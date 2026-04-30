Suspenden al pelotero cubano Alexei Ramírez tras haber dado positivo en esteroides durante el Clásico Mundial

A sus 44 años, el 'infielder' estableció el récord como el más veterano en jugar ese certamen, en el que el Team Asere tuvo un pésimo desempeño

Madrid/El pelotero cubano Alexei Ramírez, que jugó con el equipo nacional el Clásico Mundial de Béisbol, ha sido suspendido provisionalmente de la actividad deportiva tras haber dado positivo en esteroides durante esa competición, el pasado marzo. Según un comunicado de la Agencia Internacional de Controles (ITA) publicado este miércoles, el jugador obtuvo un “hallazgo analítico adverso” en cuatro sustancias prohibidas: mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol, asociadas con el favorecimiento del crecimiento muscular rápido, el aumento de la fuerza y un mejor rendimiento físico.

A sus 44 años, Ramírez estableció el récord como el pelotero más veterano en jugar el Clásico Mundial, que ganó Venezuela por primera vez y en el que Cuba tuvo un pésimo desempeño. Por primera vez, el Team Asere no pasó de la primera ronda, al ganar solo dos partidos de cuatro (contra Colombia y contra Panamá) y ser superado por Canadá y Puerto Rico.

La edad del pelotero, actualmente refuerzo para la Liga Élite con Artemisa, fue uno de los elementos que más suspicacias despertó entre los especialistas desde el momento en que se conoció el rooster seleccionado por el manager de Cuba, Germán Mesa. Así Will Leitch, por ejemplo, ponía en duda la fortaleza del equipo de la Isla señalando, entre otras cosas, al veterano infielder. “Será divertido ver a Alexei Ramírez, de 44 años, en el equipo, casi una década después de su último partido en las Ligas Mayores”.

Ese regreso, y su integración en la selección, da cuenta de la dificultad del béisbol cubano para formar un equipo, lastrado por las pésimas condiciones deportivas del país y por las deserciones

El torpedero, en efecto, que jugó nueve años en las Major League of Baseball (MLB), en los White Sox de Chicago, los Padres de San Diego y los Bay Rays de Tampa Ramírez –en las Grandes Ligas conectó 115 jonrones y en temporada regular registró 590 carreras–, y había sido miembro de la selección cubana que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, llevaba retirado desde 2016 y volvió para jugar en la Liga Nacional con los Vegueros de Pinar del Río, hace dos años.

Ese regreso, y su integración en la selección, da cuenta de la dificultad del béisbol cubano para formar un equipo, lastrado por las pésimas condiciones deportivas del país y por las deserciones.

En su comunicado, la ITA aclara que Ramírez fue informado del resultado y que tiene derecho a solicitar el análisis de una segunda muestra. “Si se solicita el análisis de la muestra B y se confirma el resultado de la muestra A, el caso se considerará como una violación confirmada de la regla antidopaje”, indica el organismo, con sede en Lausana (Suiza). “Si no se solicita el análisis de la muestra B, el caso también seguirá adelante como una violación confirmada de la regla antidopaje. El atleta tendrá la oportunidad de presentar sus explicaciones para el resultado”.

Asimismo, el atleta tiene derecho a impugnar la suspensión provisional obligatoria que le ha sido impuesta.