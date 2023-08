La española Roc consolida su presencia en Cuba con la adquisición de un hotel en la Marina Hemingway

El grupo hotelero Cubanacán cedió la administración del hotel El Viejo y el Mar, ubicado en la Marina Hemingway, en La Habana, a la cadena española Roc Hotels, según informó este miércoles la prensa oficial. La compañía comenzará a gestionar el establecimiento de cuatro estrellas a partir del 1 de enero de 2024, pero no se conocen las condiciones del acuerdo ni la duración del contrato.

La instalación tomará el nombre comercial de Hotel Roc El Viejo y el Mar, y se sumará a los otros cinco establecimientos de lujo con los que cuenta la compañía en la Isla: el Presidente, en La Habana; Barlovento, Varadero y Arenas Doradas, en Varadero; y Casa del Mar, en Cayo Santa María (Villa Clara).

Este último, de cinco estrellas, fue entregado el pasado enero por Gaviota como compensación por cancelar el acuerdo que cedía a Roc Hotels el complejo Lagunas del Mar, también en la Cayería Norte, y que no pudo ser inaugurado por el inicio de la pandemia de covid-19.

Pese a la gestión de la mayoría de los hoteles de lujo por cadenas hoteleras de prestigio, el índice de ocupación se mantiene por debajo del 20%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) para 2022. Esto explica las dificultades del Estado cubano para conseguir divisas, puesto que el turismo era antes de la pandemia una de las principales fuentes para captar euros y dólares.

Los convenios y sociedades mixtas, no obstante, siguen proporcionando un respiro económico para el sector, ya que las empresas hoteleras cubanas no solo se libran de la logística y manejo de muchos hoteles, sino que, a través de una entidad mediadora del Ministerio del Trabajo, Cuba obliga a las compañías a pagar a sus empleados en pesos mientras el Estado retiene las monedas extranjeras.

El propio grupo Cubanacán lleva décadas cediendo hoteles, principalmente a empresas españolas como Meliá, Iberostar, Roc Hotels y otras como la canadiense Blue Diamond y la india Muthu Hotels, con las que ha establecido convenios en los últimos años.

Estas sociedades, que con la influencia de las empresas extranjeras lograban atraer a miles de clientes a la Isla, este año no han logrado revitalizar del todo al turismo. Según cifras de la Onei, la entrada de viajeros a la Isla este año no está a la altura de las previsiones oficiales. Con una meta de 3,5 millones, y a cuatro meses de acabar el año, Cuba aún no logra sumar 2 millones de turistas. El pasado julio el país apenas recibió 190.747 visitantes extranjeros, mientras que en el mismo mes de 2019 (las cifras de 2021 y 2022 se vieron afectadas por la pandemia) el número ascendía a 300.000.

Con la debacle de uno de los rubros más importante de la economía, el Gobierno ha implementado toda clase de medidas para atraer más viajeros

Con la debacle de uno de los rubros más importante de la economía, el Gobierno ha implementado toda clase de medidas para atraer más viajeros que incluyen, desde festivales con artistas internacionales hasta paquetes turísticos desde países como Rusia o China, con los que se han establecido vuelos frecuentes a través de turoperadores.

El pasado lunes llegó a Cuba el primer grupo de turistas chinos, un país al que el Gobierno apunta con esperanzas por su población gigantesca y porque sus viajeros realizan grandes gastos per cápita.

A pesar de la crisis en el sector turístico, muchas compañías siguen apostando por la Isla. Es el caso de Meliá, que se ha visto obligada a bajar el precio de sus habitaciones en Cuba, lo que generó una enorme caída de sus ganancias el primer semestre de este año. El grupo reportó que el índice de ocupación hotelera en ese período fue de apenas 40,9%. No obstante, los beneficios que recoge la cadena española y el anuncio de que inaugurarán dos nuevas instalaciones este año, demuestran que Cuba sigue siendo un negocio rentable.

