venezuela

La Habana/Cuba se aferra con alfileres al tercer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este miércoles, el país cuenta con 15 medallas de oro, lejos del primer lugar, México, que ya suma 56 preseas doradas, y Colombia, con 34, y apenas por encima de Venezuela, que ya suma 12.

Durante la jornada de este miércoles, la Isla ya ha sumado tres medallas, aunque ninguna de oro. Las primeras dos del día cayeron en remo, ambas de plata. En la prueba de cuatro sin timonel masculino, el equipo cubano registró un tiempo de 6:39.18, detrás de México, con 6:31.18, mientras que Venezuela quedó en tercera posición, con 6:48.98.

En la misma prueba, pero en la rama femenil, se repitió el podio. Cuba registró 7:46.52, por detrás de las favoritas mexicanas, que marcaron 7:44.06. En el tercer puesto llegaron muy alejadas las venezolanas con 8:06.36.

Minutos después, en tiro con arco, en la categoría mixto de arco recurvo, el binomio de Hugo Franco y Larisa Pagán derrotó en el duelo por la medalla de bronce por 5-1 al binomio de Panamá.

La delegación cubana tendrá participación en pruebas de natación, patinaje de velocidad, softbol, clavados, voleibol de playa y de sala, hockey sobre pasto, racquetbol y balonmano

Para este día, la delegación cubana tendrá participación en pruebas de natación, patinaje de velocidad, softbol, clavados, voleibol de playa y de sala, hockey sobre pasto, racquetbol y balonmano.

En cuanto a la cosecha de este martes, la delegación cubana en República Dominicana sumó ocho preseas, cuatro de ellas de oro. La primera llegó en taekwondo, al conquistar el primer lugar en la modalidad de Kyorugui por equipos mixtos, tras imponerse 2-0 a República Dominicana. Posteriormente, en el remo, la embarcación cubana de cuatro pares de remos cortos masculino ganó la competencia con un tiempo de 6:20.87.

El tercer oro se registró en el ajedrez rápido. Roxángel Obregón se proclamó campeona en el segundo tablero del torneo Blitz femenino. Finalmente, Taymara Oropesa ganó en bádminton individual femenino, al remontar a la mexicana Vanesa García.

La Isla también cosechó cuatro medallas de plata este martes. En la prueba de cuatro pares femenino en remo, Cuba culminó en segundo sitio, con un tiempo de 7:11.81, detrás de México, que registró 7:10.96.

En ajedrez cayeron dos medallas gracias a Daniel Hidalgo Díaz, en el segundo tablero masculino, e Ineymig Hernández Gil

En ajedrez cayeron dos medallas gracias a Daniel Hidalgo Díaz, en el segundo tablero masculino, e Ineymig Hernández Gil, en el primer tablero femenino.

De igual forma, la experimentada Marlies Mejías volvió a subir al podio en el ciclismo de pista, ahora al conquistar el segundo lugar en la carrera por puntos. Es la segunda medalla de la atleta en los Centroamericanos. El sábado pasado ganó el oro en la prueba contrarreloj.

La cosecha de este martes, no obstante, se vio empañada por la fuga de la remera Leah Daniela Almeida, la segunda registrada en la delegación durante la cita regional. La atleta, nacida en Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, abandonó la concentración cubana apenas dos días después de conquistar, junto a Ana Laura Jiménez, la medalla de bronce en el doble par de remos cortos peso ligero femenino.

También se reportaron las bajas del campeón olímpico de lucha Luis Orta, afectado por una arbovirosis, y del boxeador Erislandy Álvarez, quien continúa recuperándose de una intervención quirúrgica por una hernia inguinal. Ambos eran potenciales aspirantes para ganar una presea.

La cosecha de este martes, no obstante, se vio empañada por la fuga de la remera Leah Daniela Almeida

Hasta ahora, además de las 15 preseas doradas, Cuba suma 16 de plata y 20 de bronce, para un total de 51.

Con 504 atletas, Cuba llegó con el objetivo de terminar entre los tres primeros lugares del medallero, una meta pobre, si se toma en cuenta que la Isla ha dominado históricamente la justa regional. De 24 ediciones de la competencia, ha ganado 12. Además, es el líder del medallero histórico, con 1.934 preseas doradas, ya sumadas las de esta edición, muy por encima de México, segundo lugar, con 1.574.

Sin embargo, la última vez que Cuba acabó en primer lugar de la competencia fue en 2014, en Veracruz. Las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las ganó México, dejando a la Isla en tercer sitio, lo que ha significado igualar su peor desempeño histórico en la competencia, similar a lo realizado en Panamá 1938 y Kingston 1962.