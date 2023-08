Un futbolista abandona la selección cubana tras la llegada del nuevo entrenador

Mientras la Asociación de Fútbol de Cuba pregonaba la designación de Yunielys Castillo, el "graduado más destacado" del curso de categoría C de Concacaf, para dirigir a la selección nacional, el mediocampista Arichel Hernández les daba un revés a los federativos al exponer su "desacuerdo" y anunciar que ya no defendería la bandera cubana.

El medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 en Veracruz (México), precisó a On CubaNews que difería de "las ideas de la federación de nombrar a un técnico con el cual no comparto mi presencia ahí". Sin dar nombres, subrayó que en el fútbol cubano existían glorias, "ex futbolistas preparados para tomar el puesto, así como otros entrenadores que han pasado por la selección y que también podían asumir esa responsabilidad".

Arichel Hernández mencionó que su plan era mantenerse en la selección hasta 2027, pero con la destitución de Pablo Elier Sánchez tras la Copa Oro, las cosas cambiaron. "Me faltó esta eliminatoria mundialista, a la cual quería llegar al cien por ciento, porque es la oportunidad de ir a un Mundial con la selección", declaró al mismo medio.

Sin dar nombres, Arichel Hernández subrayó que en el fútbol cubano existían glorias, "ex futbolistas preparados para tomar el puesto, así como otros entrenadores que han pasado por la selección y que también podían asumir esa responsabilidad"

Los números del nuevo seleccionador nacional Yunielys Castillo, que recientemente obtuvo la licencia UEFA A en Italia, son desfavorables. Como entrenador de la Sub-20 el equipo quedó eliminado de la posibilidad de ir al mundial juvenil, clasificar a los Juegos Centroamericanos y a los Juegos Panamericanos.

La llegada de Castillo al equipo nacional, según el periodista Mario Lara de El Blog del Fútbol Cubano, se decidió desde antes de que la Isla participara en la Copa Oro. Es "el entrenador designado por los capos del fútbol de Cuba para ser la persona que tome la batuta", comentó en un video subido a YouTube el pasado 17 de julio.

Las autoridades deportivas, contó Lara, se inclinaron por Castillo por sobre Raúl González Triana, que ya dirigió a la selección nacional y comandó al conjunto que asistió al Mundial Sub-20 en Turquía (2013). Otras de las opciones era Jaine Colomé Valencia, pero no es bien visto en la Asociación de Fútbol de Cuba. "Lo ven como una piedra en el zapato", dijo el comunicador. Dariem Díaz y Lorenzo Mambrini también fueron descartados.

A la molestia de Arichel Hernández se suma una Liga local precaria, sin presupuesto. En la Isla, "además de jugar al fútbol tienes que ponerte a inventar con negocios para tener dinero y poder comer cuando vas de gira y mantenerte", afirmó a Play-Off Magazine el jugador artemiseño, Yasnay Rivero. "El futbolista cubano juega por amor al arte".

Rivero contó que en Artemisa las condiciones para el futbolista son pésimas: "El baño está en malas condiciones, la alimentación es muy mala. Para entrenar hemos tenido solo malanga y un jugo de desayuno, así es muy difícil todo".

Los futbolistas no se pueden quedar con el uniforme, incluso, "en un torneo juego con un número y en otro torneo con otro diferente", mencionó el futbolista. "Si quiero regalar o que algún familiar compre un pullover mío esa posibilidad no existe", además ha habido partidos en los que se han tenido que pagar sus traslados.

El entrenador Colomé confirma que en pleno 2023 "hay jugadores por amor a la camiseta, de 35 atletas que tengo en el equipo, 26 aún no perciben salario por esto".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.