Los peloteros cubanos Lázaro Blanco y Andy Rodríguez tramitan el asilo político en EE UU

El lanzador cubano Lázaro Blanco inició el proceso de asilo político en Estados Unidos según trascendió el pasado viernes poco después de hacerse público que su colega Andy Rodríguez también decidió presentar la documentación para el mismo trámite. Según el representante de ambos, Carlos Pérez, Blanco primero buscará legalizarse en el país para luego continuar con su carrera profesional.

Pérez dijo a el Nuevo Herald que el granmense de 35 años no lanzará esta temporada con las Estrellas Invernales como se tenía previsto, pero precisó que el equipo de la República Dominicana decidió mantener vigente el contrato con Blanco hasta que regularice su situación migratoria y de ser posible incorporarse a la temporada de 2022.

Blanco, que actualmente reside en West Palm Beach (Florida), fue el tercer miembro que abandonó la delegación oficial de Cuba que asistió al Preolímpico de Béisbol de las Américas, que se desarrolló en el sur de Estados Unidos. Los primeros fueron el segunda base César Prieto y el psicólogo del equipo Jorge Sile Figueroa y luego le siguió Rodríguez.

El granmense fue elegido el mejor lanzador de la Serie del Caribe de Béisbol 2019, y poco después firmó un contrato para jugar como profesional con el Club Chiriquí, de Panamá. La mayor promesa del picheo nacional jugó con anterioridad en la Liga Can-Am, de Canadá.

"El derecho de Yara" o "el Caballo de Hierro", como lo conocen en la afición cubana, era mostrado por las autoridades beisboleras como un ejemplo de atleta que no había renunciado a jugar para la Isla a pesar de sus potencialidades para emigrar y seguir camino propio.

"Lo importante es que me siento bien por la decisión que he tomado, una vida nueva que voy a iniciar en estos momentos, estoy muy contento de estar aquí", declaró Blanco a Telemundo 51 poco después de conocerse en junio pasado que no regresaba a México donde tenía un contrato con un equipo local, firmado a través de la Federación Cubana de Béisbol.

Por otra parte, también trascendió la semana pasada que fue admitido en suelo estadounidense el exreceptor de Industriales Alejandro Regueira. El pelotero entró por la frontera con México junto a su esposa y su hijo, y ahora se encuentran en el proceso de regularizar su situación migratoria, recoge el portal Swing Completo.

Regueira, considerado en su momento como el emergente más efectivo de la pelota cubana, se encontraba desde hace dos años fuera de la Isla. Antes de cruzar la frontera trabajaba como entrenador de los Piratas de Campeche, club de la Liga de Verano de México.

La mayor participación del bateador zurdo como titular fue al ser elegido como designado y muy ocasionalmente jugó en primera base y en el jardín izquierdo, recuerda Swing Completo. El habanero, natural de Arroyo Naranjo, fue campeón en tres ocasiones con Industriales. En la Serie 45 Serie concluyó con average de 345, cuatro jonrones y 37 carreras impulsadas.

La decisión de Rodríguez, Blanco y Regueira, llega en una racha de fugas de deportistas cubanos. La más reciente fue la de las judocas Ayumi Leyva y Nahomys Acosta, que abandonaron el pasado mes la delegación de la Isla durante una escala en Madrid, España. Las deportistas iban a participar en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Cali (Colombia), pero nunca llegaron al evento.

A finales de junio, el deportista Raudelis Guerra también abandonó en España la delegación de baloncesto, camino del torneo clasificatorio para el mundial, que tuvo lugar en El Salvador. Guerra se fugó de la comitiva en el mismo Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde parte del equipo nacional hacía escala para continuar rumbo al país centroamericano.

